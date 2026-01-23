¥Ñ¥È¥¹¥í¥´¥¹¡¢Âç´ë¶È¤ÎHR SaaSÍøÍÑ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëAIÀïÎ¬¤òÈ¯É½
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥È¥¹¥í¥´¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ËÒÌîÀµ¹¬¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢°ì¸µ²½¡¦É¸½à²½¤µ¤ì¤¿¿Í»ö¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëAIÀïÎ¬¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£HR¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPathosLogos¡×¤ò´ðÈ×¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¶ÈÌ³¤ò¹âÅÙ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Í»öÉô¤ª¤è¤Ó½¾¶È°÷¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöAIÀïÎ¬¤Ï°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.pathoslogos.jp/ai_strategy/
¥Çー¥¿Ï¢·È¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎHR SaaS¤Ë»¶ºß¤¹¤ë¿Í»ö¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°Ï¢·È¤·¡¢°ì¸µ²½¡¦É¸½à²½¤¹¤ë¡ÖPathosLogos¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖPathosLogos¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÆþÎÏ¤ÎÆó½Å²½¤ä¥Þ¥¹¥¿´ÉÍý¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¿Í»ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢³Æ¶ÈÌ³¤ËºÇÅ¬¤ÊHR SaaS¤ò¤è¤ê¹âÅÙ¤Ë¡¢¤«¤Ä¼«ºß¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ã±°ì¤ÎÅý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑ¤«¡¢ÎÎ°èÆÃ²½·¿¤ÎHR SaaS¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑ¤«¤òÌä¤ï¤º¡¢¶ÈÌ³¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²èÌÌ¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¾ðÊó¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é»×¹Í¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ÏËÄÂç¤Ê¹©¿ô¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖPathosLogos¡×¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í»ö¥Çー¥¿¤ÎÀºÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ÆÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹ºî¶È¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿Í¤Î¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÈÌ¤Ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÆHR SaaS¤¬»ý¤Ä¿¼¤¤ÀìÌçÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä½¾¶È°÷¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤»¤º¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÈ½ÃÇ¡¦¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤ÏAI¤òÍÑ¤¤¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
AI¤ÎÀºÅÙ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡¢¥Ñ¥È¥¹¥í¥´¥¹ÆÈ¼«¤Î¡ÖÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿¿Í»ö¥Çー¥¿´ðÈ×¡×
¡¡AI¤ò¿Í»ö¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤ÎÉÊ¼Á¤ÏÀ®²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»²¾È¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ËÉ½µÍÉ¤ì¤ä·Á¼°¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Çー¥¿¤ÎÉÔÅý°ìÀ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢AI¤Ï¾ðÊó¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¡¦½èÍý¤Ç¤¤º¡¢´üÂÔ¤¹¤ëÀºÅÙ¤Î¹â¤¤²óÅú¤ä½èÍý·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖPathosLogos¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥Çー¥¿ÉÊ¼Á¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æº¬ËÜÅª¤Ê²þÁ±¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¿Í»ö¥Çー¥¿¤òAI¤¬¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë°·¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÆÈ¼«¥â¥Ç¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉ¸½à²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Éô½ðÌ¾¤äÌò¿¦Ì¾¡¢Æþ¼ÒÆü¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜ¾ðÊó¤«¤é¡¢É¾²Á¡¦¥¹¥¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÀÅª¾ðÊó¤Þ¤Ç¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿·Á¼°¤ÈÄêµÁ¤ËÂ·¤¨¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É¸½à²½¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤Ï¾ðÊó¤ò°ì´Ó¤·¤Æ²ò¼á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Çー¥¿¤ÎÉÔÅý°ìÀ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¸íÇ§¼±¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¿Í»ö¥Çー¥¿´ðÈ×¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖPathosLogos¡×¤Ï¼ÂÌ³¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¡¢¾ÍèÅª¤Ë¼«Î§Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¦¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥È¥¹¥í¥´¥¹¤¬ÉÁ¤¯AIÀïÎ¬¤ÎÌ¤ÍèÁü
1.Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Î¹âÅÙ²½¡§¿Í»ö¤Î¡Ö»×¹Í¡×¤òÈ¼Áö¤¹¤ëAI²óÅú¡ÊÂÐ¾Ý¡§¿Í»öÉôÌç¡¦½¾¶È°÷¡Ë
