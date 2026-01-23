長崎県・諫早の老舗「トミーズバーガー」、初のチェーン店を島原市にオープン

社会福祉法人悠久会

長崎県諫早市で1981年に創業した老舗ハンバーガー店「トミーズバーガー」が、初のチェーン店となる『トミーズ島原店』を2026年2月16日（月）にオープンいたします。


運営は、地域福祉に取り組む社会福祉法人悠久会が担い、島原市の新たな食の拠点として、地域に愛される店舗づくりを目指します。




トミーズバーガーについて


1981年創業のトミーズバーガーは、長崎県諫早市で40年以上愛され続けるハンバーガー専門店です。


看板商品の「トミーズバーガー」をはじめ、長崎和牛100％を使用したプレミアムバーガーシリーズが人気を集めています。


主な特徴
- 長崎和牛100％の贅沢パティを使用した長崎和牛シリーズは諫早のグルメ大会で2度の準優勝を獲得
- 「厚切りベーコンの長崎和牛バーガー」など、食べ応えのあるメニューが好評

また、トミーズはクレープの専門店としても高い評価を得ており、独自配合の生地が自慢のもう一つの看板商品です。


島原店では、クレープの販売を2026年6月より開始予定です。


トミーズ島原店の特徴

島原店では、諫早本店の人気メニューに加え、島原産の食材を使用した限定バーガーなど、ここでしか味わえない特別メニューを展開します。



提供メニュー（一部）


- トミーズバーガー
- 長崎和牛100％バーガーシリーズ
- 島原限定バーガー（島原産食材を使用）
- トミーズチキン（オリジナルチキン）
- お得なランチセット・キッズセット


大人から子どもまで幅広い世代が楽しめるラインナップを揃え、地域の皆さまに親しまれる店舗を目指します。




店舗情報


トミーズ島原店


〒855-0032


長崎県島原市北門町99-1(https://share.google/Biiqcvw0xDt2PYaPy)


（ユニクロ島原店 隣）


駐車場：無料駐車場10台


SNSにて最新情報を発信


オープン情報や新メニュー、キャンペーンなどを随時更新しています。


「おいしい、やさしい、ていねい」をモットーに、地域の皆さまに愛されるお店づくりを続けてまいります。


