¡ÚJAF¿ÀÆàÀî¡Û¡Ö～¤«¤Ê¤¬¤ï¥¥ó¥¿¥í¥¦¤È¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°～¤«¤Ê¤¬¤ï±ØÅÁ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×³«ºÅ¤Ë¶¨ÎÏ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊJAF¡Ë¿ÀÆàÀî»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹¡¦¹âÌÚ ·Ã°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢all¤«¤Ê¤¬¤ï¥¹¥Ýー¥Ä¥²ー¥à¥º¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿ÀÆàÀîÎ¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î³«ºÅ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JAF¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö°ÜÆ°¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ä¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹¤²¤ë³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¤Î¾µÇ§ÃÄÂÎ¤Ë²ÃÌÁ¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè80²ó»ÔÄ®Â¼ÂÐ¹³¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï±ØÅÁ¡×¶¥ÁöÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö～¤«¤Ê¤¬¤ï¥¥ó¥¿¥í¥¦¤È¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°～¤«¤Ê¤¬¤ï±ØÅÁ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ï¡¢Âç²ñ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼þÍ·¤òÄÌ¤¸¤Æ¸©Æâ³ÆÃÏ°è¤òË¬¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¸¥ÞÈÎÇäÅ¹¤ª¤è¤ÓJAÄ¾Çä½ê¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÀºß¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢±ØÅÁÂç²ñ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç½¸¤á¤¿¡¢¤«¤Ê¤¬¤ï¥¥ó¥¿¥í¥¦*¥¹¥¿¥ó¥×¤ÏÂç²ñÅöÆü¡¢
Âç²ñËÜÉô¤Î¼¯Åç»³ËÌ¹âÅù³Ø¹» ÂÎ°é´ÛÁ°¹¾ì
¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ¾å·´»³ËÌÄ®ÃæÀî921-87¡Ë¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¸ò´¹¡ª
*¿ÀÆàÀî¸©PR¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
ËÜ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë²áÄø¤«¤é¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¡¢¤«¤Ê¤¬¤ï±ØÅÁ¤Î±þ±ç¤Ç²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢Ä¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¢¡¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¢¡
¥¹¥¿¥ó¥×¼èÆÀ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Âç²ñÅöÆü¡¢Âç²ñËÜÉô¤Î¼¯Åç»³ËÌ¹âÅù³Ø¹» ÂÎ°é´ÛÁ°¹¾ì¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ¾å·´»³ËÌÄ®ÃæÀî921-87¡Ë¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¸ò´¹Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×2¸Ä¡§¥Î¥¸¥Þ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°µÚ¤ÓJA¥°¥ëー¥×¹ñ¾Ã¹ñ»º¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î£±¤Ä³ÍÆÀ
¥¹¥¿¥ó¥×4¸Ä¡§¥Î¥¸¥Þ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°µÚ¤ÓJA¥°¥ëー¥×¹ñ¾Ã¹ñ»º¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¹¤Ë£±¤Ä³ÍÆÀ
¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä¡§ÆÚ½Á°ú´¹·ô1Ëç¡Ê¤«¤Ê¤¬¤ï±ØÅÁÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ß¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ú´¹·ô¤Ç¤¹¡£¡Ë
¢¡¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¢¡
¸©Æâ¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¸¥ÞÈÎÇäÅ¹19Å¹ÊÞµÚ¤ÓJAÄ¾Çä½ê£¸²Õ½ê
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¾ÜºÙ¥Úー¥¸ :
https://area.jaf.or.jp/drive/stamp-rally/kanto/kanagawa_stamp-rally_no1542?utm_campaign=14prtimes&utm_source=2025-018&utm_medium=referral
¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¢¡»²²ÃÊýË¡¢¡
°Ê²¼¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤è¤ê»²²Ã¡¡¢¨JAF¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
JAF¿ÀÆàÀî»ÙÉô
ÅÅÏÃ¡§045-482-1244¡ÊÊ¿Æü10»þ¤«¤é17»þ¡Ë
¢¨ÅÚÆü½ËÆü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