【ウェルネススタートアップBASYO提供】業界初の自販機サイズ設置型ミニジム「Office Wellness Station」特設サイトを1月23日より公開

株式会社BASYO

「プロの力で楽しく、無理なく、続けられる」健康習慣づくりを支援するウェルネススタートアップ、株式会社BASYO（本社：東京都新宿区／代表取締役：柳 艶萍）は、業界初※となる自販機サイズのオフィス設置型ミニジム「Office Wellness Station」の特設サイトを、2026年1月23日より公開しました。あわせて、限定２社を対象に、初期導入費用0円キャンペーンを実施します。

BASYOはこれからも、「Office Wellness Station」を通じて、運動不足に悩む働く世代にさらに寄り添い、オフィスで無理なく続く健康づくりを支援してまいります。

自販機サイズの設置型ミニジム「Office Wellness Station」特設サイト

https://www.basyo.net/office-wellness-station

※ウェルネス・フィットネス関連領域において、同等の「自販機サイズ設置型ミニジム」として（2026年1月23日現在、当社調べ）。

■取り組みの背景

デスクワーク中心の働き方が広がる中、「長時間座りっぱなし」は働く世代の健康課題として注目されています。日本は「最も座りすぎている国」とも言われ、平均座位時間は世界最長クラスの約7時間にのぼります。こうした働き方は、肩こり・腰痛・スマホ首などの不調や慢性的な運動不足につながりやすく、仕事のパフォーマンスにも影響を及ぼします。日本では、身体の不調を抱えながら働く「プレゼンティーズム」の課題も深刻で、年間労働生産性損失額は1人あたり約69.5万円※にのぼると推計されています。

これらの課題に向き合うため、BASYOは「Bring Wellness To You」をミッションに、忙しい働く世代でも続けられる健康づくりを目指してサービスの改善を重ねてきました。約半年間にわたり、シェアオフィスや企業オフィスで「Office Wellness Station」を導入し、利用者の声を元にサービスを磨いてきました。さらに、多くのアスリートも愛用するフィットネスバンドVRTX(R)️と提携し、オフィスで使いやすい高品質な器具の選定や運動を続けやすくなる指導支援コンテンツの拡充を進めてきました。

これらの取り組みによって、健康づくりに関心がない方や時間が取れない方にとっても、日常の中で体を動かす時間が生まれやすくなっています。BASYOは今後も、誰もが”自然と体を動かしたくなる”環境を届けることで、忙しい働く世代でも無理なく楽しく続けられる健康づくり習慣化を支援してまいります。

※出典：https://www.pasona.co.jp/clients/service/column/healthcare/presenteeism/

■「Office Wellness Station」の特長

⚫︎ 動線に合わせて置ける「自販機サイズのミニジム設計」

オフィスの休憩スペースや給湯室、自販機・置き菓子コーナーなど、オフィスワーカーが日常的に立ち寄る場所に設置しやすいサイズと構造です。仕事の合間に”つい立ち寄れる”動線をつくり、自然に利用が生まれるきっかけを提供します。

⚫︎ オフィス利用に適したVRTX(R)バンドなど高品質な器具を厳選

短時間・すき間時間で取り組みやすく、周囲の目線を気にせず使えるラインアップを中心に採用しています。安全性や品質にこだわり、オフィスでも無理なく続けられる使いやすさと継続性を追求しています。

⚫︎ 理学療法士監修の動画＋出張指導で習慣化を支援

働く人によくある体の悩み改善に配慮した理学療法士監修の動画を提供します。さらにニーズに応じて、プロのインストラクターによる出張指導も組み合わせ、オフィスでの健康づくり習慣を後押しします。

■【限定２社】初期導入費用0円キャンペーン実施

この度、「Office Wellness Station」特設サイト公開を記念するため、VRTX(R)️とBASYOのコラボキャンペーン第2弾として、健康的な働き方促進に取り組む関心のある企業・シェアオフィスを対象に、限定2社で初期導入0円キャンペーンを実施します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dZnDftCN4KE ]

働く人の健康づくりを応援！VRTX×BASYOコラボが続く

【キャンペーン概要】

実施期間：2026年1月23日（金） ～ 2026年2月20日（金）

※提供社数に到達した時点で終了となります。予めご了承ください。

特典内容：通常初期導入時にかかる費用28.5万円(税別）が0円となります。

※月額費用はご利用プランに応じて別途発生します。

適用条件：上記期間中1回のオンライン相談を実施された企業様・シェアオフィス運営企業様

提供社数：先着2社（利用契約の締結が完了した順）

応募方法：下記お問い合わせURLより、「オンライン相談希望」をご記入の上お申し込みください。

お問い合わせURL https://www.basyo.net/contact

VRTX(R)️について https://vrtxsports.co.jp/

「場所と時間を選ばない、自由なトレーニング」を提唱する米国発のトレーニングチューブブランド。特許技術である繊維とゴムのハイブリッド素材を採用し、高い耐久性と安全性を兼ね備えています。プロスポーツチームにも採用され、人々の健康維持からアスリートのパフォーマンスアップまで幅広くサポートしています。

株式会社BASYOについて https://www.basyo.net/

「Bring Wellness To You」をミッションに掲げ、2024年に創業したウェルネススタートアップ。早稲田大学アントレプレナーシップセンターに拠点を構え、企業・個人向けに出張型健康づくりプログラムやオフィス設置型ミニジムなど健康づくり支援サービスの提供と、アプリケーションの開発・運営を行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BASYO 広報

contact@basyo.net