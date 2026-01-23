¿Í¸¢¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë±Ç²è¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¥·¥Í¥Þ¡ß¥Èー¥¯¡×¤ò½é³«ºÅ
¡¡IHI¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥°¥ëー¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¸¢¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë±Ç²è¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¥·¥Í¥Þ¡ß¥Èー¥¯¡×¤ò12·î18Æü¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ»ñÎÁ¥»¥ó¥¿ー»öÌ³¶ÉÄ¹¡¦Íý»ö¤ÎÅÄÃæ¼¢»á¤ò¾·¤¡¢ÅöÆü¤ÏIHI¥°¥ëー¥×¤ª¤è¤ÓÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥°¥ëー¥×¤Î¼Ò°÷¡¢·×45Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ÎÍÍ»Ò
ÂÐÏÃ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ø2040ÃÏµåºÆÀ¸¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤òË½§¥»¥¤¥ë¥Ñー¥¯¤Ë¤Æ¾å±Ç¤·¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç´¶ÁÛ¤Î¶¦Í¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦ÂÐÏÃ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬À¤³¦11¤«¹ñ¤ò½ä¤Ã¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ò·èºö¤òÃµµá¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢2040Ç¯¤ÎÃÏµå¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£´Õ¾Þ¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÎÃÏµå¤Î¤¿¤á¤Ë°ì¿Í°ì¿Í¤¬°Õ¼±¤·¤Æ´Ä¶ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ö¤¬ÂçÀÚ¤À¡×¡Ö¿È¶á¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥¥Ã¥«¥±¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÏÃ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ»á¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¸Ä¿Í¤Ç¹Í¤¨¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢»ÅÁÈ¡¦À©ÅÙ¤¬É¬Í×¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÀ©ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤ºÈ¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Íµ¯ÅÀ¤ÎÊÑ²½¤òÁ´ÂÎ¤ØÇÈµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤È½ÅÍ×À¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤ËÅÄÃæ»á¤«¤é¡¢¡Ö¤¼¤ÒÌÀÆü¡¢¾å»Ê¤äÆ±Î½¤Ë±Ç²è¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¼ÂÁ©Åª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡IHI¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯12·î4Æü¤«¤é10Æü¤Î¿Í¸¢½µ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢12·î¤òDE&I¿ä¿Ê·î´Ö¤ÈÄê¤á¡¢°Õ¼±¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò³°¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Î´ë¶È¤È°Õ¸«¸ò´¹¤äÊÙ¶¯²ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂ¾¼Ò¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Îµ¡²ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÁÏ½Ð¤·¡¢»º¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ»ñÎÁ¥»¥ó¥¿ー¡ÊPARC(https://parc-jp.org/)¡Ë»öÌ³¶ÉÄ¹¡¦Íý»ö¡¡ÅÄÃæ¼¢»á
ÊÆ¹ñ¥³ー¥Í¥ëÂç³ØÂç³Ø±¡ºß³Ø»þ¤«¤é¡¢ACORN¡ÊAssociation of Community Organizations for Reform Now¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÄã½êÆÀ¼ÔÁØ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼Ò²ñ±¿Æ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï´Ä¶NGO A SEED JAPAN»öÌ³¶É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£¼Ò²ñÅªÏ¢ÂÓ·ÐºÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÂçÎ¦´Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊRIPESS¡Ë¤ä¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÄ´ºº¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊAPRN¡Ë¤Ê¤É¹ñºÝÅª¤ÊNGO¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÍý»ö¤âÃ´¤¦¡£
¡ã¾å±ÇºîÉÊ¡ä
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ø2040ÃÏµåºÆÀ¸¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù
https://unitedpeople.jp/2040/about