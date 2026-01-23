コンパクトフォールディングバイクの理想形を追求するDAHONの「Kシリーズ」に桜エディションとして限定カラー「ピュアリティーピンク」が登場！
株式会社アキボウ（所在地：大阪府堺市、代表取締役社長 西木一彦）の取り扱いブランドDAHON（ダホン）の「K9X」と「K3」に、限定カラー「ピュアリティーピンク」が登場しました。発表は2026年1月23日。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339899/images/bodyimage1】
コンパクトフォールディングバイクの理想形を追求する16インチモデルの「K9X」と14インチモデルの「K3」に、限定カラー「ピュアリティーピンク」が登場しました。DAHONが生まれたカリフォルニアでも、春になると桜が咲き、やわらかな光の中で街の景色がふっと色づきます。日本の春の象徴でもある桜。そのひとときの美しさを写し取った桜色が、ブラックで統一されたパーツに映え、高級感のある特別な1台となりました。
昨春に登場し、発売直後に完売した桜エディションのK9XとK3。今年はフレームのベースカラーにシルバーを採用し、そこに3数種の異なるピンクを組み合わせることで、より柔らかく上品な印象のカラーに仕上げています。また、DAHONロゴの「O」を花弁に見立てたグラフィックや、モデル名ロゴを彩るフローラルモチーフをプラスし、より特別感のある限定デザインへと進化しました。昨年以上の反響が見込まれるため、ご購入を検討されている方はぜひお早めにご予約ください。
製品の詳細はリンク先をご覧ください。
https://shifta.jp/dahon/news-archive/detail/906/
【会社概要】
会社名：株式会社アキボウ
代表者：代表取締役社長 西木 一彦
所在地：大阪府堺市北区中百舌鳥町5-758
ＵＲＬ：https://www.akibo.co.jp
事業内容：自転車関連製品の輸入国内販売事業、オートバイ、自動車関連製品の輸出事業、不動産事業
配信元企業：株式会社アキボウ
