AI³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÆ³Æþ¤ÈÀ®²Ì¤ÎÐªÎ¥¡Ù¤ò²ò¾Ã¡£AIOÁí¸¦¤¬·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È¤òËÜ³Ê³«»Ï
2025Ç¯10·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿AIOÁí¸¦³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²þÌî Í³¾°¡¢óîÆ£ Íªµ®)¤Ï¡¢AIºÇÅ¬²½¤Îµ»½Ñ¤ò¼´¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î³×¿·¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
AIOÁí¸¦ÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
AI¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡ÖAI¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤º¡¢ÄêÃå¤»¤º¡¢À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
AIOÁí¸¦¤Ï¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢AI¤òÃ±¤Ë¡ÖÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¥´ー¥ë¤È¤»¤º¡¢¤½¤ì¤¬¸½¾ì¤Ç¡Ö»È¤ï¤ì¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¡×¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£AIÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤«¤é¼ÂÁõ¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊºÇÅ¬²½¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤¬¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ
AIOÁí¸¦¤Ï¡¢´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ä¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¼çÍ×»ö¶È¤òÃì¤Ë¡¢ÀïÎ¬¤«¤é¼Â¹Ô¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
1. ÀïÎ¬ºöÄê¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
·Ð±Ä²ÝÂê¤ÎËÜ¼Á¤òÂª¤¨¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ÎÍå¿ËÈ×¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¼Ô¤ä¸½¾ì¤¬ÉÁ¤¯ÍýÁÛ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿µÒ´ÑÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÎÀºÅÙ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢DX¿ä¿Ê¡¢Deep Tech»Ù±ç¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢ÁÈ¿¥¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤éÃå¼Â¤Ê¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹
- »ö¶ÈÀïÎ¬¡¦¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×ºöÄê
- DX¿ä¿Ê¡¦¶ÈÌ³²þ³×»Ù±ç
- »ñËÜÀ¯ºö¡¦»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç
- ·Ð±Ä¥Áー¥àÁÈÀ®¡¦ÁÈ¿¥³«È¯
- ¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¹½ÃÛ»Ù±ç
- ¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç
2. AI Optimization(AX)
¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤òAI¤Î´ã¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡¦ºÇÅ¬²½¤·¡¢·àÅª¤ÊÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿¶ÈÌ³¥¿¥¹¥¯¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë²Ä»ë²½¡¦Ê¬²ò¡£¤É¤³¤ËAI¤òÆ³Æþ¤¹¤ì¤ÐºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤«¤òÀµ³Î¤Ë¸«¶Ë¤á¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ëÆ³Æþ¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤ÎÊÑ³×(AX = AI Transformation)¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£±Ä¶È³èÆ°¤Î¹©¿ô¤ò33～50%ºï¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹
- ¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹Ê¬ÀÏ¡¦²Ä»ë²½
- AIÂåÂØ²ÄÇ½ÀÉ¾²Á¡¦²ÝÂêÃê½Ð
- AIOÀïÎ¬ºöÄê¤ÈÂÇ¤Á¼ê¤Î¼Â¹Ô
- AI³èÍÑ¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¡¦¼ÂÁõ
- AI¸¦½¤¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
- ±¿ÍÑ»Ù±ç¡¦·ÑÂ³²þÁ±
3. ¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ(Brand Ops)
¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æü¡¹¤Î±¿ÍÑ´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¡Öºî¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Brand Ops¤Ï¡Öºî¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬»Ï¤Þ¤ê¡×¡£¤ªµÒÍÍÀìÍÑ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É´ÉÍýAI¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¡¦¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì´ÓÀ¤òÊÝ¤Æ¤ë¡ÖÀ¸¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÃ»4¥ö·î¤ÇÇ¼ÉÊ¡¢½éÇ¯ÅÙÈñÍÑ¤ÏÌó200Ëü±ß¤«¤é¤È¡¢Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤Î¥³¥¹¥È¤Ç¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹
- ¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡¦¥³¥ó¥»¥×¥ÈºöÄê
- ¥Ö¥é¥ó¥É¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî
- ¥Ö¥é¥ó¥É´ÉÍýAI¥Äー¥ë³«È¯
- ±¿ÍÑ»Ù±ç¡¦·ÑÂ³²þÁ±
AIOÁí¸¦¤Î¶¯¤ß- Á´ÂÎºÇÅ¬¤Î»ëÅÀ
ÆÃÄêÉôÌç¤ÎÉôÊ¬ºÇÅ¬¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¾ï¤Ë»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤ÎËÜ¼Á¤òÂª¤¨¤¿²ò·èºö¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼Â¹Ô¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È
ÀïÎ¬¤ò³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢·×²è¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯È¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
- »º³ØÏ¢·È¤Î¼ÂÀÓ
