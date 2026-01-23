¡Ú¥é¥°¥Óー¡Û¥³¥Ù¥ë¥³¿À¸Í¥¹¥Æ¥£ー¥éー¥º¡¡NTT¥êー¥°¥ï¥ó2025-26 Âè9Àá¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥Çー¥Ñー¥È¥Êー·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ÎÅÙ¡¢2·î21Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë NTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó2025-26 Âè9Àá¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥Çー¥Ñー¥È¥Êー¤¬¡ÖÆüËÜÍ¹Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜÍ¹Á¥³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Á¾²æµ®Ìé ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÆüËÜÍ¹Á¥¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¤·¤Æ2·î21Æü(ÅÚ)¤ÎNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー ¥êー¥°¥ï¥ó2025-26 Âè9Àá¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Çー¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÍ¹Á¥¤Ï1885Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤è¤ê2025Ç¯¤Ç140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤ËÉ¬Í×¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤³¦¤ÎÊªÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥°¥Óー¤ÏÃç´Ö¤ò¿®¤¸¤ÆÁ°¿Ê¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯»ÑÀª¤È¤â¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤â³§¤µ¤ó¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥Ù¥ë¥³¿À¸Í¥¹¥Æ¥£ー¥éー¥º
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ×¢Èª ½ãÌé ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ2·î21Æü(ÅÚ)¡¢NTT¥êー¥°¥ï¥ó2025-26 Âè9Àá¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥Çー¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ËÆüËÜÍ¹Á¥³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÍ¹Á¥³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ë¤ÏÊ¿ÁÇ¤«¤é¥³¥Ù¥ë¥³¿À¸Í¥¹¥Æ¥£ー¥éー¥º¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¤Þ¤¿º£²ó¡¢¡ÖÆüËÜÍ¹Á¥¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤³¤È¤Ë¥Áー¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¿´¤«¤é¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤³¤á¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ëÇ®¤¤»î¹ç¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤È¤â»î¹ç²ñ¾ì¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤ÓÇ®¤¤À¼±ç¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
ÆüËÜÍ¹Á¥³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nyk.com/)
ËÜ¼Ò¡§¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-3-2
ÀßÎ©¡§1885Ç¯9·î