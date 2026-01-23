½é²»¥ß¥¯¤Î¥íー¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢2Ëü7Àé¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¡ª¡¡¸ø±é¤ÎÇÛ¿®¤Ï1·î25Æü¤Þ¤Ç¡ª
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ÇîÇ·¡¢°Ê²¼¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡Ù¡Ø¶À²»¥ì¥ó¡Ù¡Ø½ä²»¥ë¥«¡Ù¡ØMEIKO¡Ù¡ØKAITO¡Ù¤é¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö½é²»¥ß¥¯ LAWSON 50th Anniversary Special LIVE¡×¤Ç¡¢27,000¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÀßÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¯¥ê¥×¥È¥ó¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯2025Ç¯¤ËÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¡§ÃÝÁýÄç¿®¡¢°Ê²¼¥íー¥½¥ó¡Ë¤ÎµÇ°»ö¶È¤ËÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤¹¤ë·Á¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ç3¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡Ö½é²»¥ß¥¯ LAWSON 50th Anniversary Special LIVE¡×ÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥È
https://l-tike.com/lawson50thmiku/
¡Ø¥íー¥½¥ó50¼þÇ¯¡Ù¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Ö¡ª
2025Ç¯6·î¤ËÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥íー¥½¥ó¤Ï¡¢´¶¼Õ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥Á¤Î¥Ï¥Ã¥ÔーÂçºîÀï¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç"¥íー¥½¥ó"¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿"½é²»¥ß¥¯"¤Ë¤è¤ëËÜ¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¤Ï¤Í¤³¤È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥íー¥½¥ó¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡Ê³°´Ñ¡Ë
¡Ö½é²»¥ß¥¯ LAWSON 50th Anniversary Special LIVE¡×¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÊArt by ¤Ï¤Í¤³¤È (C) CFM¡Ë
²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î½é²»¥ß¥¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢2013Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥ß¥é¥¤ 2013¡×¡Ù¡Ê°Ê¹ß¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥ß¥é¥¤ 2013¡×¡Ë°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
¡Ö²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¡×¸ø±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ìÍ÷
¸ø±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È°ìÍ÷¤Î2013Ç¯¤Ë¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤¬
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÅöÆüÈÎÇä¤ä¡¢½ÐÅ¸¡¦Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Î´ÑÍ÷¤ËË¬¤ì¤ëÊý¤â´Þ¤á¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÊªÈÎ¤ÎÍÍ»Ò£±.
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÊªÈÎ¤ÎÍÍ»Ò£².
½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢¤ÎÍÍ»Ò¡Ê°ìÉô¡Ë£±.
½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢¤ÎÍÍ»Ò¡Ê°ìÉô¡Ë£².
³Æ¸ø±é24¶Ê¤òÈäÏª¡ª¡¡¥íー¥½¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ä¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤â¡ª
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½é²»¥ß¥¯¤¿¤Á¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤¬À¸¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤Ç³Ú¶Ê¤òÈäÏª¡£²û¤«¤·¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤ÎÏÃÂê¶Ê¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤¬¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò
