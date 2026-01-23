»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¬³Ê³°ÌîºÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¾¦¤¤¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³Ø¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö´¶Æ°¡ª¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¤ä¤¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤ò¥ì¥Ýー¥È
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ¿µ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´¶Æ°¤³¤É¤â¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡§ÍËÜ ¶Ñ¡¢°Ê²¼¡Ö´¶Æ°¤³¤É¤â¶¨²ñ¡×¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¤¿¿©°é¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö´¶Æ°¡ª¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¤ä¤¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤Ë¶¦ºÅ¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï12Ì¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¬³Ê³°ÌîºÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ó¡¢¼«¤éÄ´Íý¤·¤¿ÎÁÍý¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¾¦¤¤ÂÎ¸³¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿©¤Î½ÅÍ×À¤È¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õー¥É¶È³¦¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¼¡À¤Âå°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¶¦ºÅ¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡¢1998Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥Õー¥É¶È³¦¤Ëº¬º¹¤·¡¢¶È³¦¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë²ñ¼Ò¤â¸Ä¿Í¤âÀ®Ä¹¤·Â³¤±¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¡ÖBtoB¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õー¥É¶È³¦¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¶¦ºÅ¤·¤¿´¶Æ°¤³¤É¤â¶¨²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö´¶Æ°¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤È¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤¬°û¿©Å¹Ê»Àß¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¡¢ËèÆü³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö´¶Æ°¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤ÎÌÜÅª¤ä°û¿©Å¹¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢2024Ç¯¤è¤ê»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦ºÅ3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Õー¥É¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÌîºÚ¶¨²ñ¤«¤éÂçº¬¤ä¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ê¤É10¼ïÎà¤ÎÅßÌîºÚ¤òÃæ¿´¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Õー¥É¥í¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ä¿©¤Î½Û´Ä¤ò¡¢Ä´Íý¤ä¾¦¤¤ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ´¶Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
1.¿©¤Î½Û´Ä¤ò³Ø¤Ö
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÌîºÚ¤¬Èª¤«¤é¤ªÅ¹¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡×¤È¡Öµ¬³Ê³°ÌîºÚ¡×¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¼ý³Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîºÚ¤Ï¡©¡×¡ÖÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ÎÁ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¡©¡×¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢4Âò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç½ÐÂê¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÀµ²ò¤À¤È»×¤¦ÁªÂò»è¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµó¤²¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©¤ÈÇÀ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
2.ÅßÌîºÚ10¼ïÎà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÄ´ÍýÂÎ¸³¡×
¶Ì¤Í¤®¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ê¤Éµ¬³Ê³°ÌîºÚ¤ò´Þ¤àÌîºÚ¤òÃæ¿´¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¼êºî¤ê¤Î¥½ー¥¹¤È¡¢ÌîºÚ¤È¥¹¥Æー¥¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤¤òÄ´Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Á¤ä¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤â¡ÖÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄ´Íý¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. ÆÈ¼«ÄÌ²ß¡Ö¿©Æ²¥Þ¥Íー¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¾¦¤¤ÂÎ¸³¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤éÄ´Íý¤·¤¿Å´ÈÄ¾Æ¤¤ò¡¢¡Ö´¶Æ°¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤ÎÆÈ¼«ÄÌ²ß¡Ö¿©Æ²¥Þ¥Íー¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»²²Ã¤·¤¿±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ØÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸µµ¤¤Ë°§»¢¤¹¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Î¤â¤È¡¢¤¿¤ÀÎÁÍý¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¾¦¤¤¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤òÂÎ¸³¡£
ºÇ¸å¤Ï»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ÇÅ´ÈÄ¾Æ¤¤ò¼Â¿©¡£¡Ö½é¤á¤ÆÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Öµ¬³Ê³°ÌîºÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥³¥á¥ó¥È
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ´¶Æ°¤³¤É¤â¶¨²ñ Íý»ö¡¡º´Æ£ À¯ÌéÍÍ¤è¤ê
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö°û¿©Å¹Ê»Àß¡¦ËèÆü³«ºÅ·¿¡×¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¡¢¸«¼é¤êµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥ÈÍÍ¤È¤Î¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ¬³Ê³°ÌîºÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¥¯¥¤¥º¡×¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ¤Ä´Íý¡×¡Ö¾¦¤¤ÂÎ¸³¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¾Ð´é¤âÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤È¶¦¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ÈÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡Â¼¾å È¥¤è¤ê
Åö¼Ò¤ÏDX¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õー¥É¶È³¦¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ï¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤æ¤È¤ê¤¬¡¢Ë¤«¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ä¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ä¾¦¤¤ÂÎ¸³¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÎÁÍýÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´¶Æ°¤³¤É¤â¶¨²ñ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸µµ¤¤Ë°§»¢¤¹¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¶¨Ä´¤ä¼çÂÎÀ¤ò¼«Á³¤È³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤¿DX¿ä¿Ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿©¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë³èÆ°¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢´¶Æ°¤³¤É¤â¿©Æ²¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´¶Æ°¤³¤É¤â¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´¶Æ°¤³¤É¤â¶¨²ñ¤Ï¡¢¡Ö´¶Æ°¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤Î³«Àß»Ù±ç¤È±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬Í×¤Ê¼Ò²ñÀ¸³èÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö´¶Æ°¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤Ø¤Î´óÉÕ¤äÊª»ñ¤ÎÄó¶¡¡¢¥»¥ß¥Êー¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¼Ò²ñÂÎ¸³¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ë¸½¼Â¤Î¼Ò²ñ¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤Ë¿¨¤ì¡¢À®Ä¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¼«¿®¤È´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡URL¡§https://kando-kodomo.org/
¢£ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1998Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢´ë¶È´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÀÁµá¡¦¼õÈ¯ÃíÅù¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÎÏ¥µー¥Ó¥¹¤Î¡ÖBtoB¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ï¡¢125Ëü¼Ò°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆâ¤ÎÁíÎ®ÄÌ¶â³Û¤ÏÇ¯´Ö71Ãû±ß°Ê¾å¡£
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥È¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§2492¡Ë
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌÚÂ¼ ¿µ
¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1-2-3 ¼®Î±¼ÇÎ¥µÜ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°13³¬
¡¡ÀßÎ©¡§1998Ç¯2·î13Æü
¡¡»ñËÜ¶â¡§32²¯1,251Ëü±ß¡Ê2025Ç¯9·îËö¸½ºß¡Ë
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§BtoB¡Ê´ë¶È´ÖÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î±¿±Ä
¡¡½¾¶È°÷¿ô¡§809Ì¾¡ÊÏ¢·ë¡Ë¡¢782Ì¾¡ÊÃ±ÂÎ¡Ë¡Ê2025Ç¯9·îËö¸½ºß¡Ë
¡¡URL¡§https://corp.infomart.co.jp/