東京システムハウス株式会社

ITサービスを提供する東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林 知之、以下「当社」）は、一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）が2月4日（水）に開催するエンジニア向けコミュニティイベント「Tech Challenge Party 2026」に、ゴールドスポンサーとして協賛・出展いたします。

本イベントは、エンジニアが本来持つ好奇心・探究心を再燃させ、技術と挑戦を通じて仲間と学び合うことをコンセプトとしたイベントです。基調講演、テーマ別セッション、ワークショップ、懇親会など多彩なコンテンツを通じて、参加者同士が学び合い、交流できる場として設計されています。

当社ブースでは、以下のソリューションを中心にご紹介いたします。

・レガシー基幹システムのITモダナイゼーションを支援する「MMS」

URL：https://www.tsh-world.co.jp/mms/

・AIによる仕様書生成や質疑応答でCOBOLの課題解決を支援する「AIベテランエンジニア」

URL：https://www.tsh-world.co.jp/cloud/ailegacyexpert/

・システム画面で操作をガイド、ノーコード基盤 WalkMe導入支援サービス

当社独自のノウハウを活かしたAI活用によるレガシー対策事例に加え、オープンステージでは、13:45よりWalkMeによるSaaS活用事例についてご紹介いたします。ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

【オープンステージ登壇情報】

「そのSaaS、本当に使われていますか？可視化→定着で変わるSaaS活用」

登壇者：東京システムハウス株式会社 デジタルオートメーション部 森田 将也

時間：13:45-13:50

【東京システムハウス ブース位置】

G-03

【開催概要】

イベント名：Tech Challenge Party 2026（略称：TCP）

日時：2026年2月4日（水） 11:00～19:30

会場：JPタワーホール＆カンファレンス（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4,5階）

主催：一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）

申込・詳細： https://tcp.saj.or.jp/

（内容・スケジュール等は公式サイトをご参照ください）

■東京システムハウス株式会社について

東京システムハウスは、お客様の業務改革・IT戦略立案から、システムの企画・設計、開発、導入、運用・保守までを一貫して支援する独立系IT企業です。1976年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウを強みに、クラウド、AI・機械学習、自動化、データ活用、レガシーシステム刷新など、幅広い技術を組み合わせた総合ソリューションを提供しています。

代表取締役：林 知之

本社住所：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階

設立：1976年

URL：https://www.tsh-world.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

東京システムハウス株式会社 広報

E-mail：pr_info@tsh-world.co.jp