³Æ¸ø±é¶¦ÄÌ¤Î1¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢½é²»¥ß¥¯²Î¾§¤Ë¤è¤ë¡ØSweet Devil¡Ù¤òÈäÏª¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿½é²»¥ß¥¯¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Ê¨¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØSweet Devil¡ÙÈ¬²¦»ÒP feat. ½é²»¥ß¥¯
²ñ¾ì¤¬¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤Î³¤¤Ë
8¶ÊÌÜ¤Ï³Æ¸ø±é¤Ç°Û¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØWeekender Girl¡Ùkz(livetune)¡ßÈ¬²¦»ÒP feat. ½é²»¥ß¥¯
¡Ø¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¤»¤«¤¤¤»¤¤¤Õ¤¯¡Ù¥Ô¥Î¥¥ª¥Ôー feat. ½é²»¥ß¥¯
¡ØFREELY TOMORROW¡ÙMitchie M feat. ½é²»¥ß¥¯
¤½¤·¤Æ¡¢14¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï»öÁ°¤Î±éÁÕ¹ðÃÎ¤Ç´üÂÔ¤Î¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¬¥ó¥À¥à45¼þÇ¯¡ß½é²»¥ß¥¯¡×¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈµÇ°³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ëÀï»Î¡Ù¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¡£
¡Ø¥¢¥¤¥É¥ëÀï»Î¡ÙMitchie M feat. ½é²»¥ß¥¯
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶À²»¥ê¥ó¡¢¶À²»¥ì¥ó¡¢½ä²»¥ë¥«¡¢MEIKO¡¢KAITO¤¬²Î¾§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤âÅÐ¾ì¡£Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤âÂ¿¿ôÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥í¥¹¥È¥ï¥ó¤Î¹æÓ¡ÙNeru feat. ¶À²»¥ê¥ó
¡Ø±¦¸ª¤ÎÄ³¡Ù¤Î¤ê¤Ôー feat. ¶À²»¥ì¥ó
¡Ø¥ë¥«¥ë¥«¡ú¥Ê¥¤¥È¥Õ¥£ー¥Ðー¡Ùsamfree feat. ½ä²»¥ë¥«
¡ØCall!!¡ÙË÷Èø feat. KAITO
¡Ø¥Ô¥¢¥Î¡ß¥Õ¥©¥ë¥Æ¡ß¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡ÙOSTER project feat. MEIKO
¾ÈÌÀ¤ä¥¹¥Æー¥¸±é½Ð¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æºî¤ê¤³¤ó¤À¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø½é²»¥ß¥¯¤Î·ã¾§¡ÙStoryteller(GAiA¡ßcosMo¡÷Ë½ÁöP) feat. ½é²»¥ß¥¯
¡Ø¿¼³¤¾¯½÷¡Ù¤æ¤¦¤æ feat. ½é²»¥ß¥¯
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÊÔºÇ¸å¤ÎMC¤Ç½é²»¥ß¥¯¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ï¤¢¤Î¶Ê¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¥Ï¥Ô¤íー¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡Ö½é²»¥ß¥¯ LAWSON 50th Anniversary Special LIVE¡×¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°áÁõ¤ËÊÑ¿È¡£
¡Ø¥·¥¢¥ó¥Ö¥ëー¡Ù¥Ý¥ê¥¹¥Ô¥«¥Ç¥êー feat. ½é²»¥ß¥¯
¡Ö¥íー¥½¥ó¡×¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ò¿ï½ê¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¥Ý¥ê¥¹¥Ô¥«¥Ç¥êー¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ø¥·¥¢¥ó¥Ö¥ëー¡Ù¤òÈäÏª¡£°áÁõ¤ä³Ú¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥À¥ó¥¹¤ä±é½Ð±ÇÁü¤Ë¤â¡Ö¥íー¥½¥ó¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥íー¥½¥ó¡×¥â¥Áー¥Õ¤Î¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó
¡Ö¥íー¥½¥ó¡×¥â¥Áー¥Õ¤Î±é½Ð¥·ー¥ó
¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¢¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥íー¥½¥ó¡ª¥ßー¥¯¡ª¡×¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î¥³ー¥ë¤Ë±þ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¤³¤Î²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥ß¥é¥¤ 2013¡×¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿½é²»¥ß¥¯¡£ºÆ¤ÓºÇ¹âÄ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç®¶¸¤ÎÃæ¡¢Åö»þ¤â²ñ¾ì¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ø¤æ¤á¤æ¤á¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤æ¤á¤æ¤á¡ÙDECO*27 feat. ½é²»¥ß¥¯
