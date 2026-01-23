¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ì¡Ù¤è¤ê¡¢¥É¥é¥ÞCD¡Ö¤¢¤é¤¿¿¹¤ÎêµÂà¼£¡×¤¬2026Ç¯4·î8Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê

株式会社ブロッコリー(本社:東京都中野区 社長:木谷 高明)は、少年歌劇シミュレーションゲーム『ジャックジャンヌ』のドラマCD「あらた森の臨時公演」を2026年4月8日に発売します。













¾®Àâ¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ì ¡½²Æ·à¡½¡Ù¤è¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤ÇË¬Ìä¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥©¡¼¥ÄÀ¸¤¬²á¤´¤¹ÇÈÍð¤Î²Æ¤òÉÁ¤¤¤¿Ã»ÊÔ¡Ø¤¢¤é¤¿¿¹¤ÎêµÂà¼£¡Ù¤ò¸¶°Æ¤È¤·¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Æ±¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÏ¯ÆÉ·à¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¥É¥é¥ÞCD¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¡ª½½ÏÂÅÄ¥·¥óÀèÀ¸´Æ½¤¡¢ÇòÀî¥æ¥­ÀèÀ¸µÓËÜ¤Ç¡¢¹¹¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥àUP¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¥¯¥©¡¼¥ÄÀ¸7¿Í¤¬²Î¤¦Ï¿¤ê¤ª¤í¤·¤Î¸ø±é¶Ê¡Ø¤¢¤é¤¿¿¹¤Î¤¢¤é¤¿¡Ù¤Ï¡¢¡Öºî»ì¡§º¬ÃÏ¹õÌç¡¢ºî¶Ê¡§¾®À¥Â¼ ¾½¡×¤Î²«¶â¥¿¥Ã¥°¤¬¼ê¤¬¤±¤¿´°Á´¿·ºî¡ª

¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£

https://jackjeanne.com/cd/dramacd3/

¡Ö¤¢¤é¤¿¿¹¤ÎêµÂà¼£¡×PV

https://youtu.be/60v0AEoeoqE

¡ÚCREDIT¡Û

¢£CHARACTER

Î©²Ö´õº´¡ÊCV.»ûºêÍµ¹á¡Ë

¹â²Ê¹¹Ê¸¡ÊCV.¶áÆ£¹§¹Ô¡Ë

ËÓ¼Â ²ð¡ÊCV.³Þ´Ö ½ß¡Ë

º¬ÃÏ¹õÌç¡ÊCV.´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±¡Ë

ÇòÅÄÈþ¥Äµ³¡ÊCV.³á¸¶³Ù¿Í¡Ë

¿¥´¬¼÷¡¹¡ÊCV.ÆâÅÄÍºÇÏ¡Ë

À¤Ä¹ÁÏ»ÊÏº¡ÊCV.º´Æ£ ¸µ¡Ë

Ë± µþ»Î¡ÊCV.¼¼ ¸µµ¤¡Ë

Â¾

¢£¸¶ºî

ÀÐÅÄ¥¹¥¤

½½ÏÂÅÄ¥·¥ó

¢£¥·¥Ê¥ê¥ª

ÇòÀî¥æ¥­

¢£³Ú¶Ê

¾®À¥Â¼ ¾½

¡ÚTRACK LIST¡Û

¡ãDisc1¡ä

01¡¡¥×¥í¥í¡¼¥°¡§¤Ò¤½¤ä¤«¤Ê²Æ¤ÎËë³«¤±

02¡¡»Ï¤Þ¤ê¤ÏÆÍÁ³¤Ë

03¡¡º¬ÃÏ¹õÌç¤Î·Î¸Å¾ì´Ñ»¡µ­

04¡¡¡ÈÂç»ö¤Ê¿Í¡É

05¡¡´õº´¤È¶ðÄ»

