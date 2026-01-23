国際交流基金（JF）アフリカへの日本映画・アニメの魅力発信を加速！

独立行政法人国際交流基金

『劇場版「進撃の巨人」前編～紅蓮の弓矢～』『君の名は。』

国際交流基金（JF）は、2025年から、リアル会場での日本映画祭（JFF、Japanese Film Festival）アフリカツアー、日本映画等映像配信プラットフォーム「JFF Theater」 でのアフリカ向け特別無料配信、アニソン公演などを行い、多くの映画ファン、アニメファン、日本ファンの方々に楽しんでいただきました。2026年はその勢いを加速すべく、さらなる取り組みを実施します。



リアル会場での日本映画祭（JFF）アフリカツアーは、2025年にエチオピア、ナイジェリア、ルワンダの3か国、5都市で実施しました。

2026年は、1月31日に開幕するJFFエジプトでは、『ゴジラ-1.0』など10作品を上映します。また『映画 えんとつ町のプぺル』上映後のトークセッションにSTUDIO4℃の田中栄子プロデューサーが登壇するとともに、田中プロデューサーによる映画及びアニメ関係者向けのレクチャーも開催します。3月末までに、ケニア、セーシェル、ボツワナでもJFFを開催予定。

4月からは、上映作品を入れ替え、2025年に好評だった『ゴジラ-1.0』に加えて、『侍タイムスリッパー』、『天気の子』など11作品が、アンゴラ、ガーナ、ガボン、コートジボワール、ザンビア、タンザニア、チュニジア、マダガスカル、南アフリカ、モロッコなど合計10か国で上映されます。

アフリカ全54か国に向けた日本映画無料配信も昨年に続けて実施します。1月15日からは、新たに『劇場版「進撃の巨人」前編～紅蓮の弓矢～』、『君の名は。』を、多言語字幕付きで無料で配信開始しました。（※『劇場版「進撃の巨人」前編～紅蓮の弓矢～』は権利の都合上、アルジェリア・チュニジア・南アフリカ・モロッコは配信対象外となります。）配信は、2024年8月に開設した、JFが運営する日本映画等映像配信プラットフォーム「JFF Theater」 を通じて実施します。

そして、１月９日付のプレスリリースで発表した通り、1月28日（水）、31日（土）には、FLOW、sajou no hana、EYRIEによるアニソンポップス公演をコートジボワールで開催します（FLOWは31日のみ出演）。

映画、アニメーション、アニソンなど日本のコンテンツを通じて、日本とアフリカのより親密な関係構築に貢献します。

日本映画祭（JFF）アフリカツアー

主催共催：国際交流基金（JF）、現地日本国大使館

2025年度

実施国：エジプト、ケニア、セーシェル、ボツワナ（※実施済み・・エチオピア、ナイジェリア、ルワンダ）計7か国

上映作品：全10作品

2026年度

実施国：アンゴラ、ガーナ、ガボン、コートジボワール、ザンビア、タンザニア、チュニジア、マダガスカル、南アフリカ

モロッコ 計10か国（予定）

上映作品：全11作品



字幕言語：アラビア語、英語、フランス語、ポルトガル語、スワヒリ語

※実施国によって上映作品および字幕言語が異なります。※実施国名はアルファベット順です。

2026年度上映予定作品[表: https://prtimes.jp/data/corp/79420/table/27_1_6fea4b821926dd254a23b274836c077f.jpg?v=202601230321 ]

JFFエジプト スペシャルゲスト 田中栄子氏（STUDIO4℃社長、『映画 えんとつ町のプペル』プロデューサー）

『映画えんとつ町のプペル』上映後トークショーへの登壇

1月31日（土）Zawya Cinema（カイロ）

2月 2日（月）Jesuit Culture Center（アレキサンドリア）

専門レクチャー

2月 1日（日）カイロ日本文化センター（カイロ）

映画えんとつ町のプペル

＜田中栄子氏 プロフィール＞

Beyond C.、STUDIO4℃代表取締役社長。青山学院大学卒。

スタジオジブリで『となりのトトロ』（88）、『魔女の宅急便』（89）のラインプロデューサーを務めたあと、「STUDIO4℃」を設立。

『MEMORIES』（95）、『鉄コン筋クリート』（06）、『海獣の子供』（19）などの劇場作品をはじめ、短編やMV、CM、海外との共同制作など、多彩な映像作品をプロデュース。クリエイターを重視する姿勢を貫き、常に個性的なビジュアル表現を追求する意欲的企画製作に挑み続けている。

最新作は、オリジナル長編アニメーション『ChaO』（2025年）および長編アニメーション『All You Need Is Kill』（2026年）。いずれもアヌシー国際アニメーション映画祭にてワールドプレミア上映され、『ChaO』は審査員賞を受賞。

田中栄子氏（STUDIO4℃社長、『映画 えんとつ町のプペル』プロデューサー）

JFF Theater アフリカ特別企画『劇場版「進撃の巨人」前編～紅蓮の弓矢～ 』、『君の名は。』無料配信

主催 国際交流基金（JF）

配信媒体 JFF Theater （ジェイ エフ エフ シアター） URL: https://www.jff.jpf.go.jp

配信地域 アフリカ全域（54か国）※『劇場版「進撃の巨人」前編～紅蓮の弓矢～』は権利の都合上、アルジェリア・チュニジア・南アフリカ・モロッコは配信対象外となります。

視聴料 無料。ただしユーザー登録が必要

字幕言語 アラビア語、英語、フランス語、ポルトガル語

配信期間 2026年1月15日（木）午前11時～4月15日（水）午前11時（日本時間）

音声言語 日本語

国際交流基金（JF）について（https://www.jpf.go.jp/(https://www.jpf.go.jp/)）

国際交流基金（JF）は「日本の友人をふやし、世界との絆をはぐくむ。」をミッションに、「文化芸術交流」「日本語教育」「日本研究・国際対話」を推進する独立行政法人です。

2024年度には、81か国・地域において日本映画上映会を開催し、約24万人の観客に日本映画を届けました。

日本映画等映像コンテンツ配信プラットフォーム「JFF Theater」は、2024年8月の開設以来、44本の邦画に最大19言語の字幕を付けて配信。これまでに、世界の10万人を超える方々に日本映画をご覧いただきました。

また「次世代共創パートナーシップ-文化のWA2.0-」の一環として、ASEANと日本の映画プログラマーが東京でワークショップやネットワーキングを行い、その成果としてASEAN各地で上映会を実施するプログラムを実施しています。

以上