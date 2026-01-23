¡ØSYNDUALITY Echo of Ada¡ÙÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤«¤é1¼þÇ¯¡ªÈ¯Çä1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª¤µ¤é¤ËSEASON4¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)¡ØSYNDUALITY Echo of Ada¡Ù¤¬2026Ç¯1·î23Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤«¤é1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆPV¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢È¯Çä1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö1¼þÇ¯¡õS3Ãæ´Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È2¡×¤òÇÛ¿®¡£ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¿·µ¬PvE¥Þ¥Ã¥×¡Ø±øÀ÷¿¹ÎÓ¡Ê¿¼Éô¥¨¥ê¥¢¡Ë¡ÙµÚ¤Ó¿·¥ì¥¤¥É¥Ü¥¹¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ù¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ç¼¡¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SEASON4¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØSYNDUALITY Echo of Ada¡Ù
Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¤«¤é1¼þÇ¯¡ª
¡ØSYNDUALITY Echo of Ada¡Ù 1¼þÇ¯µÇ°PV
https://youtu.be/AqrQ1PqohL4¡¡(https://youtu.be/AqrQ1PqohL4)
2026Ç¯1·î23Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡ØSYNDUALITY Echo of Ada¡Ù¤¬Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¤«¤é1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æüº¢¤è¤ê¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡ØSYNDUALITY Echo of Ada¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿PV¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜPV¤Ç¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó1¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥É¥ê¥Õ¥¿ー¤È¥á¥¤¥¬¥¹¤¬¹ï¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤ò½¸Ìó¡£
¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡Ö1¼þÇ¯¡õ¥·ー¥º¥ó3Ãæ´Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¿·¥ì¥¤¥É¥Ü¥¹¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡×¤Ê¤É¡¢
ºÇ¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒPV¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´¼«¿È¤Î¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎSYNDUALITY¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö1¼þÇ¯¡õS3Ãæ´Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È2¡×
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ
¢¡¿·µ¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦¿·¥ì¥¤¥É¥Ü¥¹PvEÀìÍÑ¥Þ¥Ã¥×:¡Ö±øÀ÷¿¹ÎÓ¡Ê¿¼Éô¥¨¥ê¥¢¡Ë¡×¤òÄÉ²Ã
¡¦¿·¥ì¥¤¥É¥Ü¥¹¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡×¤òÄÉ²Ã
SEASON3¥¨¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·¥ì¥¤¥É¥Ü¥¹¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ù¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æñ°×ÅÙ¤ÏÄÌ¾ï¤ÈEX¤Î2¼ï¡£¸ò¸ß¤Ë»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥¤¥É¤Î³«ºÅ»þ´ü¡¦³«ºÅÊý¼°¤Ï²¼µ²èÁü¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¬¥ìー¥¸ÌÏÍÍÂØ¤¨¤Î³ÈÄ¥:¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥È¥¹¥Úー¥¹¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¹¥Úー¥¹¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤òÄÉ²Ã¡£
¡¦ÌÏÍÍÂØ¤¨ºîÀ®¿ô¥Üー¥Ê¥¹:ºîÀ®¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥á¥¤¥¬¥¹¤Î¥¹¥¥ë¥²ー¥¸¾å¾ºÂ®ÅÙ¤Ë¸ú²Ì¤òÉÕÍ¿¡£
¡¦¿·¥¯¥ì¥¤¥É¥ë:¡Ö¥Ü¥¦¥ì¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¡ÊEpic¡Ë
¢¡1¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦¥í¥°¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó:ÆÃÊÌ°áÁõ¡ß2¼ï¤òÇÛÉÛ
¡¦XPÁý²Ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó:¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥Ñ¥¹¤ÎXP³ÍÆÀÎÌ¤¬°ìÄê´ü´ÖÁý²Ã¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò3ÅÙ¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
SEASON4À©ºî·èÄê¡ª
¡ØSYNDUALITY Echo of Ada¡ÙSEASONS4¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®»þ´ü¤äÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ðËÜ¾ðÊó
