「癒しと安らぎの環境」フォーラム2025を12月14日に開催しました

集中出版株式会社▲「癒しと安らぎの環境賞2025」受賞者と当フォーラム理事の記念撮影▲「集中医療大賞2025」「集中医療大賞・高久史麿特別賞2025」受賞者と当フォーラム理事の記念撮影

去る12月14日、東京都港区のサントリーホール「大ホール」で、「癒しと安らぎの環境」フォーラム2025（主催：集中出版株式会社）を開催致しました。アート活動等を通じて癒やしの空間作りに取り組む医療施設に対し「癒しと安らぎの環境賞」を、最前線で医療界に貢献してきた医療従事者には「集中医療大賞」を、そして僻地医療に尽力してきた功労者に対しては、日本の医療界、医療教育、及び地域医療に尽力された高久史麿先生と設立した「集中医療大賞・高久史麿特別賞」をそれぞれ贈呈し、表彰式を行いました。

「癒しと安らぎの環境賞2025」受賞施設

独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター（岡山県岡山市）

https://okayama.hosp.go.jp/

日本赤十字社 高知赤十字病院（高知県高知市）

https://kochi-med.jrc.or.jp/

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター（東京都世田谷区）

https://www.ncchd.go.jp/

医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院（神奈川県鎌倉市）

https://www.skgh.jp/

医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院（神奈川県川崎市）

https://www.shinyuri-hospital.com/

「集中医療大賞2025」受賞者

黒川 清 特定非営利活動法人 日本医療政策機構 理事・終身名誉チェアマン

https://hgpi.org/

田尻 孝 学校法人 日本医科大学 名誉学長

https://www.nms.ac.jp/

寺野 彰 一般社団法人 日本医学教育評価機構 理事長

https://www.jacme.or.jp/

堀田 知光 公益財団法人 がん研究振興財団 理事長

https://www.fpcr.or.jp/

山崎 學 公益社団法人 日本精神科病院協会 会長

https://www.nisseikyo.or.jp/



「集中医療大賞・高久史麿特別賞2025」受賞者

永井 慎昌 日本赤十字社 鹿児島赤十字病院 副院長

http://www.kagoshima-med.jrc.or.jp/

▲ 2024年から始まった医療従事者による特別企画。25年は「東邦フィルハーモニー管弦楽団」の選抜メンバー８名が演奏

また、フォーラム冒頭の医療従事者による特別企画では、東邦大学の医学部生で構成する「東邦フィルハーモニー管弦楽団」の選抜メンバー8名に、バッハの作品から2曲のアンサンブル演奏をご披露頂きました。

式典後は、恒例となった「癒しと安らぎの環境」チャリティコンサートを開催。ソプラノ・森麻季氏、ヴァイオリニスト・川井郁子氏、ピアノ・山岸茂人氏により数々の名曲が演奏され、医療従事者とその家族、患者合わせて1600名余りが一流アーティストによる卓越した音楽を楽しみました。

▲ 左から：ヴァイオリニスト・川井郁子氏、ピアノ・山岸茂人氏、ソプラノ・森麻季氏

フォーラムの模様は、２月上旬よりYouTube「集中チャンネル（@SHUCHUchannel(https://www.youtube.com/@SHUCHUchannel)）にてアーカイブを公開致します。視聴ご希望の方は、こちらのURL（ https://forms.gle/i4R52KgwiXfXg6q5A ）からお申し込み下さい。

【主催】

「癒しと安らぎの環境」フォーラム実行委員会

【共催】

日本の医療の未来を考える会

UNIVERSITY CAMBRIDGE JAPAN CONSULTING SUPERVISOR Co. Ltd.

【後援】（各50 音順）

厚生労働省／日本赤十字社／毎日新聞社

＜医療関係団体＞（ 公財）性の健康医学財団／（一社）全国公私病院連盟／（公社）全国国民健康保険診療施設協議会／（公社）全国自治体病 院協議会／（公社）全日本病院協会／（特非）地域医療・介護研究会JAPAN／（独）地域医療機能推進機構／（公社）地域医療振興協会／（公社） 東京都医師会／（公社）日本医師会／（一社）日本音楽療法学会／（公社）日本看護協会／（公社）日本産婦人科医会／（公社）日本歯科医師会／（一 社）日本私立医科大学協会／（一社）日本病院会／（一社）日本病院薬剤師会

＜医療機関＞（ 医）あんしん会 四谷メディカルキューブ／（福）櫻継会／（福）恩賜財団 済生会熊本病院／（福）恩賜財団母子愛育会 総合母子保 健センター／カマチグループ／（医）輝生会 初台リハビリテーション病院／（地独）桑名市総合医療センター／（公財）結核予防会 複十字病院／（医） 康幸会 かわぐち心臓呼吸器病院／（国研）国立精神・神経医療研究センター／JR 東京総合病院／（医）慈泉会 相澤病院／（医）秀仁会／市立芦 屋病院／（医）真栄会 にいむら病院／（医）石心会 埼玉石心会病院／（公社）地域医療振興協会 東京北医療センター／（医）直源会 相模原南病 院・相模原南病院介護医療院／（公財）筑波メディカルセンター／（医）東京医心会 ニューハート・ワタナベ国際病院／（地独）東京都健康長寿医 療センター／（医）同仁会 耳原総合病院／（学）東邦大学／（医）徳洲会 野崎徳洲会病院／（公財）日本生命済生会 日本生命病院／（一財）脳神経 疾患研究所附属 総合南東北病院／（医）博仁会 志村大宮病院／八戸市立市民病院／ひばりクリニック／平成医療福祉グループ／（医）明雄会 本 庄児玉病院／（医）横浜平成会 平成横浜病院／（医）和香会 倉敷スイートタウン

＜企業＞ 株式会社AIメディカルサービス

＜各国大使館＞ カメルーン共和国大使館／スロバキア共和国大使館／パナマ共和国大使館／パラオ共和国大使館／ 東ティモール民主共和国大使館／ポルトガル大使館／マレーシア大使館／ミャンマー連邦共和国大使館／モルディブ共和国大使館

【特別協賛】

サントリーホールディングス株式会社

※アーカイブ視聴の申し込みは下記のボタンからも行えます。

