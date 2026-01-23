²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¦Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î»î¸³¤Î²òÅúÂ®Êó¤ò¥¨¥¹¡¦¥¨¥à¡¦¥¨¥¹¤¬»î¸³Æü¤ËÈ¯É½¡£²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Ï¿·À©ÅÙ¡Ö¥Ñー¥È¹ç³Ê¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿É½¼¨·Á¼°¤Î²òÅúÂ®Êó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Äó¶¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¡¦¥¨¥à¡¦¥¨¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÈªÀµ¼ù¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢²ð¸î¡¦°åÎÅ¡¦¾ã³²Ê¡»ã¡¦ÊÝ°é¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥¦¥§¥ë¥ßー¥¸¥ç¥Ö¡×¡ÊURL¡§https://www.kaigojob.com/(https://www.kaigojob.com/)¡Ë¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¦ÁêÃÌ°÷¡¦¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã¤Î¿Íºà¾Ò²ð¡Ö¥±¥¢¿Íºà¥Ð¥ó¥¯¡×¡ÊURL¡§https://www.carejinzaibank.com/(https://www.carejinzaibank.com/)¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤Ï³Æ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè38²ó²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³¡×¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè38²ó¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³¡×¡¢¤ª¤è¤Ó1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè28²óÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³¡×¤Î²òÅúÂ®Êó¤ò¡¢»î¸³ÅöÆü¤Ë¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¼õ¸³¼Ô¤Ï¥¦¥§¥ë¥ßー¥¸¥ç¥Ö¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²òÅúÂ®ÊóÈ¯É½¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»î¸³ÅöÆü¤ËYouTube¤Ë¤Æ¡¢²ð¸î·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ï¤¿¤Ä¤ó¡¢¤ï¤«ÀèÀ¸¡¢¥«¥¤¥´¥¸¥ç¥Ö¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¾å»³¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë²òÀâ¥é¥¤¥Ö¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥ßー¥¸¥ç¥Ö²òÅúÂ®Êó»öÁ°ÅÐÏ¿URL¡§
¡¦²ð¸îÊ¡»ã»Î¡§https://www.kaigojob.com/magazine/job-qualification/certified-careworker-exam0001(https://www.kaigojob.com/magazine/job-qualification/certified-careworker-exam0001)
¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡§https://www.kaigojob.com/magazine/job-qualification/certified-social-worker-exam0001(https://www.kaigojob.com/magazine/job-qualification/certified-social-worker-exam0001)
¡¦Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡§https://www.kaigojob.com/magazine/job-qualification/mental-health-social-worker-exam0001(https://www.kaigojob.com/magazine/job-qualification/mental-health-social-worker-exam0001)
¢£¼Ò²ñÇØ·Ê
Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢²ð¸î¤Î¼ûÍ×¤ÏÁý²Ã¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯10·îËö»þÅÀ¤ÇÌó735Ëü¿Í¤ÎÍ×²ð¸î¡ÊÍ×»Ù±ç¡ËÇ§Äê¼Ô¿ô¡Ê¢¨1¡Ë¤Ï¡¢2040Ç¯¤Ë¤Ï843Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÎð¼Ô²ð¸î¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÊ¡»ãÎÎ°è¤Ç¤Î»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ï²ð¸î¡¦Ê¡»ã¶È³¦¤Ø¤Î¿·µ¬½¢¶È¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾»ö¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄêÃå¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¡¦Ê¡»ã¶È³¦¤ÏÌ¤·Ð¸³¤Ç½¢¶È²ÄÇ½¤Ê¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ö¶È¼Ô¡¦½¾»ö¼ÔÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½¾»ö¼Ô¤Î»ñ³ÊÊÝÍ¤¬²ð¸îÊó½·¤Î²Ã»»¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ×·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í»ñ³Ê¼Ô¤Î¸ÛÍÑ¤Ï»ö¶È½ê¤Î±¿±Ä¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ñ³Ê¤ÎÍÌµ¤¬µëÍ¿³Û¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤Ë¤è¤êÂÎ·ÏÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬È÷¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¹Ô¤¨¤ë¶ÈÌ³¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ØÅ¬ÀÚ¤Ê¥±¥¢¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»°Ê¡»ã»Î¡Ê²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Ò²ñÊ¡»ã´ØÏ¢¤Î»ñ³Ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¤È¤¤¤¦¹ñ²È»ñ³Ê¤¬¤¢¤ê¡¢»°Ê¡»ã»Î¤ÈÁí¾Î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Ï¡¢Èï²ð¸î¼Ô¤Ø¤Î²ð¸î¤ä¡¢²ð¸î¼Ô¡¦Èï²ð¸î¼Ô¤Ø¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ò±Ä¤à¤Î¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÊ¡»ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿Í¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÏ¢Íí¤ª¤è¤ÓÄ´À°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¤ÏÀº¿À¾ã³²¼Ô¤ÎÃÏ°èÁêÃÌ»Ù±ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ä¼Ò²ñÉüµ¢¤Ë´Ø¤¹¤ë½õ¸À¡¢»ØÆ³¡¢É¬Í×¤Ê·±Îý¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î±ç½õ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡ÖÊ¡»ã¿Íºà³ÎÊÝÂÐºö¸¡Æ¤²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµÄÏÀ¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»ÎÅù¤ò´Þ¤àÊ¡»ã¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ÎÊý¸þÀ¤ä°éÀ®¡¦»ñ¼Á¸þ¾å¡¢»²ÆþÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê¢¨4¡Ë¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë»°Ê¡»ã»Î¤Ë¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°Ê¡»ã»Î¤Î¹ñ²È»î¸³¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÇ¯¤Ë1ÅÙ¤¢¤ê¡¢¹ç³ÊÈ¯É½¤¬²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Ï3·î²¼½Ü¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤ÈÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¤Ï3·î¾å½Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ð¸î¡¦Ê¡»ã¶È³¦¤Ç¤ÏÇ¯ÅÙ¤´¤È¤ËÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë»ÜÀß¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¹çÈÝ¤ÎÌÜ°Â¤òÃÎ¤ê¡¢4·î°Ê¹ß¤Î¿Í°÷ÂÎÀ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µëÍ¿¸ò¾Ä¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¡¢´õË¾¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂç³ØÂ´¶È»þ¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë³ØÀ¸¤âÂ¿¤¯¡¢»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤¬½¢¿¦ÆâÄê¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³ØÀ¸¤Ï¼«¿È¤¬»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¹çÈÝ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î»î¸³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»î¸³²ÊÌÜ¤ò3¥Ñー¥È¤ËÊ¬³ä¤·¡¢°ìÄê¤Î¹ç³Ê´ð½à¤ËÃ£¤·¤¿¥Ñー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍâÇ¯¡¢Íâ¡¹Ç¯¤Þ¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¥Ñー¥È¤Î¼õ¸³¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ñー¥È¹ç³Ê¡×À©ÅÙ¤¬ËÜÇ¯¤è¤êÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¢¨5¡Ë¡£
¢£¥¨¥¹¡¦¥¨¥à¡¦¥¨¥¹¤Î»°Ê¡»ã»Î»î¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¤Ï²ð¸îÊ¡»ã¤Ë´Ø¤ï¤ë¿¦¼ï¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ²ð¸î¡¦°åÎÅ¡¦¾ã³²Ê¡»ã¡¦ÊÝ°é¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥¦¥§¥ë¥ßー¥¸¥ç¥Ö¡×¤È¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¦ÁêÃÌ°÷¡¦¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã¤Î¿Íºà¾Ò²ð¡Ö¥±¥¢¿Íºà¥Ð¥ó¥¯¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ð¸îÊ¡»ã¤Ë´Ø¤ï¤ë¿¦¼ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²áµîÌä±é½¬¤ä¹ÖµÁÆ°²è»ëÄ°¤¬¤Ç¤¤ë²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³¤ÎÂÐºö¥¢¥×¥ê¡Ö²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¡²áµîÌä/Æ°²è¼ø¶È¤Ç¹ç³Ê¡ª¡Ã¥¦¥§¥ë¥ßー¥¸¥ç¥Ö¡×¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤è¤ê»°Ê¡»ã»Î¤Î²òÅúÂ®Êó¤ò¼«¸ÊºÎÅÀ¥Äー¥ë¤È¶¦¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤â¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²òÅúÂ®Êó¤ÏÉáÃÊÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥§¥ë¥ßー¥¸¥ç¥Ö¤ª¤è¤Ó¥±¥¢¿Íºà¥Ð¥ó¥¯¤Î2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¦¥§¥ë¥ßー¥¸¥ç¥Ö¤Ç¤Ï²òÅúÂ®Êó¤È¼«¸ÊºÎÅÀ¥Äー¥ë¡¢¥±¥¢¿Íºà¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï²òÅúÂ®Êó¤Î¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»°Ê¡»ã»Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²òÅúÂ®ÊóÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢ã¹ñ²È»î¸³ÂÐºö¥¢¥×¥ê¡Ö²ð¸îÊ¡»ã»Î ²áµîÌä/Æ°²è¼ø¶È¤Ç¹ç³Ê¡ª¡Ã¥¦¥§¥ë¥ßー¥¸¥ç¥Ö¡×¢ä
