【ペットと泊まれる宿の予約サイト「INUYADO-いぬやど-」】「HCJ2026　第54回国際ホテル・レストラン・ショー」出展のお知らせ

株式会社ブッキングリゾート

■ HCJとは（公式サイトより引用）

HCJは「サービス産業」「フードビジネス」に向けた日本最大級の商談展示会です。

3展示会の英文名称の頭文字を取って『HCJ（エイチシージェイ）』と総称しています。

850社・2,300ブースの出展、65,000人の来場者を迎え、ヒト・モノ・情報の交流と発信を通じ、「サービス産業」「フードビジネス」の活性化に貢献します。

▼公式サイト： https://hcj.jma.or.jp/

■ INUYADOブースの出展内容

本展示会では、「INUYADO-いぬやど-」事業やサービスについてご紹介。

・ペット同伴宿の集客強化

・一環したサービスの提供によりコストカット

・ペットツーリズム市場への対応

といった課題をお持ちの宿泊施設様・観光事業者様に向けて、「いぬやど」を活用した集客・販促の具体的な事例や導入メリットをご紹介いたします。

ペットツーリズムは今後ますます拡大が見込まれる市場であり、「いぬやど」は宿泊施設様と愛犬家をつなぐ専門プラットフォームとして、業界の発展に貢献してまいります。

■ 開催概要

イベント名：HCJ2026 第54回国際ホテル・レストラン・ショー

開催日：2026年2月17日（火）～2月20日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール

INUYADOブース位置：AT-G04

■ INUYADO-いぬやど-とは？

愛犬と泊まれる宿の予約サイト「INUYADO」は、旅館・ホテル・貸別荘など、全国の“愛犬ファースト”な宿泊施設を厳選して掲載。

プライベートドッグラン付きや、わんちゃん専用のお食事・アメニティ完備の施設など、飼い主様も安心して宿泊できるこだわりの宿ばかりです。

無料会員登録で会員限定の特別プランや先行予約などの特典も利用可能です。

▼公式サイト：https://www.pet-inu-yado.com/

■ 会社概要

会社名：株式会社ブッキングリゾート（https://www.booking-resort.jp/）

代表者：代表取締役 坂根 正生

所在地：大阪市北区梅田2丁目6番20号 15階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：

・宿泊施設の予約プラットフォームの運営

・ペットと泊まれる宿の開発・集客・運営支援

・宿泊施設の運営