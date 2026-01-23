【FC大阪】東武トップツアーズ株式会社様 トップパートナー契約継続のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では明治安田J2・J3百年構想リーグ トップパートナーとして、東武トップツアーズ株式会社様とのパートナー契約の継続が決定いたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、トップチームユニフォームのシャツ左袖部分に東武トップツアーズ株式会社様の社名が掲載されるほか、オフィシャルウェブサイトに東武トップツアーズ株式会社様の社名バナー、試合会場に東武トップツアーズ株式会社様の広告バナーが掲載されます。

【会社概要】

会社名：

東武トップツアーズ株式会社 ※トップパートナー継続5年目

※2022シーズン：1月～5月プラチナムパートナー、6月～ トップパートナー

※2023シーズン～：トップパートナー（ユニフォーム掲載位置遍歴：2022シーズン シャツ鎖骨（右）、2023シーズン～2024シーズン シャツ胸、2025シーズン～ シャツ左袖）

所在地：

〒131-0045 東京都墨田区押上一丁目1番2号 東京スカイツリーイーストタワー

代表者：

代表取締役 社長執行役員 百木田 康二

事業内容：

・旅行業

・ソーシャルイノベーション事業

・スポーツ事業

・グローバル事業

・教育事業

・法人・MICE事業

・東武沿線事業

主な広告掲出媒体：

FC大阪トップチームユニフォーム（シャツ左袖）、スタジアム広告など

ユニフォーム掲出デザイン：

URL：https://www.tobutoptours.co.jp/(https://www.tobutoptours.co.jp/)

東武トップツアーズ株式会社 営業統括本部 関西支社長 宮本 暁野様よりコメント：

東武トップツアーズ株式会社は、Ｊ２参入を目指す、FC大阪を引き続き応援、サポートいたします。

継続して『鍛錬』を繰り返せば、必ず悲願を勝ち取れると信じています。

全国に支店網を持ち『 日本を元気に。地域を元気に。 』をモットーに展開する弊社も東大阪市、FC大阪の更なる発展を大いに期待しています。

東武トップツアーズ株式会社

営業統括本部 関西支社長 宮本 暁野

株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。