¡Ø¤æ¤á¤æ¤á¡Ù±éÁÕ¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥ß¥é¥¤ 2013¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ½é²»¥ß¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÎMC¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¤¹¤°¤ËÁ°ÁÕ¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤ÏºÆ¤ÓÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥ß¥é¥¤ 2013¡×¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡ª¡Ù¡£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÅö»þ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬¡¢±ï¤Î¤¢¤ë°áÁõ¡¦²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÇ®¶¸¤Î¤Ê¤«¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡ª¡Ù²Ã²ì¡Ê¥Í¥®¥·¥ã¥ïーP¡Ë feat. ½é²»¥ß¥¯
¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å¡¢Âà¾ì¸ý¤Ç¤ÏËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÅÚ»º¤â¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Î¤ªÅÚ»º
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡ª
¡Ö½é²»¥ß¥¯ LAWSON 50th Anniversary Special LIVE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥íー¥½¥óÁÏ¶È50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢½é²»¥ß¥¯¤¿¤Á¤Î¥·ー¥ó¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¢»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤Éº£¤«¤é¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÇÛ¿®¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¥µ¥¤¥È
¡ÚHulu¡ÛÇÛ¿®¥Úー¥¸¡§https://www.hulu.jp/store/hatsune-miku-lawson-50th-anniversary-special
¡ÚZAIKO¡ÛÇÛ¿®¥Úー¥¸¡§https://l-tike.zaiko.io/e/lawson50thhatsune
¡ÚStagecrowd¡ÛÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ê¹ñÆâ¡Ë¡§https://stagecrowd.live/lawson50th_Hatsunemiku/
¡ÚStagecrowd¡ÛÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ê³¤³°¡Ë¡§https://intl.stagecrowd.live//lawson50th_Hatsunemiku/
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë21:00¤Þ¤Ç¡¢»ëÄ°´ü¸Â¤Ï1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ç¤¹
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ï¡¢4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹
¤Þ¤¿¹¥É¾¤Ë¤è¤ê²ñ¾ì¤Ç´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤â´Þ¤á¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î»ö¸åÄÌÈÎ¡Ê¼õÃíÈÎÇä¡Ë¤ò¸åÆü¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢ÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¡Ö½é²»¥ß¥¯ LAWSON 50th Anniversary Special LIVE¡×ÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥È
https://l-tike.com/lawson50thmiku/
¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë
½é²»¥ß¥¯ LAWSON 50th Anniversary Special LIVE
³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ä¡ÒÃë¸ø±é¡ÓOPEN 13:00¡¡START 14:00¡¡¡ÒÌë¸ø±é¡ÓOPEN 18:00¡¡START 19:00
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ä OPEN 13:00¡¡START 14:00
²ñ¾ì
²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë
½Ð±é
½é²»¥ß¥¯¡¢¶À²»¥ê¥ó¡¢¶À²»¥ì¥ó¡¢½ä²»¥ë¥«¡¢MEIKO¡¢KAITO
¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー
Guitar¡§°ÂÅçÎ¶¿Í
Keyboard¡§ÎëÌÚ±ÉÆà
Bass¡§¤ï¤«¤¶¤¨¤â¤ó
Drums¡§¥¨¥Î¥Þ¥µ¥Õ¥ß
Guitar¡§º´¡¹ÌÚÐÒÂÀ¡Ú1/17½Ð±é¡Û
Guitar¡§ÅÚÊýÍýµ×²»¡Ú1/18½Ð±é¡Û
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. Sweet Devil / È¬²¦»ÒP feat. ½é²»¥ß¥¯
2. Çò¤¤Àã¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ï / ¤Î¤Ü¤ë¢¬ feat. ½é²»¥ß¥¯
3. ¥Æ¥ª / Omoi feat. ½é²»¥ß¥¯
