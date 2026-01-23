´¥Áçµ¡¤Ë¥Ý¥ó¡ª¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»ä»þ´Ö¥í¥¹¤¬²ò¾Ã¤¹¤ë¡¡Á´¥¢¥¤¥Æ¥à´¥Áçµ¡ÂÐ±þ¤Î¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥¯¥É¥é¥¤¡×¤¬1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÃÂÀ¸
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥ÈURL¡Û¡¡https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260107_lp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤è¤ê±ÜÍ÷²Ä
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÀé¼ñ²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚÁï °Ê²¼Àé¼ñ²ñ¡Ë¤ÎÄÌÈÎ»ö¶È¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤Ï¡¢Æ¯¤¯½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥¯¥É¥é¥¤¡×¤ò2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://www.bellemaison.jp/¡Ë¡¡Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬´¥Áçµ¡ÂÐ±þ¤ÇÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥í¥ó³Ý¤±¤âÉÔÍ×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¿¦¾ì¤Ç¤âÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤ä¥¹¥«ー¥Á¥ç¤Ê¤É·×3¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·îº¢¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë4¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÉ²Ã¡¢¤½¤Î¸å¤â½ç¼¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³È½¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥é¥¯¥É¥é¥¤¡×ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡Æâ³ÕÉÜ¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ÈÇ ÃË½÷¶¦Æ±»²²èÇò½ñ¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤È²ÈÄí¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²È»ö¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»þÃ»¡×¤Ï¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Ç¥Ã¥»¢¨1²ñ°÷111Ì¾¡Ê¤¦¤ÁÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À65Ì¾¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÀöÂõ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¢¨2¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÃ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀöÂõ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉéÃ´¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¡Ê²óÅú¼Ô65Ì¾¡Ë¤ÎÀöÂõ¤ä²È»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¦96.9%¤¬¡ÖÀöÂõ¤ò¤Þ¤ï¤¹¡×¡ÖÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¡¦¼è¤ê¹þ¤à¡¦¤¿¤¿¤à¡×¡Ö¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÀöÂõ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²È»ö¤Î¼ç¤ÊÃ´Åö¤Ç¤¢¤ë¤È²óÅú
¡¦58.5%¤¬¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î²È»ö¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢ÀöÂõ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¹´Â«»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú
¡¦41.5%¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú
¡ã°áÎà´¥Áçµ¡¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤È²ÝÂê¡ä
¡¦°áÎà´¥Áçµ¡¤ò¡ÖÍß¤·¤¤ÍýÍ³¡ÊÌ¤½êÍ¼Ô¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö»ÈÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¡Ê½êÍ¼Ô¡Ë¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢¡Ö±«Å·¡¦Çß±«¡¦ÂæÉ÷»þ¤ÎÂÐ±þ¡×¤ä¡Ö²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³°ÅªÍ×°ø¤¬µó¤¬¤Ã¤¿
¡¦½êÍ¼Ô¤Î24.0¡ó¤¬¡Ö½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú
¤³¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Á´¥¢¥¤¥Æ¥à´¥Áçµ¡ÂÐ±þ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥¯¥É¥é¥¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥é¥¯¥É¥é¥¤¡×¤È´¥Áçµ¡¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¡Ö´³¤¹¡¦¼è¤ê¹þ¤à¡¦¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹©Äø¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬»þ´Ö¤È¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥â¥Ë¥¿ーÄ´ºº¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó²ñ°÷¤È¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤ò·Ò¤°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È
¢¨2¡¡2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡ÊÁ´¹ñ¡Ë¡Ö¤ªÍÎÉþ¤ÎÀöÂõ»ö¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×
