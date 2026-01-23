レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本段ボール市場はリサイクル対応素材・軽量高強度設計・自動化包装技術進展により2033年に226億米ドルへ到達しCAGR3.75％で持続的成長を遂げると予測
日本段ボール市場は、2024年から2033年にかけて堅実な成長を見せると予測されています。市場規模は2025年から2033年の予測期間中に、年平均成長率（CAGR）3.75％で成長し、58億米ドルから226億米ドルに達する見込みです。段ボールは、その環境に優しい特性や廃棄しやすいという利点から、ますます幅広い産業で使用されており、特に食品や飲料業界では不可欠な包装材となっています。さらに、リサイクルが容易であり、製造コストの削減にも貢献するため、環境に配慮した包装ソリューションとして注目されています。
市場を牽引する要因
食品および飲料業界の成長
日本市場における段ボールの需要の主要な推進力の一つは、食品および飲料業界の拡大です。段ボールは多様な食品や飲料の保存・輸送に適しており、特に新鮮な果物や野菜、肉製品、ベーカリー製品の安全かつ効率的な輸送を支えています。これにより、食品業界における段ボールの使用は今後も拡大が見込まれています。また、製薬業界や医療業界でも、安全な輸送が求められる製品に段ボールが利用されており、その市場ニーズの増加が全体の成長を加速させています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-corrugated-board-market
市場の制約
フレキシブルプラスチック包装との競争
日本段ボール市場には、フレキシブルプラスチック包装との競争が影響を与えています。フレキシブルプラスチック包装は、軽量でコスト削減に繋がるため、多くの企業にとって魅力的な選択肢となっています。特に、輸送および保管にかかるコストを削減し、利便性や使いやすさが向上することから、消費者にも人気があります。このような要因が、段ボール市場の成長を抑制する可能性があるため、企業は新たなソリューションの開発に注力する必要があります。
市場機会
電子商取引の拡大とデジタル印刷技術の進展
電子商取引の成長とデジタル印刷技術の進化は、段ボール市場に新たな商機を提供しています。特に、オンライン販売の急速な拡大に伴い、段ボールは商品の安全な配送に欠かせない包装材としてますます利用されています。サブスクリプションボックスやミールキットサービスの普及により、特注の段ボールフォーマットの需要が高まり、市場は新たなニーズに応える形で成長しています。これにより、段ボールの製造業者にはさらなる成長の機会が生まれています。
主要企業のリスト：
● Rengo Co. Ltd.
● Japan Pulp and Paper Company Limited
● Dynapac Co., Ltd.
● Nippon Paper Group, Inc.
● Oji Holdings
市場セグメンテーションの洞察
用途別セグメント：食品および飲料
日本段ボール市場において、食品および飲料業界は圧倒的なシェアを占めています。このセグメントの成長は、段ボールが食品業界での輸送や包装に広く使用されているためです。段ボールは、生鮮食品の取り扱いに最適なクッション性を提供し、細菌の発生を防ぎながら最適な温湿度を保つことができます。特に、衛生的で清潔な包装が要求される食品業界では、段ボールの需要が今後も高まると予想され、食品業界における段ボールの重要性は増していくでしょう。
このように、日本段ボール市場はさまざまな要因によって牽引されています。食品業界の拡大、電子商取引の進展、そしてフレキシブルプラスチック包装との競争を受けつつも、持続可能性への対応として段ボールが重要な役割を果たしています。市場の成長は引き続き有望であり、特に新しい商機を提供する分野において、段ボールの採用が拡大していくと予想されます。
