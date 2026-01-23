【オープン記念で2月末まで全ドリンク半額キャンペーン開催】「博多 うまいもん」が2026年2月3日（火）16時にグランドオープン！

俺の株式会社お1人様ごとに別途お通し+2フードのご注文制です

"福岡・九州の旨いが丸ごと楽しめる"「博多 うまいもん」(運営：俺の株式会社、本社：東京都中央区、代表取締役社長 立石寿雄)のニューオープンを記念して、2026年2月3日(火)～2月28日(土)の25日間限定で、＜博多うまいもんの全ドリンクが半額＞となる"オープン記念キャンペーン"を実施いたします。

【オープン記念キャンペーン】全ドリンク半額！

＜キャンペーン概要＞

グランドオープンを記念して、博多うまいもんの全ドリンクが半額となるキャンペーンを期間限定で実施いたします。

<提供条件>

・2026年2月3日(火)～2月28日(土)の期間限定で開催いたします。

・他クーポン券、サービスの併用は不可となります。

・お席は120分制、30分前のラストオーダーとなります。

・お通し代として385円を頂戴します。

・別途、おひとり様につき、お料理2品以上のご注文必須となります。

※料金はすべて税込み表記となっております。

店舗情報

博多うまいもんロゴ「博多 うまいもん」

所在地 ： 福岡県福岡市博多区博多駅東２-10-16 川辺ビル1F

営業時間： 月～金：16:00～23:00

土・日・祝日：12:00～23:00

定休日 ： 年中無休

■ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ001110742/

■instagram：https://www.instagram.com/hakata_umaimon_fukuoka/

福岡・九州の旨いが一堂に「博多 うまいもん」

「博多 うまいもん」では、福岡を中心に、九州各地の“うまいもん”を一挙に味わえる多彩なメニューをご用意しています。

国産牛のもつ鍋やありた鶏の水炊きといった福岡を代表する郷土料理はもちろん、鹿児島県産の親鳥を使用したタタキ、熊本県産馬肉の赤身刺し、宮崎名物チキン南蛮など、九州各県の人気メニューを幅広くラインアップ。

また、店内の生け簀で泳ぐ福岡名物「イカの活き造り」や、市場直送の鮮魚を用いた刺身盛り合わせ、胡麻サバなど、海鮮料理も充実しています。

店内には複数の個室席や、最大32名様まで対応可能な団体席も完備。飲み放題プランもあり、ご宴会から食事会まで、さまざまなシーンでご利用いただける居酒屋です。

九州各県の名物が勢ぞろい

●うまいもん特製国産牛のもつ鍋（1人前価格）・・・1,738円(税込)

当店の特製出汁でご提供する博多名物のもつ鍋をご賞味くださいませ。拘り抜いた出汁（あご出汁／味噌／豆乳チゲ）でお楽しみください。※2人前からご注文下さい。

特製国産牛のもつ鍋

●うまいもん特製ありた鶏の水炊き（1人前価格）・・・2,178円(税込)

うまいもん特製の福岡名物の水炊きを心行くまでお楽しみ下さい。佐賀のありた鶏のもも肉を用いた深いコクと旨味をご堪能ください。※2人前からご注文下さい。

特製ありた鶏の水炊き

●店内にはイカを泳がす水槽も完備

活魚用水槽完備