¡Ú¡Ö¥é¥¯¥É¥é¥¤¡×¤Î¾¦ÉÊÆÃÄ§¡Û´¥Áçµ¡¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÃåÍÑ¤Ç¤¤ë
¡¡¤ªµÒÍÍ¤ä¼ÒÆâ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤â¡Ö°áÎà´¥Áçµ¡¤Ë¤«¤±¤ë¤È¥·¥ï¤¬¤Ä¤¡¢¥¢¥¤¥í¥ó³Ý¤±¤Î¼ê´Ö¤¬À¸¤¸¤ë¡×¡¢¡Ö½Ì¤ß¤ä¤¹¤¯¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥é¥¯¥É¥é¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢À¸ÃÏ¤¬¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤·¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¤Ùー¥È¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤òÌä¤ï¤ºÃåÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¦¥¹2¼ï¤È¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥«ー¥Á¥ç¡Ê¥¹¥«ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡Ë¤Î3¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¥ª¥Õ¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÄêÈÖ¤Î3¿§¤Ë²Ã¤¨¡¢½Õ²Æ¸þ¤±¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥°¥êー¥ó¤ò´Þ¤àÁ´4¿§¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤ÏS¤«¤é6L¤Þ¤Ç¤ÈÉý¹¤¯Â·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û
¢¨2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤è¤ê±ÜÍ÷²Ä¡¡
¥é¥ó¥¿¥ó¥¹¥êー¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¹
¡¦Æó¤ÎÏÓ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥é¥ó¥¿¥ó¥¹¥êー¥Ö¤òºÎÍÑ
¡¦¸å¤í¤Ï¹ø²ó¤ê¤òÄø¤è¤¯±£¤»¤ëÄ¹¤á¤Î¾æ¤ËÀß·×
¡¦Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥¹¥«ー¥Á¥ç¡×¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¡¢¤ä¤äÃ»¤á¤Î¾æ¤Ë
²Á³Ê¡¿S～L¡§2,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢LL～3L¡§3,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢4L～6L¡§3,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡¿4¿§¡Ê¥ª¥Õ¥Ùー¥¸¥å¡¢¥½¥Õ¥È¥°¥êー¥ó¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¿8¥µ¥¤¥º¡ÊS¡¢M¡¢L¡¢LL¡¢3L¡¢4L¡¢5L¡¢6L¡Ë
URL¡¿https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260107_1277629/
¥É¥ë¥Þ¥ó¥¹¥êー¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¹
¡¦ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
¡¦¥É¥ë¥Þ¥ó¥¹¥êー¥Ö¤ÇÆó¤ÎÏÓ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¡¢Âµ¸ý¥ê¥Ö¤Ç¤¿¤¯¤·¾å¤²¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦¸å¤í¤Ï¹ø²ó¤ê¤òÄø¤è¤¯±£¤»¤ëÄ¹¤á¤Î¾æ
²Á³Ê¡¿S～L¡§2,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢LL～3L¡§3,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢4L～6L¡§3,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡¿4¿§¡Ê¥ª¥Õ¥Ùー¥¸¥å¡¢¥½¥Õ¥È¥°¥êー¥ó¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¿8¥µ¥¤¥º¡ÊS¡¢M¡¢L¡¢LL¡¢3L¡¢4L¡¢5L¡¢6L¡Ë
URL¡¿https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260107_1277630/
ÃåÁé¤»¤¹¤Ã¤¤ê¥¹¥«ー¥Á¥ç
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥é¥Ã¥×É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤òÄø¤è¤¯¥«¥Ðー
¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¸å¤íÉôÊ¬¤Ï¥´¥à»ÅÍÍ¤Ç¡¢³Ú¤ÊÃå¿´ÃÏ
¡¦º¸±¦¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤
²Á³Ê¡¿S～L¡§3,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢LL～3L¡§3,590±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢4L～6L¡§3,790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡¿4¿§¡Ê¥ª¥Õ¥Ùー¥¸¥å¡¢¥½¥Õ¥È¥°¥êー¥ó¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¿8¥µ¥¤¥º¡ÊS¡¢M¡¢L¡¢LL¡¢3L¡¢4L¡¢5L¡¢6L¡Ë
URL¡¿https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260107_1277631/
¡ü¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Àé¼ñ²ñ¤¬1976Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÄÌ¿®ÈÎÇä¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥«¥¿¥í¥°ÄÌÈÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¡Êhttps://www.bellemaison.jp/ ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦»¨²ß¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦¥¥Ã¥º¡¦¥Ù¥Óー¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°¦¡¢¤Î¤Á¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢À¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢50Ç¯¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö°¦¤·¤¤Êë¤é¤·¡×¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£