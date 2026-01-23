こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
26年4月開校の京進の学童クラブ、開校記念イベント2/28・3/1「つくるまなぶワークショップ」&「プロダンサーとおどるはじめてのブレイクダンス」
長岡京市在住者対象。2月に施設説明会も実施
京進が、2026年4月に京都府長岡京市に新たに開設する民間学童施設「京進の学童クラブHOPPA 長岡京校（以下、HOPPA長岡京校）」では、2月28日（土）と3月1日（日）に開校を記念した無料イベントを開催いたします。対象は長岡京市にお住まいの新小学1年生〜6年生と保護者の方で、HOPPA長岡京校が実施する、プロジェクト型学習を定期担当する「つくるまなぶ京都町屋科学館（OpEL）」とダンスレッスンを担当する「Play Studio Sai」による体験イベントです。参加料は無料で、各日定員に達し次第締め切ります。
HOPPA長岡京校では、学習・体験・安心を備えたワンストップ型の学びの環境を提供し、地域の子育て家庭に安全で充実した放課後の時間を提供してまいります。2月には開校説明会も複数回開催しておりますので、京進の学童クラブで実際にどんなプログラムが行われるのか、ご関心をお持ちのご家庭はぜひご活用ください。
京進では、子どもたちの放課後をより豊かなものにし、ひとりひとりの「生きる力」を育む学びを支援するとともに、子育てに奮闘するご家庭が安心・安全にお子さまを預けられる環境づくりに努めてまいります。
＜開校記念：無料体験イベント開催＞
京進の学童クラブで行う、魅力的なプログラムを体験いただけます。
■日時：2026年2月28日（土）・3月1日（日） 14:00〜17:00
■会場：京進の学童クラブ HOPPA長岡京校 （京都府長岡京市奥海印寺森ノ下4）
阪急バス「奥海印寺（おくかいいんじ）」下車すぐ
※阪急京都線「長岡天神」やJR「長岡京駅」などからバスの利用が可能です
■対象：令和8年度小学新1年生〜6年生
※長岡京市在住のご家庭が対象です。保護者同伴でご参加ください
■定員：各日20組
■参加料：無料
■お申込み：公式LINEの申込みフォームよりお申込みください。
■プログラム内容：
ものづくりワークショップ
「京都町屋科学館(OpEL)」による創造力を刺激するワークショップ。材料を使った製作体験で「自由な気づき」や「未来を創造するスキル」を育みます。
ブレイクダンスレッスン
ダンスレッスンスタジオ「Play Studio Sai」による初心者向けのダンスレッスン。未経験の子どもたちでも楽しく安心して参加できます。
【説明会 概要】
京進の学童クラブの教育理念や特長などについて、実際の施設の様子とともにご紹介いたします。
■場所：京進の学童クラブHOPPA 長岡京校
■日時：
平日（16:00〜）各回60分
2026年2月10日（火）17日（火）〜19日（木）、24日（火）〜26日（木）
土曜（10:00〜、13:00〜、16:00〜）各回60分
2026年2月7日（土）満席、14日（土）、21日（土）28日（土）
■内容：施設見学、レッスン体験、料金案内、個別相談、入会申込受付
■お申込み：公式LINEにある「説明会を予約する」よりご予約ください。各回2組限定となりますので、お早めにお申込みください。
【新規施設 概要】
■名称：京進の学童クラブHOPPA 長岡京校
■所在地：京都府長岡京市奥海印寺森ノ下４
■定員：50名（小学校1〜6年生対象）
■開所時間：
平日 授業終了後〜19:00（延長20:30）
土曜・長期休暇 8:30〜19:00（延長8:00〜20:30）
■ホームページ：https://gakudo.kyoshin.co.jp/
各SNSで最新情報を発信しています
＜LINE＞ https://line.me/R/ti/p/@645wjlbu
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/hoppa_gakudo_club/
■特長：「学習」「習い事」「送迎」をワンストップで提供する民間学童クラブです
宿題サポートと学習習慣の定着 〜京進の教育ノウハウ〜
京進の指導実績とリーチングメソッドを活かし、宿題サポートや先取り学習、英語読書や図書館活用を通じて学習習慣を定着させます。またPBLやプログラミングを週複数回取り入れ、論理思考力や課題発見能力の育成を支援します。
習い事プログラム 〜多彩な体験の提供〜
専門コーチによるかけっこ教室、プロのダンサーによるダンスレッスン、プログラミングなどの習い事が利用料に含まれています。
安心なお預かり
最大20:30までのご利用や車送迎、食事提供などがありますので、お仕事がお忙しい日もご安心ください。セキュリティ対策も万全です。
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：493カ所（連結2025年5月末現在）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
京進の学童クラブ HOPPAホームページ
https://gakudo.kyoshin.co.jp/
公式LINE
https://line.me/R/ti/p/@645wjlbu
公式Instagram
https://www.instagram.com/hoppa_gakudo_club/