4. ¥í¥¹¥È¥ï¥ó¤Î¹æÓ / Neru feat. ¶À²»¥ê¥ó
5. ±¦¸ª¤ÎÄ³ / ¤Î¤ê¤Ôー feat. ¶À²»¥ì¥ó
6. ¥ë¥«¥ë¥«¡ú¥Ê¥¤¥È¥Õ¥£ー¥Ðー / samfree feat. ½ä²»¥ë¥«
7. ¥×¥· / r-906 feat. ½é²»¥ß¥¯
8. Weekender Girl / kz(livetune)¡ßÈ¬²¦»ÒP feat. ½é²»¥ß¥¯ ¡Ú1/17Ãë¸ø±é¡Û
¡¡ ¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¤»¤«¤¤¤»¤¤¤Õ¤¯ / ¥Ô¥Î¥¥ª¥Ôー feat. ½é²»¥ß¥¯ ¡Ú1/17Ìë¸ø±é¡Û
¡¡ FREELY TOMORROW / Mitchie M feat. ½é²»¥ß¥¯ ¡Ú1/18¸ø±é¡Û¡¡
9. ¿¼³¤¾¯½÷ / ¤æ¤¦¤æ feat. ½é²»¥ß¥¯
10. Call!! / Ë÷Èø feat. KAITO
11. ¥Ô¥¢¥Î¡ß¥Õ¥©¥ë¥Æ¡ß¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë / OSTER project feat. MEIKO
12. ½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë»þ / ryo (supercell) feat. ½é²»¥ß¥¯
13. ¥¢¥¤¥É¥ëÀï»Î / Mitchie M feat. ½é²»¥ß¥¯
14. Jump for Joy / EasyPop feat. ½ä²»¥ë¥«¡¦½é²»¥ß¥¯
15. ÈÖÑÞ / hinayukki¡÷»Å»ö¤·¤ÆP feat. MEIKO¡¦KAITO
16. shake it¡ª / emon¡ÊTes.¡Ë feat. ½é²»¥ß¥¯¡¦¶À²»¥ê¥ó¡¦¶À²»¥ì¥ó
17. ¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡¦¥Þ¥¶ー¥°ー¥¹ / wowaka feat. ½é²»¥ß¥¯
18. ½é²»¥ß¥¯¤Î·ã¾§ / Storyteller(GAiA¡ßcosMo¡÷Ë½ÁöP) feat. ½é²»¥ß¥¯
19. SnowMix¢ö / ¤Þ¤é¤·¤£ feat. ½é²»¥ß¥¯
20. °¦¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â·¯¤¬¤¤¤ë / ¥Ô¥Î¥¥ª¥Ôー feat. ½é²»¥ß¥¯
21. Tell Your World / livetune feat. ½é²»¥ß¥¯
22. ¥·¥¢¥ó¥Ö¥ëー / ¥Ý¥ê¥¹¥Ô¥«¥Ç¥êー feat. ½é²»¥ß¥¯
¡¡―¥¢¥ó¥³ー¥ë―
23. ¤æ¤á¤æ¤á / DECO*27 feat. ½é²»¥ß¥¯
24. ¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡ª / ²Ã²ì¡Ê¥Í¥®¥·¥ã¥ïーP¡Ëfeat.½é²»¥ß¥¯
ÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥È
https://l-tike.com/lawson50thmiku/
±¿±Ä¾ðÊó
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¢§¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤È¤Ï ¡¡https://piapro.net/
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2007Ç¯¤Ë´ë²è¡¦³«È¯¤·¤¿¡¢²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£ー¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥°¥êー¥ó¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê»Ñ¤ò»ý¤Ä¡£ËÜ¥½¥Õ¥È¤Çºî¤é¤ì¤¿²»³Ú¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÂ¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¡¦²Î¡¦¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÁÏºî¤ÎÏ¢º¿¤¬³È¤¬¤ê¡¢Ê¸²½¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡×¤È¤·¤Æ¤âÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï½é²»¥ß¥¯¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÈÁÏºî¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´ë²èÅ¸¤òÊ»ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥ß¥é¥¤¡×¡Ù¤¬¡¢2013Ç¯¤«¤é¤ÎÎß·×¤Ç58Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¡£2026Ç¯¤ÏOSAKA¡¢TOKYO¡¢HAMAMATSU¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¹ñ³°¤Ç¤Ï¡¢½é²»¥ß¥¯¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢ー¥·¥êー¥º¡ÖHATSUNE MIKU EXPO¡×¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë50ÅÔ»Ô¤Ç120¸ø±é¤ò½ä±é¡£2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥·¥êー¥º½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ò´°Áö¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤äÃøÌ¾¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ ¡Ø¶À²»¥ê¥ó¡Ù¡Ø¶À²»¥ì¥ó¡Ù¡Ø½ä²»¥ë¥«¡Ù¡ØMEIKO¡Ù¡ØKAITO¡Ù¤â¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー
¢¨¡ÖVOCALOID¡Ê¥Üー¥«¥í¥¤¥É¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ü¥«¥í¡×¤Ï¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
