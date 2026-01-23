【イベントのお知らせ】「量子芸術祭 Quantum Art Festival 4/4」(1/29～2/1)を開催します

株式会社 日立製作所

2026年1月29日(木)から2月1日(日)まで、東京・青山のスパイラルにて、量子芸術祭実行委員会主催の「量子芸術祭 Quantum Art Festival 4/4」を開催します。科学とアートの対話を通じて量子コンピュータの可能性を探索してきた本芸術祭は、今回がシリーズ最終回 (ファイナル)です。テーマは「Rendez-vous Q (量子コンピュータとの出会い)」。過去の発表作品の一部をアップデートして再展示するほか、国内外のアーティストや研究者、企業による新作も展示し、量子コンピュータを「科学」「芸術」「産業」の観点から多層的に捉える機会を提供します。日立は本実行委員会に参画し、研究開発現場の視点から作品展示を行います。

【量子芸術祭展示の概要】

ニュースリリース：https://www.artfesq.com/_files/ugd/81bca0_243db946ba744b7580fbcb822d05cea4.pdf

公式サイト：https://www.artfesq.com

■日立の展示内容について

《波紋リバーシ》

日立製作所 研究開発グループの的場浩介が率いるデザインチームは、プロダクトやUI/UXデザインを経て培ってきた知見を背景に、社会課題の探索や未来像を描くビジョンデザインに取り組んできました。本展で発表される《波紋リバーシ》は、そうした実践から生まれたプログラム作品です。

本作は、将来、量子コンピュータにプリインストールされることを想定した架空のゲームという設定のもと構想されています。古典的なリバーシをモチーフにしながら、「0か1か」「白か黒か」といった二項対立を前提としない量子の世界を、直感的な体験として提示します。量子力学における「0でもあり、1でもある」という重ね合わせの性質や、観測によって状態が確定するという考え方に加え、量子が持つ「粒子と波の二重性」に着目した新たなゲーム体験が、量子コンピュータ的な思考様式に触れる入口をつくり出します。企業の研究開発現場から生まれた本作は、量子技術を日常の延長として捉え直し、社会に浸透した未来の風景を想像させる試みです。

■開催概要

名称： 量子芸術祭 Quantum Art Festival 4/4

会期： 2026年1月29日(木)～2026年2月1日(日)

時間： 1月29日(木)～1月31日(土) 11:00～20:00、2月1日(日) 11:00～18:00

会場： スパイラル Spiral Garden（東京都港区南青山 5-6-23、スパイラル 1F）

主催： 量子芸術祭実行委員会

入場： 無料

公式サイト： https://www.artfesq.com

お問い合わせ先： 量子芸術祭実行委員会 広報担当

E-mail： info@artfesq.com