¡¦iOS¡§https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id6636469733
¡¦Android¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sms.kaifuku
¢¨¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤òµö²Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²òÅúÈ¯É½¤Î½àÈ÷´°Î»ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢ãÂè38²ó²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³¢ä
¡¦»î¸³Æü¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦²òÅúÂ®ÊóÈ¯É½Í½ÄêÆü¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦È¯É½URL¡§
- ¥¦¥§¥ë¥ßー¥¸¥ç¥Ö¡§https://www.kaigojob.com/magazine/job-qualification/certified-careworker-exam0001
- ¥±¥¢¿Íºà¥Ð¥ó¥¯¡§https://www.carejinzaibank.com/column/careworker/cw_register/
¢ãÂè38²ó¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³¢ä
¡¦»î¸³Æü¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦²òÅúÂ®ÊóÈ¯É½Í½ÄêÆü¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦È¯É½URL¡§
- ¥¦¥§¥ë¥ßー¥¸¥ç¥Ö¡§https://www.kaigojob.com/magazine/job-qualification/certified-social-worker-exam0001
- ¥±¥¢¿Íºà¥Ð¥ó¥¯¡§https://www.carejinzaibank.com/column/socialworker/sw_register/
¢ãÂè28²óÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³¢ä
¡¦»î¸³Æü¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦²òÅúÂ®ÊóÈ¯É½Í½ÄêÆü¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦È¯É½URL¡§
- ¥¦¥§¥ë¥ßー¥¸¥ç¥Ö¡§https://www.kaigojob.com/magazine/job-qualification/mental-health-social-worker-exam0001
- ¥±¥¢¿Íºà¥Ð¥ó¥¯¡§https://www.carejinzaibank.com/column/mentalhealth/mhsw_register/
¢£²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎYouTube Live¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÇ¯¤Ï²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î¹ñ²È»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ð¸î·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ï¤¿¤Ä¤ó¡¢¤ï¤«ÀèÀ¸¡¢¥«¥¤¥´¥¸¥ç¥Ö¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¾å»³¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¡Ö²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³2026²òÅúÂ®ÊóÀ¸ÇÛ¿®¡×¤â»î¸³ÅöÆü¤ËÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë 18:00～
¡¦»ëÄ°ÊýË¡¡§°Ê²¼URL¤è¤ê»ëÄ°
¡¡- ÅöÆüÍÑ»ëÄ°URL¡§https://youtube.com/live/PmxOQwGtCtE
¡¡- »öÁ°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿ÍÑURL¡§https://www.youtube.com/@wellmechannel
¡¦ÇÛ¿®ÆâÍÆ¡§
¡¡- ¤Ï¤¿¤Ä¤ó¡¦¤ï¤«ÀèÀ¸¤ÎÃíÌÜÌäÂê ¾Ò²ð¡õ²òÀâ¥³ー¥Êー
¡¡- ¾å»³¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¹ç³ÊÅÀÍ½ÁÛ¤È»î¸³Æñ°×ÅÙ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡- ¤Ï¤¿¤Ä¤ó¡¦¤ï¤«ÀèÀ¸¤È¡¢Live¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÄ¾ÀÜ¸òÎ®
¡¦½Ð±éÍ½Äê¼Ô¡§
¤Ï¤¿¤Ä¤ó
²»³Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÃÏ°èÌ©Ãå·¿ÄÌ½ê²ð¸î»ÜÀß¤Ë¤Æ¶ÐÌ³·Ð¸³¤¢¤ê¡£2021Ç¯¡Ö¤Ï¤¿¤Ä¤ó²ð¸î»Î¡×¤ÎTikTokÅê¹Æ¤¬60Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºßYouTube¤Ç¤Ï4Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤òÍ¤·¡¢TikTok¡¢Instagram¤Ê¤É¤ÎSNS¤ÇÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô15Ëü¿ÍÄ¶¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï7000Ëü²ó¡£²ð¸î»Î¤ò±þ±ç¤¹¤ë²ð¸î»Î¤È¤·¤Æ³ÆSNS¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤äÆ°²èÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¹Ö±é²ñ¤äÊ¡»ã¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë»ëÄ°¼Ô¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÝÍ»ñ³Ê¡Û²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¢²»³Ú·ò¹¯Ê¡»ã»Î1µé¡¢²»³Ú·ò¹¯»ØÆ³»Î2µé¡¢¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó²ð¸î»Î2µéÇ§Äê¹Ö»Õ
¤ï¤«ÀèÀ¸
2000Ç¯¤è¤ê²ð¸î¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤ä¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç´ÉÍý¼Ô¤ò·Ð¸³¡£ÆüËÜ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¶¨²ñ¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó²ð¸î»Î2µé¸øÇ§¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
