【Ron Herman JEWELRY】2/4(水)～2/10(火)、MIZUKIのリミテッドショップが伊勢丹新宿店 本館1Fにオープン。春の新作の販売や、2/7(土)限定でデザイナー在店も！

株式会社リトルリーグ

2月4日(水)～2月10日(火)まで、ロンハーマンがキュレートするジュエリーの世界を体感できるショップ〈Ron Herman JEWELRY〉伊勢丹新宿店 本館1Fジュエリー/プロモーションにて、NYのファインジュエリーブランド〈MIZUKI〉の特別なリミテッドショップをオープンいたします。

期間中は、SEA OF BEAUTYが贈る新作＜CANDY COLLECTION＞から、日常にそっと寄り添いながら一瞬で心にときめきをもたらすジュエリーをラインナップ。ホワイト、ゴールド、グレー、それぞれ異なる個性をもつカラーパールが出会い、キャンディのように軽やかで甘く洗練された輝きを生み出します。

SEA OF BEAUTY Candy Collection

また、2月7日(土)限定でデザイナーのミズキ・ゴルツ氏が店頭に来店。ブランド設立30周年を記念して作られたアーティスティックでラグジュアリーな新ライン＜XVIII/エイティーン＞のジュエリーコーディーネート相談会を実施いたします。

＜MIZUKI LIMITED SHOP＞

2/4(水)～2/10(火)

ロンハーマン ジュエリー伊勢丹新宿店

東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館1F ジュエリー/プロモーション(https://maps.app.goo.gl/fWq6xuYr2X6L8zDaA)

03-3352-1111(大代表)

◆デザイナー在店日時：2/7(土) 13：00～17：00

◆INSTAGRAM LIVE：2/4(水) 20：30～

https://www.instagram.com/ronhermanjp/

＜Ron Herman Roppongi EVENT＞

ロンハーマン六本木店

東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガーデンテラスB1F(https://maps.app.goo.gl/vHfi1P36YgTfCGzp9)

03-6447-0561

2月8日(日)、ロンハーマン六本木店にオープンしたMIZUKIショップインショップにて、ラグジュアリーラインPRIVEにフォーカスしたイベントを開催いたします。PRIVEの新作ジュエリーが一日限りでご覧いただける他、デザイナーならではの視点でひとりひとりに合わせたスタイリングを提案したします。

◆デザイナー在店日時：2/8(日) 14：00～17：00

PRIVE earrings / necklacePRIVE necklace

＜MIZUKI CLOSE UP EVENT＞

1/24(土) OPEN

https://ronherman.jp/special/mizuki

ロンハーマンのオンラインストアにて、1月24日(土)より、MIZUKIのクローズアップイベントを開催いたします。今回特別に作られた特設サイトでは、ロンハーマンの別注ジュエリーをはじめ、豊富なラインナップをご覧いただけます。

Ron Herman JEWELRY

ロンハーマンがキュレートするジュエリー専門ショップ。 ジュエリーのスタイリングの可能性は無限大。大切な日から何気ない日常まで寄り添いそっと力をくれる――そんな特別なジュエリーを、世界中から集めて展開しています。

MIZUKI

デザイナーのミズキが1996年にNYで設立したファインジュエリーブランド。パールを原点に、ゴールドやレザーを組み合わせたモダンなジュエリーは、日常からオケージョンまで自然に寄り添い、身に着ける人の魅力を引き立てます。

MIZUKI Instagram :https://www.instagram.com/mizukijewels_jp/Ron Herman Instagram :https://www.instagram.com/ronhermanjp/Online Store :https://ronherman.jp/special/mizukiMIZUKI クローズアップイベント開催中！！