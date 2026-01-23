リハビリテーション機器市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月12に「リハビリテーション機器市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。リハビリテーション機器に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
リハビリテーション機器市場の概要
リハビリテーション機器市場に関する当社の調査レポートによると、リハビリテーション機器市場規模は 2035 年に約 467 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の リハビリテーション機器 市場規模は約 231 億米ドルとなっています。リハビリテーション機器に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、リハビリテーション機器市場のシェア拡大は、高齢化の進行と人口構造の変化によるものです。筋骨格系疾患、運動機能障害、慢性疾患の増加、および術後リハビリテーションのニーズの高まりにより、車椅子、歩行器、治療機器の使用が増加しています。世界保健機関（WHO）の報告によると、2030年までに世界人口の6人に1人が60歳以上になると予測されており、リハビリテーション機器への需要が大幅に増加すると考えられます。
リハビリテーション機器に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/rehabilitation-equipment-market/86112
?
リハビリテーション機器に関する市場調査によると、リハビリテーション支援を必要とする慢性疾患や障害の罹患率の上昇に伴い、市場シェアは拡大すると予測されています。世界中で、筋骨格系疾患、心血管疾患、糖尿病、がん、神経疾患、精神疾患などの慢性疾患を抱える多くの人々がリハビリテーションを必要としています。当社の調査によると、2024年には、何らかの慢性疾患を抱える約17.1億人がリハビリテーション機器を必要としていました。さらに、政府や公共機関からの支援の増加も市場の成長を後押ししています。
しかし、多くのリハビリテーション機器に対する保険や償還制度の適用範囲が限られているため、患者が多額の自己負担を強いられることが、予測期間中の市場成長を阻害する要因となる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339825/images/bodyimage1】
リハビリテーション機器市場セグメンテーションの傾向分析
リハビリテーション機器市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、リハビリテーション機器の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
リハビリテーション機器市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-86112
リハビリテーション機器市場をアプリケーション別に基づいて、理学療法、作業療法、術後リハビリテーションに分割されていま。このうち、理学療法分野は予測期間中に市場シェアの63%を占めると予想されています。世界保健機関（WHO）の2024年の調査によると、約24億人がリハビリテーションを必要とする健康状態を抱えて生活しています。
リハビリテーション機器市場の概要
リハビリテーション機器市場に関する当社の調査レポートによると、リハビリテーション機器市場規模は 2035 年に約 467 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の リハビリテーション機器 市場規模は約 231 億米ドルとなっています。リハビリテーション機器に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、リハビリテーション機器市場のシェア拡大は、高齢化の進行と人口構造の変化によるものです。筋骨格系疾患、運動機能障害、慢性疾患の増加、および術後リハビリテーションのニーズの高まりにより、車椅子、歩行器、治療機器の使用が増加しています。世界保健機関（WHO）の報告によると、2030年までに世界人口の6人に1人が60歳以上になると予測されており、リハビリテーション機器への需要が大幅に増加すると考えられます。
リハビリテーション機器に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/rehabilitation-equipment-market/86112
?
リハビリテーション機器に関する市場調査によると、リハビリテーション支援を必要とする慢性疾患や障害の罹患率の上昇に伴い、市場シェアは拡大すると予測されています。世界中で、筋骨格系疾患、心血管疾患、糖尿病、がん、神経疾患、精神疾患などの慢性疾患を抱える多くの人々がリハビリテーションを必要としています。当社の調査によると、2024年には、何らかの慢性疾患を抱える約17.1億人がリハビリテーション機器を必要としていました。さらに、政府や公共機関からの支援の増加も市場の成長を後押ししています。
しかし、多くのリハビリテーション機器に対する保険や償還制度の適用範囲が限られているため、患者が多額の自己負担を強いられることが、予測期間中の市場成長を阻害する要因となる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339825/images/bodyimage1】
リハビリテーション機器市場セグメンテーションの傾向分析
リハビリテーション機器市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、リハビリテーション機器の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
リハビリテーション機器市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-86112
リハビリテーション機器市場をアプリケーション別に基づいて、理学療法、作業療法、術後リハビリテーションに分割されていま。このうち、理学療法分野は予測期間中に市場シェアの63%を占めると予想されています。世界保健機関（WHO）の2024年の調査によると、約24億人がリハビリテーションを必要とする健康状態を抱えて生活しています。