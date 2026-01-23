交流と発見の1日。「コミュニティオ EX Camp 2025」イベントレポート

株式会社コミュニティオ

2025年11月11日。今年で4回目となる「コミュニティオEX Camp 2025」が開催されました。

チームステッカーをご利用中の皆様や、これからの導入を検討中の皆様が集まり、職場のコミュニケーションの課題について考え、意見を出し合う濃密な時間を過ごしました。

開会の挨拶

開催にあたって、コミュニティオから、おなじみのお願いをさせていただきました。

S（すごい！）

O（お～～～～）

S（さすが！）

発表者に対して行うリアクションのSOSです。皆様のご協力もあり、今回も、楽しくやさしい空気の中、会を進行させていただくことができました。

今年のお土産はコーヒーとエコバックをご用意。最初はぎこちなかった空気も、自己紹介をしながら、少しずつほぐれていきます。

第一部：交流タイム

チームステッカーを既に導入されている企業様10社、導入の検討段階の企業様2社、スペシャルゲスト1社の計13社にご参加いただきました。

<参加企業一覧 >

※敬称略、五十音順 /2025年11月11日時点の情報です

【ご導入企業様(10社)】

関西電力株式会社

サミー株式会社

株式会社JPX総研

中央日本土地建物グループ株式会社

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

西松建設株式会社

日本電気株式会社

株式会社長谷工コーポレーション

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社

【ご導入検討企業様(2社)】

株式会社日本カストディ銀行

三菱電機株式会社

【スペシャルゲスト】

日本マイクロソフト株式会社

各社10分程度で、自己紹介と社内でのチームステッカー活用事例を紹介していただきました。共通するミッションを持つ方々の集いであるため、抱えている課題や悩みに深く共感し合っていただき、議論は熱く盛り上がっていました。最後に、各テーブルから代表者が自社事例を発表し、学びを深める時間となりました。

第二部：日本電気株式会社(NEC)様におけるチームステッカー活用ヒストリー

長年にわたってチームステッカーを導入いただいている日本電気株式会社（以下、NEC）の村岸様がご登壇。社内にチームステッカーの浸透定着を進めるにあたっての数々の苦難と、それにどう向き合ってきたかについて、臨場感たっぷりにご発表いただきました。

また、プロジェクトとして着実に成果を出す秘訣について、NEC様で実際に起きた出来事を体系的に整理し、ご共有いただきました。企業活動のなかでは、メンバーの異動、組織再編、中期経営計画の更新等、プロジェクト運営にとってネガティブに働く要因がどうしても発生します。

しかし、それらは避けられないものであり、受け止めたうえで対応していく必要があります。こうした変化に対して、経営戦略との整合性を損なわないようにプロジェクトを適切に補正し、KGI/KPI等による進捗管理を実現する”評価設計”の重要性を、一つの対策としてご提案いただきました。

参加者の多くが人事異動、組織や経営方針の変更を経験されていたことから、自分事として理解し、自身のプロジェクトを再点検する機会としてご活用いただくことができました。

私たちコミュニティオとしても、村岸様とともに課題に向き合い、伴走してきた日々を振り返る機会となりました。お取引の年数を重ねるごとに、企業間のエンゲージメントも高まってきているように感じています（今回の会場についても、NEC様所有の会場をお借りしました。

懇親会

数々のワークでお互いに意見を交わした後は、懇親会です。企業内で運営チームとして共通の悩みを持っている皆さま同士で、そして普段はWeb会議での接点がほとんどとなるコミュニティオのカスタマーサクセスメンバーとのあいだでも親睦を深めて頂く良い機会となりました。

交流と発見に満ちた1日。お忙しいなか、ご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました！

※当記事記載の所属団体・所属部署・役職、および掲載内容は取材時のものです

