大衆居酒屋 勝男「四条木屋町応援団別館」オープン！

株式会社GALA

驚安の生ビールと大分中津からあげが自慢の「勝男」そして炭火焼鳥が自慢の「口八町」等居酒屋を中心に飲食店を12業態100店舗以上を運営しております株式会社GALA（本社：大阪市）は、2026年1月26日（月）に勝男四条木屋町応援団の別館をオープン致します。

京都屈指の繁華街、河原町・木屋町エリアで現在営業しております勝男四条木屋町応援団では、これまで大変多くのお客様にご利用・ご愛顧をいただいております。70席規模のお店ということもありご利用の際にはお待ちいただく事が多くお客様にはご不便・ご迷惑をおかけしておりました。今回オープンする別館は四条木屋町応援団から徒歩3分ほどの場所で総席数220席（2フロア合計）を誇るこれまでにない大型の店舗となります。今後はこれまでのご不便を解消し、いつでもお待ちいただく事無く勝男をご利用いただけるようにしたいとの思いでオープンする運びとなりました。

今回オープンする別館は現四条木屋町応援団から北へ徒歩3分、木屋町通から南車屋橋（高瀬川）を渡ってすぐの場所です。阪急京都河原町駅や京阪祇園四条駅・三条駅からも徒歩圏内とご利用には大変便利な場所となります。四条木屋町応援団共々、別館へのご来店も是非お待ちしております。

勝男は低価格居酒屋のパイオニアとして、今後も「お客様目線」という初心を忘れず努力を重ねてまいります。また、一部のチェーン店事業者のようにフランチャイズの加盟をやみくもにSNS等で広告募集をするような事は一切しておらず、店舗展開も調査・意見交換・熟慮等をしっかり行い「量より質」の精神で出店展開を行ってまいります。今後とも「勝男」をどうぞよろしくお願い致します。

■オープン店舗概要

●店名：大分からあげと鉄板焼 四条木屋町応援団 勝男別館

●オープン日：2026年1月26日（月）

●住所：京都市中京区河原町通蛸薬師東入る備前島町307

●電話：075-744-6100

●営業時間：17：00～翌6:00（土・日・祝は15：00～翌6:00）

●総席数：2フロア合計 220席

●アクセス：阪急京都線 京都河原町駅徒歩5分

店舗入口は南車屋通側になります

■勝男史上最大級の220席を誇る大型店舗

四条木屋町応援団別館は1階2階合わせて計220席を誇る大型の店舗です。大小のテーブル席はもちろんカウンター席も多数ご用意、また4名様から20名様まで対応できる個室も用意しておりますので普段使いはもちろん大小様々なご宴会や飲み会などにもご利用いただけます。

また来月には近隣の河原町通り沿いに「ギョーザの勝男 四条河原町店」をオープン致しますので、河原町木屋町エリアのお客様にはさらに利用機会の増加が見込まれます。

少人数から大人数まで幅広くご対応4～20名様対応の個室を完備

■驚安生ビールの元祖居酒屋「勝男」

勝男は名物である一杯180円（税別）生ビール、一杯150円（税別）のハイボールを中心に、「安くて気軽に飲める」をコンセプトにした大衆居酒屋ブランドとして連日多くのお客様にご来店いただいております。日常使いから大小様々な宴会まで対応できる店内づくりと豊富なメニューで、サラリーマンの方々を中心に幅広いお客様に親しまれています。さらに2019年からは生ビールの銘柄を「ザ・モルツ」から「ザ・プレミアムモルツ」に変更しお客様から大変ご好評を頂いております。もちろん何杯飲んでも一杯の価格は変わらないので安心してご利用いただけます。

約15年前の勝男創業時は、まだドリンクを安く提供するお店がほぼ無かった状況でしたが、勝男はお仕事帰りの方々を応援したいという思いから、「毎日気軽に寄れるお店」・「いつでもお財布に優しいお店」をコンセプトとして創業。企業努力で生ビールやハイボール低価格を実現したのが勝男業態です。近年は同業他社のお店も勝男同様にドリンクを低価格にしている店舗が増え、コロナ禍以降街全体が元気づいてきたのは最初に低価格ドリンクを実現させた弊社も大変うれしく思います。

■勝男の大分中津からあげについて

これまで何度もご説明してきましたが、勝男の看板メニューと言えば大分県中津市のご当地グルメ「中津からあげ」です。お客様のオーダー率は90％を超える人気メニューで「勝男のからあげを食べに来た！」とおっしゃっていただくお客様もいるほどです。

美味しいからあげのポイントでもある鶏肉にしっかり味を浸透させるための漬けダレは醤油とにんにくをしっかり効かせてひと晩以上漬け込んでいます。この漬けダレは中津市にある有名⽼舗唐揚げ店の漬けダレをさらに改良した勝男秘伝の漬けダレとしてこれまで15年変わらず受け継いできた漬けダレです。

勝男の中津からあげは、定番のもも肉の他に砂ずりやせせり・チューリップ等もございます。もも肉のからあげについては5種類の味変フレーバーもご用意し、若い方からお年配の方までいつ誰が食べても美味しく食べられるよう勝男自慢のからあげとなっています。勝男の中津からあげはテイクアウトもできますので、居酒屋で食べるのは少し…という方やご家庭でも楽しめます。

■勝男 その他の自慢メニュー

勝男は中津からあげだけではありません。他にも美味しいメニューを数多く取り揃えております。大人気メニューであるまぐろのぶつに、自慢の馬刺しやまぐろはいつでも新鮮。その他の鉄板焼や数々の一品料理も弊社料理開発部の精鋭たちが開発・考案した渾身のメニューを幅広く取り揃えております。すべての料理がただ美味しいだけでなくお酒も一緒に美味しくさせる料理の数々となっております。

■運営会社 株式会社GALAについて

「店のあかりを街のあかりへ」我々はお店を作るにあたり、その街とそこで働く人に合わせたお店づくりを心がけています。人材だけでなくお店もその街に合わせて業態を作り上げ、飲食店から街を明るく変えていきたいという思いと、従業員が活き活きと活躍できるようなお店を作っていくことを企業理念としています。

社名：株式会社GALA

本社所在地：大阪府大阪市北区浮田２丁目1番8号

事業内容：全国約100店舗以上の飲食店経営（本部運営・経営企画・開発・広報企画・FC事業部）

設立：平成17年（2005年）4月1日 HP：http://www.gala-japan.com/