2025Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ú²ð¸îÌ¡ºÍ»Õ¤«¤¤¤´～¤º¡Û¤È¤·¤Æ²ð¸î»ÜÀß¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤ä²ð¸î¿¦°÷¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÝÍ»ñ³Ê¡Û²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¢»º¶È¥±¥¢¥Þ¥Í2µé¡¢Ç§ÃÎ¾É¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥á¥¤¥È¡¢²ð¸îÍ½ËÉ±¿Æ°»ØÆ³°÷
¥«¥¤¥´¥¸¥ç¥Ö¥¢¥«¥Ç¥ßー¹Ö»Õ¡¡¾å»³¾®É´¹ç¡Ê²ð¸îÊ¡»ã»Î¡Ë
ÍÜÀ®¹»¤ÎÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤È¤·¤Æ²ð¸î¶µ°é¡¦²ð¸î¹Ö»Õ°éÀ®¤Ë·È¤ï¤ë¥×¥í²ð¸î¹Ö»Õ¡£
²ð¸î¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢15Ç¯¤Û¤É²ð¸î¸½¾ì¤Ë½¾»ö¡£¹âÎð¼Ô»ÜÀß¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¡¢¾ã³²»ÜÀß¡¢µïÂð²ð¸î¡¢¥¬¥¤¥É¥Ø¥ë¥Ñー¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãーÅù¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢²ð¸îµ»½Ñ¹Ö½¬²ñ¤Î¹Ö»Õ¤ä²ð¸îÊ¡»ã»Î¤ÎÍÜÀ®¹»¤Ç¶µ°÷¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢ÆÈÎ©¡£²ð¸î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¡¢¼ÂÌ³¼Ô¸¦½¤¡¢¼Â½¬»ØÆ³¼Ô¹Ö½¬²ñ¡¢¼ÂÌ³¼Ô¸¦½¤¶µ°÷¹Ö½¬²ñ¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³ÂÐºö¡¢¶¯ÅÙ¹ÔÆ°¾ã³²¸¦½¤¡¢¥¬¥¤¥É¥Ø¥ë¥Ñー¡¢»ÜÀß¸¦½¤Åù¤Ë·È¤ï¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï³°¹ñ¿Í²ð¸î»Î¤Ø¤Î»ØÆ³¡¢¶µ°é¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÝÍ»ñ³Ê¡Û²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¡¢ÊÝ°é»Î
¡Ú¡Ö¥¦¥§¥ë¥ßー¥¸¥ç¥Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ð¸î¡¦°åÎÅ¡¦¾ã³²Ê¡»ã¡¦ÊÝ°é¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¡£Éý¹¤¤¶È³¦¤Îµá¿Í¤«¤é¿¦¼ï·Ð¸³¤ò³è¤«¤»¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¿¦¾ì¾ðÊó¤È»ö¶È¼Ô¤«¤é¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿¦¾ì¤¬¸úÎ¨Åª¤ËÃµ¤»¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.kaigojob.com/
¡Ú¡Ö¥±¥¢¿Íºà¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¦ÁêÃÌ°÷¡¢¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã¸þ¤±¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡£ÀìÇ¤¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤¬¡¢µá¿¦¼Ô¤Î´õË¾¤ò¤â¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê¿¦¾ì¤ò¾Ò²ð¡£¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢ÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³è¤«¤·¤¿Åª³Î¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://www.carejinzaibank.com/
¡Ú¡Ö¥«¥¤¥´¥¸¥ç¥Ö¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ð¸î¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥¯ー¥ë¡£²ð¸î¶È³¦Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢ºÇÃ»Ìó£±¥ö·î¤Ç²ð¸î¤ÎÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ²ÄÇ½¡£²ð¸î¿¦°÷½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¤ä¼ÂÌ³¼Ô¸¦½¤¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤«¤é½¢¿¦¤Þ¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤òÉý¹¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://kaigojob-academy.com/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¡¦¥¨¥à¡¦¥¨¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2003Ç¯ÁÏ¶È¡¢2011Ç¯Åì¾Ú°ìÉô¾å¾ì¡¢2022Ç¯4·î¤è¤êÅì¾Ú¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø°Ü¹Ô¡£¡Ö¹âÎð¼Ò²ñ¤ËÅ¬¤·¤¿¾ðÊó¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¹âÎð¼Ò²ñ¡ß¾ðÊó¡×¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿40°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¡¦¥¨¥à¡¦¥¨¥¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à2-11-1½»Í§ÉÔÆ°»º¼Ç¸ø±à¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âÈªÀµ¼ù
²ñ¼ÒÀßÎ©¡§2003Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§25²¯5,172Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§Ï¢·ë4,528¿Í¡¢Ã±ÂÎ3,049¿Í¡Ê2025Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹âÎð¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÎÎ°è¤ò¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î/¾ã³²Ê¡»ã¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤ÈÂª¤¨¡¢²ÁÃÍÄó¶¡Àè¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥É¥æー¥¶¡¦½¾»ö¼Ô¡¦»ö¶È¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î¾ðÊó¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢40°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«
URL¡§https://www.bm-sms.co.jp/