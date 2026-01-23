WOWOW ¡ß »°°æÉÔÆ°»º ½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤Ê¤ë¡ÖÁ´¹ë¥ªー¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹ ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¡×¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Î¶¦Æ±³«ºÅ·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒWOWOW¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ »³ËÜ ¶Ñ¡¢°Ê²¼¡ÖWOWOW¡×¡Ë¤È¡¢»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¢ÅÄ ½Ó¡¢°Ê²¼¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1～2·î¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥Æ¥Ë¥¹»ÍÂçÂç²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÁ´¹ë¥ªー¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¡×ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò¶¦Æ±³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤ä±Ç²è¡¦²»³Ú¤Ê¤ÉÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ëWOWOW¤È¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»°°æÉÔÆ°»º¤Ë¤è¤ë¡¢½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£WOWOW ¡ß »°°æÉÔÆ°»º¡¡Á´¹ë¥ªー¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¡¡¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¡¡³µÍ×
¥Æ¥Ë¥¹»ÍÂçÂç²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÁ´¹ë¥ªー¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¡×¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¤¢¤ëÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÅÔÆâ²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡£Í¼¿©¤äÅöÆü¸ÂÄê¤ÎºÅ¤·Êª¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë²ÚÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤âÉÕ¤¤¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡
¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¡¡
Î¾Æü¤È¤â¤Ë¡¢³«¾ì¡§¸á¸å4:00¡¢³«±é¡§¸á¸å5:00¡Ê»î¹ç³«»Ï¡§¸á¸å5:30¡ËÍ½Äê
¾ì½ê¡§¼¼Ä®»°°æ¥Ûー¥ë&¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¡¡¡¡¡Ê¢©103-0022¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®»°ÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ COREDO¼¼Ä®¥Æ¥é¥¹3³¬¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§ ¾®ÌîÅÄÎÑµ×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹¶¨²ñ¸øÇ§£Óµé¥¨¥êー¥È¥³ー¥Á¡Ë¡¢ÆàÎÉ¤¯¤ë¤ß¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯ºÇ¹â32°Ì¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒWOWOW ¡¿ »°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨»¿¡§ ¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É
²Á³Ê¡§³ÆÆü13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÊÁ´¹ë¥ªー¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹2026¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡¦¤ª¿©»ö¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó ¡§WOWOWÉ´²ßÅ¹¡¡https://dept.wowow.co.jp/products/25r0199010005
»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯ ¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://ticket.mitsui-shopping-park.com/
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
