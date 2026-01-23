【FC大阪】東武トップツアーズ株式会社様 トップパートナー契約継続のお知らせ

写真拡大 (全5枚)

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では明治安田J2・J3百年構想リーグ トップパートナーとして、東武トップツアーズ株式会社様とのパートナー契約の継続が決定いたしましたのでお知らせいたします。


つきましては、トップチームユニフォームのシャツ左袖部分に東武トップツアーズ株式会社様の社名が掲載されるほか、オフィシャルウェブサイトに東武トップツアーズ株式会社様の社名バナー、試合会場に東武トップツアーズ株式会社様の広告バナーが掲載されます。




【会社概要】


会社名：


東武トップツアーズ株式会社 ※トップパートナー継続5年目


※2022シーズン：1月～5月プラチナムパートナー、6月～ トップパートナー


※2023シーズン～：トップパートナー（ユニフォーム掲載位置遍歴：2022シーズン シャツ鎖骨（右）、2023シーズン～2024シーズン シャツ胸、2025シーズン～ シャツ左袖）



所在地：


〒131-0045 東京都墨田区押上一丁目1番2号　東京スカイツリーイーストタワー



代表者：


代表取締役 社長執行役員 百木田 康二



事業内容：


・旅行業


・ソーシャルイノベーション事業


・スポーツ事業


・グローバル事業


・教育事業


・法人・MICE事業


・東武沿線事業



主な広告掲出媒体：


FC大阪トップチームユニフォーム（シャツ左袖）、スタジアム広告など



ユニフォーム掲出デザイン：








URL：https://www.tobutoptours.co.jp/(https://www.tobutoptours.co.jp/)



東武トップツアーズ株式会社 営業統括本部 関西支社長 宮本 暁野様よりコメント：


東武トップツアーズ株式会社は、Ｊ２参入を目指す、FC大阪を引き続き応援、サポートいたします。


継続して『鍛錬』を繰り返せば、必ず悲願を勝ち取れると信じています。


全国に支店網を持ち『 日本を元気に。地域を元気に。 』をモットーに展開する弊社も東大阪市、FC大阪の更なる発展を大いに期待しています。



東武トップツアーズ株式会社


営業統括本部　関西支社長　宮本 暁野



株式会社F.C.大阪
株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。