06¡¡¿¹¤Î¤¶¤ï¤á¤­

07¡¡¿¿¤Ã°Å°Ç¤ÎÃæ

08¡¡Ä»¤¿¤Á¤ÎÆ³¤­

09¡¡ÁãÎ©¤Á

¡ãDisc2¡ä

01¡¡Ë¬Ìä¸ø±é¡Ø¤¢¤é¤¿¿¹¤ÎêµÂà¼£¡Ù

02¡¡¸ø±é¶Ê¡Ø¤¢¤é¤¿¿¹¤Î¤¢¤é¤¿¡Ù

¡Úºî»ì¡Ûº¬ÃÏ¹õÌç

¡Úºî¶Ê¡Û¾®À¥Â¼ ¾½

¡Ú²Î¾§¡ÛÎ©²Ö´õº´(CV.»ûºêÍµ¹á)¡¢¹â²Ê¹¹Ê¸(CV.¶áÆ£¹§¹Ô)¡¢ËÓ¼Â ²ð(CV.³Þ´Ö ½ß)¡¢º¬ÃÏ¹õÌç(CV.´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±)¡¢ÇòÅÄÈþ¥Äµ³(CV.³á¸¶³Ù¿Í)¡¢¿¥´¬¼÷¡¹(CV.ÆâÅÄÍºÇÏ)¡¢À¤Ä¹ÁÏ»ÊÏº(CV.º´Æ£ ¸µ)¡¡

03¡¡ÉñÂæ¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ

¡ÚPRODUCTS¡Û











­¡DISC¡ã2ËçÁÈ¡ä

¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤é¤¿¿¹¤ÎêµÂà¼£¡Ù¤È¡¢¥¯¥©¡¼¥ÄÀ¸7¿Í¤¬²Î¤¦¸ø±é¶Ê¡Ø¤¢¤é¤¿¿¹¤Î¤¢¤é¤¿¡Ù¤ò¼ýÏ¿¡£

­¢SPECIAL BOOK

Ë¬Ìä¸ø±é¡Ø¤¢¤é¤¿¿¹¤ÎêµÂà¼£¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾å±éÂæËÜ¤È¡¢¸ø±é¶Ê¡Ø¤¢¤é¤¿¿¹¤Î¤¢¤é¤¿¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®À¥Â¼ ¾½¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤ò¼ýÏ¿¡£

­£POSTCARD

Ë¬Ìä¸ø±é¡Ø¤¢¤é¤¿¿¹¤ÎêµÂà¼£¡Ù¤Î¸ø±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë¡£

­¤ÆÃÀ½¥±¡¼¥¹

­¡­¢­£¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¥±¡¼¥¹¡£





¾¦ÉÊ»ÅÍÍ




²Á³Ê¡¡¡¡8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

È¯ÇäÆü¡¡2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë

È¯Çä¡¡¡¡b-sound¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ë

ÈÎÇä¡¡¡¡¡Ê³ô¡Ë¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È

¡Ú¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡Û

¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ì ¥É¥é¥ÞCD¡Ö¤¢¤é¤¿¿¹¤ÎêµÂà¼£¡×¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£







¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ

¡¦¥É¥é¥ÞCD 1Ëç

¡¦¥ª¡¼¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É 1¸Ä

¥ª¡¼¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÁ´8¼ï¤¢¤ê¡¢¤ª¹¥¤­¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¾¦ÉÊ»ÅÍÍ

¥µ¥¤¥º¡§¡ãËÜÂÎ¡äÌó½Ä147mm¡ß²£107mmÆâ ¡ãÂæºÂ¡ä½Ä30mm¡ß²£60mm

ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë

¢¨¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÃ±ÉÊ¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¢¨¼õÃíÀ¸»º¤Ç¡¢ÄùÀÚ°Ê¹ß¤Ï¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¼õÃíÄùÀÚ

2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç

²Á³Ê

³Æ11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¡ÚÅ¹ÊÞÆÃÅµ¡Û

¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ì ¥É¥é¥ÞCD¡Ö¤¢¤é¤¿¿¹¤ÎêµÂà¼£¡×¤òÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢²¼µ­ÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£







¢¨ÆÃÅµ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

©ÀÐÅÄ¥¹¥¤¡¦½½ÏÂÅÄ¥·¥ó¡¿½¸±Ñ¼Ò ¡¡©Sui Ishida¡¿BROCCOLI

