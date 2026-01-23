酸性腐食性物質保管用キャビネットの世界市場2026年、グローバル市場規模（片開き折戸型、両開きヒンジ型）・分析レポートを発表
2026年1月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「酸性腐食性物質保管用キャビネットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、酸性腐食性物質保管用キャビネットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界の酸性腐食性物質保管用キャビネット市場規模は2024年に1379百万米ドルと評価されています。
今後も安定した需要拡大が見込まれており、2031年には2069百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.0%とされ、市場は中長期的に堅調な成長軌道を描く見通しです。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策調整の動向を踏まえ、競争環境、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性についても多角的に分析しています。
________________________________________
製品概要と役割
酸性腐食性物質保管用キャビネットは、酸を中心とした腐食性化学物質を安全に保管し、周囲環境や作業者から隔離するために設計された専用保管設備です。主に研究機関、産業施設、大学など、有害物質を日常的に取り扱う現場で不可欠な存在です。
これらのキャビネットは、化学物質の漏洩や飛散による事故を防止し、安全基準や法規制への対応を支える重要な設備として位置付けられています。
________________________________________
市場成長を支える要因
本市場の成長は、研究開発活動の活発化、化学産業の拡大、安全管理意識の高まりによって支えられています。特に、研究機関や大学における実験設備の高度化により、安全性を重視した保管設備への投資が増加しています。
また、化学産業では法規制の強化が進んでおり、腐食性物質の適切な保管体制の構築が求められています。これにより、耐久性や機能性に優れたキャビネットへの需要が継続的に拡大しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米地域では、安全規制の厳格化と研究施設の集積を背景に、市場で大きなシェアを占めています。欧州地域でも、化学産業と研究機関の多さから安定した需要が見られます。
アジア太平洋地域では、産業基盤の強化や大学、研究施設の増加に伴い、市場は今後大きな成長が期待されています。南米および中東・アフリカ地域でも、産業発展と安全意識の浸透により、徐々に需要が拡大しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本レポートでは、Eagle Manufacturing、Emedco、Jamco、Kewaunee、DENIOS、Labtron、Industrial Laborum、Thermo Fisher Scientific Inc.、Securall、SYSBELなどの主要企業を対象に詳細な分析を行っています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向が整理されており、2025年時点での市場シェア推定も提示されています。新製品投入や技術改良を通じた競争が、市場全体の活性化につながっています。
________________________________________
市場構成と分析範囲
市場はタイプ別では片開き折戸型と両開きヒンジ型に分類され、用途別では研究機関、化学産業、大学、その他に区分されています。2020年から2031年までの期間について、数量および金額の両面から詳細な予測が示されています。
本分析は、特定分野や用途に特化した戦略立案を可能とし、企業が有望なニッチ市場を見極めるための有効な指針を提供しています。さらに、原材料、供給業者、流通経路、市場動向まで網羅的に整理されており、酸性腐食性物質保管用キャビネット市場の全体像を把握できる包括的な内容となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「酸性腐食性物質保管用キャビネットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、酸性腐食性物質保管用キャビネットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界の酸性腐食性物質保管用キャビネット市場規模は2024年に1379百万米ドルと評価されています。
今後も安定した需要拡大が見込まれており、2031年には2069百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.0%とされ、市場は中長期的に堅調な成長軌道を描く見通しです。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策調整の動向を踏まえ、競争環境、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性についても多角的に分析しています。
________________________________________
製品概要と役割
酸性腐食性物質保管用キャビネットは、酸を中心とした腐食性化学物質を安全に保管し、周囲環境や作業者から隔離するために設計された専用保管設備です。主に研究機関、産業施設、大学など、有害物質を日常的に取り扱う現場で不可欠な存在です。
これらのキャビネットは、化学物質の漏洩や飛散による事故を防止し、安全基準や法規制への対応を支える重要な設備として位置付けられています。
________________________________________
市場成長を支える要因
本市場の成長は、研究開発活動の活発化、化学産業の拡大、安全管理意識の高まりによって支えられています。特に、研究機関や大学における実験設備の高度化により、安全性を重視した保管設備への投資が増加しています。
また、化学産業では法規制の強化が進んでおり、腐食性物質の適切な保管体制の構築が求められています。これにより、耐久性や機能性に優れたキャビネットへの需要が継続的に拡大しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米地域では、安全規制の厳格化と研究施設の集積を背景に、市場で大きなシェアを占めています。欧州地域でも、化学産業と研究機関の多さから安定した需要が見られます。
アジア太平洋地域では、産業基盤の強化や大学、研究施設の増加に伴い、市場は今後大きな成長が期待されています。南米および中東・アフリカ地域でも、産業発展と安全意識の浸透により、徐々に需要が拡大しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本レポートでは、Eagle Manufacturing、Emedco、Jamco、Kewaunee、DENIOS、Labtron、Industrial Laborum、Thermo Fisher Scientific Inc.、Securall、SYSBELなどの主要企業を対象に詳細な分析を行っています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向が整理されており、2025年時点での市場シェア推定も提示されています。新製品投入や技術改良を通じた競争が、市場全体の活性化につながっています。
________________________________________
市場構成と分析範囲
市場はタイプ別では片開き折戸型と両開きヒンジ型に分類され、用途別では研究機関、化学産業、大学、その他に区分されています。2020年から2031年までの期間について、数量および金額の両面から詳細な予測が示されています。
本分析は、特定分野や用途に特化した戦略立案を可能とし、企業が有望なニッチ市場を見極めるための有効な指針を提供しています。さらに、原材料、供給業者、流通経路、市場動向まで網羅的に整理されており、酸性腐食性物質保管用キャビネット市場の全体像を把握できる包括的な内容となっています。