¼çÍ×¹ñÎ©Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø 15µòÅÀ°Ê¾å¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î»ö¶È²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿À®²Ì
±Ä¶È³èÆ°¤Î¹©¿ô¤ò33～50%ºï¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¾Ò²ð
ÂåÉ½¼èÄùÌò ²þÌî Í³¾° (Yoshihisa Kaino)
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
N¹âÅù³Ø¹»(µ¯¶ÈÉô)¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØSFCÂ´¡£¹â¹»ºß³Ø»þ¤Ëµ¯¶È¤·¾å¾ì´ë¶ÈÅùÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÜµÒ¤È¼è°ú¡£Í×·ïÄêµÁ¤«¤éUI/UXÀß·×～¼ÂÁõ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¡£¤Þ¤¿¡¢7Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êNPOË¡¿Í¥Ë¥åー¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥ª¥ë¥°¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤òÌÜÅª¤ËAI¸¦½¤¤ä³ØÀ¸¸þ¤±STEAM¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢±ä¤Ù3,000Ì¾°Ê¾å¤Ë¶µ°éµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡£
2024Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿AI¡ß¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¸¦½¤¤ò°·¤¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ò»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤2025Ç¯11·î¤ËÇäµÑ¡£¤Û¤«¡¢¸½ºß¤Ï¿ô³Ø¸¡Äê¶¨²ñ¤ÇCAIO¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAdOps¤Ë¤Æ¥Ñー¥È¥ÊーCTO¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
AI¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò²¿ÅÙ¤âÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»È¤ï¤ì¤º¡¢ÄêÃå¤»¤º¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢Í×·ïÄêµÁ¤«¤éÀß·×¡¢¼ÂÁõ¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢AI¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏºÇ¿·À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤È°Õ»×·èÄê¤ËËÜÅö¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¯Àß·×¤µ¤ì¤¿AI¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤ò·Ú¤¯¤·¡¢¿Í¤¬ËÜÍè¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤È½ÃÇ¤äÁÏÂ¤¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
AIOÁí¸¦¤Ï¡¢AI¤ò¡ÖÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»È¤ï¤ì¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¡×¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Î®¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÁõ¤ò¡¢ÍýÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ë²Ì¤ò¡£¸½¾ì¤«¤é³Î¼Â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò óîÆ£ Íªµ® (Yuki Saito)
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹MBA(·Ð±Ä³Ø½¤»Î)½¤Î»¡£¹ñÆâºÇÂç¤ÎÀ½Å´¥áー¥«ー¤ÎÀ¸»ºµ»½Ñ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¿¼ÁØ³Ø½¬¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸»ºµ»½Ñ¤ò³«È¯Åù¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¥ê¥¯¥ëー¥È¼Ò¤Ç»ö¶È¤Î·Ð±Ä´ë²è¤ä¿·µ¬»ö¶È»öÌ³¶É¤Ë·È¤ï¤ë¡£¿å»ºÍÜ¿£ÎÎ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±Ä¤Ë´ØÍ¿¡£
2022Ç¯ÆÈÎ©¤·1¼¡»º¶È¤«¤é3¼¡»º¶È¡¢Âç´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Î»ö¶È²È·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È·Ð±Ä»Ù±ç¤äÂç´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¡£·²ÇÏÂç³Ø¤ÎÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー·Ð±Ä¤ä»°°æÊª»º·ÏCVC¤Î³°Éô¥á¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£10Ç¯Á°¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µ»½Ñ¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¸½ºß¤Ë¡¢Æü¡¹¿¼¤¤¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÎà¤ÏÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Æ»¶ñ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤â¤Þ¤¿¡¢Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢ÁÏÂ¤¤äÊÑ³×¤ò¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÃÂ®´ï¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
AIOÁí¸¦¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¡¢ÁÈ¿¥¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¹¡£¼êË¡¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¡Ö¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÏÂ¤¡×¤Î»þ´Ö¤Ø¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢È¼Áö¼Ô¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤¿ÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬¤ºÊó¤ï¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ëÌÀÆü¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§AIOÁí¸¦³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É 4-1-6 JR¿·½É¥ß¥é¥¤¥Ê¥¿¥ïー 18³¬
ÀßÎ©¡§2025Ç¯10·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²þÌî Í³¾°¡¢óîÆ£ Íªµ®
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ AIÀïÎ¬ºöÄê¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢AI Optimization(AX) ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ(Brand Ops)
WEB¡§https://www.aiosoken.com/