¡¡Ã±¤Ê¤ëFAQ¤Î¼«Æ°±þÅú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎHR SaaS¤ò¸Ù¤°Ê£»¨¤Ê¾È²ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö°éµÙ¼èÆÀ¤Ë¤è¤ë¼ê¼è¤ê³Û¤ÎÊÑ²½¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µëÍ¿¡¦¶ÐÂÕ¡¦ÀÇÌ³¤Î¥Çー¥¿¤¬É¸½à²½¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Î²óÅú¶ÈÌ³¤ò·àÅª¤Ëºï¸º¤·¡¢½¾¶È°÷¤ËÂ¨»þ¤Î°Â¿´¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
2. ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ¡§AI¤¬ºÇÅ¬¤ÊHR SaaS¤òÆ³¤¡¢¼êÂ³¤¤ò¥¨¥¹¥³ー¥È¡ÊÂÐ¾Ý¡§¿Í»öÉôÌç¡¦½¾¶È°÷¡Ë
¡¡AI¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î»Ø¼¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³ÆHR SaaS¤È¼«Î§Åª¤ËÏ¢·È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¶ÈÌ³¤òÂå¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£AI¤¬³Æ¶ÈÌ³¤ËºÇÅ¬¤ÊHR SaaS¤òÆ³¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤´¤È¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³ÆÀ½ÉÊ¤Î¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤òµý¼õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³´°·ë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ÀïÎ¬¤Î¼«Î§²½¡§ÁÈ¿¥²ÝÂê¤ò²òÌÀ¤·¡¢Ì¤Íè¤òÄó¸À¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊÂÐ¾Ý¡§·Ð±ÄÁØ¡¦¿Í»öÉôÌç¡Ë
¡¡É¸½à²½¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿´ðÈ×¤ÈAI¤Î¹âÅÙ¤ÊÏ¢·È¤Ï¡¢¿Í»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡Ö¼õÆ°¡×¤«¤é¡ÖÇ½Æ°¡×¤Ø¤Èº¬ËÜ¤«¤éÊÑ³×¤·¤Þ¤¹¡£¿Í»ö¤¬¼«¤é¥Çー¥¿¤ò¸¡º÷¤·Ê¬ÀÏ¤¹¤ë½¾Íè¤Î¹©Äø¤ò¡¢AI¤¬¥Çー¥¿´Ö¤ÎÁê´Ø¤òÂª¤¨¡¢É¬Í×¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄó¼¨¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í»ö¤ÏÄê·¿Åª¤Ê½¸·×ºî¶È¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢AI¤¬¼¨¤¹µÒ´ÑÅª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¡×¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§AI¤Ë¤è¤ë¡Ö¶ÈÌ³»Ù±ç¡×¤È¡Ö±¿ÍÑ¼«Î§²½¡×¤ò²ÃÂ®
¡¡Åö¼Ò¤ÏËÜÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿Í»ö¥Çー¥¿¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¿·AI¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¦ÂÈÇ °ìÈÌ¸ø³«¡Ê2026Ç¯2·î¾å½ÜÍ½Äê¡Ë
É¸½à²½¤µ¤ì¤¿¿Í»ö¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÂÐÏÃ·¿UI¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ£»¨¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä³Æ¼ï¼êÂ³¤¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¿·À½ÉÊ¤Î¦ÂÈÇ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖCombosite¿Í»öµëÍ¿¡×¤Ë¤ª¤±¤ëAI±¿ÍÑ»Ù±ç¤ÎÄó¶¡¡Ê2026Ç¯½Õº¢¤è¤ê½ç¼¡³ÈÂç¡Ë
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿Í»öµëÍ¿·×»»SaaS¡ÖCombosite¿Í»öµëÍ¿¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢ÊÝ¼é¡¦¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³¤ò¼«Î§²½¤¹¤ëAIµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¸½¾ì¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ®½Å¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò´ð¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½³È½¼¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢´ë¶È¤¬ºÇÅ¬¤ÊHR SaaS¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò»Ù¤¨¤Ä¤Ä¡¢¿Í»ö¥Çー¥¿¤Î°ì¸µ²½¡¦É¸½à²½¤òÄÌ¤¸¤ÆAI³èÍÑ¤ÎÁ°Äó¤òÀ°¤¨¡¢¿Í»öÉôÌç¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥È¥¹¥í¥´¥¹
¡¡¥Ñ¥È¥¹¥í¥´¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¸þ¤±ERP»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿ËÒÌîÀµ¹¬¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¡Ö¿Í»ö¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿HR¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£Âç´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢HR SaaS¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëHR¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPathosLogos(https://www.pathoslogos.jp/erp/)¡×¤È¿Í»öµëÍ¿SaaS¡ÖCombosite¿Í»öµëÍ¿(https://www.pathoslogos.jp/combosite/)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÂç´ë¶È¤¬ºÇÅ¬¤ÊÎÎ°èÆÃ²½·¿HR SaaS¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í»ö¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í»ö¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ê¡¢¿Í»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥È¥¹¥í¥´¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ËÒÌî Àµ¹¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2020Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ8-1-5 ¸ÞÈ¿ÅÄ¸÷ÏÂ¥Ó¥ë5F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå»Ù¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2-4-9 ¥Ö¥êー¥¼¥¿¥ïー3F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶å½£»Ù¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÃæ½§5-3-8 ¥¢¥¯¥¢ÇîÂ¿5F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§HR¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ª¤è¤ÓµëÍ¿SaaS¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶¦ÁÏSaaS¤ÎÂåÍýÈÎÇä¡¢¿Í»öÎÎ°è¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL¡¡¡¡¡§https://www.pathoslogos.co.jp/