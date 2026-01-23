ÁÏ¶È65Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ¡¦ÉðÃÎ¤«¤é¡¢¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¤òÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤¹¿·¥á¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKROCCA¡Ê¥¯¥í¥Ã¥«¡Ë¡×ÃÂÀ¸
¹âµé¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥ì¥¶ーÀ½ÉÊ¤Î²·Çä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÉðÃÎ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉðÃÎ½ß°ì¡Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È65¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë³×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¥á¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKROCCA¡Ê¥¯¥í¥Ã¥«¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¤ò¤â¤Ã¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡×¡£´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ºÇ¹âµéÁÇºà¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¼è¤êÆþ¤ì¤ëÄó°Æ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKROCCA¡Ê¥¯¥í¥Ã¥«¡Ë¡×¤È¤Ï
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡Ö¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¡ÊCrocodile¡Ë¡×¡ß¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡ÊCasual¡Ë¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£ ¡Ö°ìÀ¸¥â¥Î¡×¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃÀ¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£65Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿³Î¤«¤Ê¡ÖÌÜÍø¤¡×¤È¡Ö¿¦¿Íµ»¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¼«Í³¤Ê´¶À¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ ÇÐÍ¥¡¦¹õÂôÇ¯Íº»á¤Î¥Ö¥í¥°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡ÖÅÁÀâ¤Î°ïÉÊ¡×¤¬Éü¹ï
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹õÂôÇ¯Íº»á¤ØÌó30Ç¯Á°¤ËÄó¶¡¤·¤¿¾®Á¬Æþ¤ì¤ÎÉü¹ïÈÇ¤Ç¤¹¡£ ºòÇ¯¡¢¹õÂô»á¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡Ö30Ç¯¶á¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´¤¯²õ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÀß·×¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¹õÂôÇ¯Íº»á ¸ø¼°¥Ö¥í¥°µ»ö ¡Ö30Ç¯Á°¤Î¾®Á¬Æþ¤ì¡Ä¡ª¡×
¡Êhttps://ameblo.jp/kurosawa-toshio/entry-12885101206.html¡Ë
»ä¤¬30Ç¯Î¥¤µ¤Ê¤¤°ïÉÊ¡¡¹õÂôÇ¯Íº»áÃÌ
¢£ ¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÁ´11¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë
¡ÖKROCCA¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥«¥Ðー¤¹¤ë11¤Î·¿¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥° 6·¿ ¥Èー¥È¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢·Ú²÷¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×
495,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ê¥¤¥ë¥¯¥í¥³¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°
418,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ê¥¤¥ë¥¯¥í¥³¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°
ºâÉÛ 2·¿ ¡¡¹õÂôÇ¯Íº»á¥â¥Ç¥ë¤ÎÉü¹ï¾®Á¬Æþ¤ì¡¢¤ª¤è¤Ó¥é¥¦¥ó¥É¥¸¥Ã¥ÑーºâÉÛ
55,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Þ¥Ã¥È¥¯¥í¥³¾®Á¬Æþ¤ì
¥Ù¥ë¥È¡¡3·¿¡¡¥¹ー¥Ä¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¡¢É½¾ðË¤«¤Ê¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¥Ù¥ë¥È
88,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Þ¥Ã¥È¥¯¥í¥³¥Ù¥ë¥È¡¡30mm
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒÉðÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È65Ç¯¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°²·Çä¶È¼Ô¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ºÇ¹âµé¤Î¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢Á´¹ñÍÌ¾É´²ßÅ¹¤Ø¤Î¶¡µë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥ì¥¶ーÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÉðÃÎ Ã´Åö¼Ô¡§ÉðÃÎ½ß°ì ÅÅÏÃ¡§03-3913-1901
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§jun1@takechi-bag.co.jp
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÌ¶è²¦»Ò4-3-3
URL:https://www.takechi-bag.co.jp
ÊäÂ»ñÎÁ
ÁÇºà¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡§ »ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë³×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¡ÊCITES¡Ë¤Ë´ð¤Å¤Àµ¤·¤¯Í¢Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£