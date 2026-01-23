3月19日(木) AndTech「ナノカーボン薄膜の形成・低抵抗化技術と透明導電膜への応用　～CNT・グラフェンの成膜プロセス～」WEBセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ


　株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山　正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として、「ナノカーボン薄膜の形成」と「透明導電膜への応用」について解説します。


　


　本講演では、CNT・グラフェン薄膜の成膜プロセスや低抵抗化、透明導電膜応用について学べます！


　


　カーボンナノチューブ（CNT）とグラフェン薄膜は、高い耐屈曲性を有する透明導電膜材料としてフレキシブルデバイス応用に用いられます。両材料の特性を基礎から透明導電膜の応用展開までを学べる講座です。


　※当日にご参加できない方は録画視聴が可能です



Live配信・WEBセミナー講習会　概要


テーマ：ナノカーボン薄膜の形成・低抵抗化技術と透明導電膜への応用　～CNT・グラフェンの成膜プロセス～


開催日時：2026年03月19日(木) 13:00-16:00


録画視聴：対象（視聴希望日を指定可能）


参加費：38,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定


URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f0e0c97-6253-6bbe-aa3a-064fb9a95405


WEB配信形式：


　WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。


　詳細は、お申し込み後お伝えいたします。



セミナー講習会内容構成


名古屋工業大学　電気・機械工学科　電気電子分野　工学専攻　電気電子プログラム　准教授：岸　直希　氏



本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題


　１.カーボンナノチューブ・グラフェンの基礎知識


　２.カーボンナノチューブ・グラフェン薄膜のプロセス手法


　３.カーボンナノチューブ・グラフェン透明導電膜の基礎知識と研究・開発動向



下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）


【講演のポイント】


　カーボンナノチューブを透明導電膜、帯電防止膜として応用する場合、その薄膜化が重要な技術となる。本講座では、カーボンナノチューブ薄膜の形成技術および特性について基礎から説明をする。



【プログラム】


1. 透明導電膜の基礎


2. カーボンナノチューブ・グラフェンの基礎


　2-1　カーボンナノチューブ・グラフェンの基礎


3. カーボンナノチューブ薄膜と透明導電膜応用


　3-1　カーボンナノチューブ試料の形態


　3-2　カーボンナノチューブ薄膜の成膜方法


　3-3　カーボンナノチューブ薄膜のフレキシブル性


4. カーボンナノチューブ薄膜の低抵抗化技術


　4-1　カーボンナノチューブ薄膜における電気伝導


　4-2　カーボンナノチューブ薄膜へのキャリアドーピング


5. カーボンナノチューブ薄膜の透明導電膜への応用


6. グラフェン膜の作製手法


　6-1　グラフェンの合成方法


　6-2　グラフェン膜の形成方法


7. グラフェン膜の低抵抗化技術


　7-1　グラフェン膜における電気伝導


　7-1　グラフェン膜へのキャリアドーピング


8. グラフェン膜の透明導電膜への応用


9. まとめ


【質疑応答】




株式会社AndTechについて


化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。


弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。


クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。


https://andtech.co.jp/




本件に関するお問い合わせ


株式会社AndTech　広報PR担当 青木


メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）



＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。


＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。


以　上