国産車にも、コンパクト外車にも。上質なヴィーガンレザーで“車内を整える”シートカバー「サンディ ガレット」登場

・国産車からコンパクト外車まで自然に馴染む個性を主張しすぎないデザイン・車内を「カスタム」ではなく「暮らしの延長として整える」新しい提案・第三者機関によるヴィーガン認証を取得した、信頼性の高いサステナブル製品

株式会社ＣＯＮＮＥＣＴヴィーガン協会認定のシートカバー サンディ ガレット

カーライフを、もっと心地よく、もっと自分らしく。

シートカバー専門店 カーショップコネクト(https://seatcover.jp/) は、上質なヴィーガンレザーを使用したシートカバー

「サンディ ガレット(https://seatcover.jp/c/seatcovermaker/sandii/sandii-galette)」 を新発売いたします。

サンディ ガレットは、軽自動車やコンパクトカーを中心とした国産車はもちろん、デザイン性の高い外車の小型・コンパクトカーにも自然に馴染む、上品さと実用性を兼ね備えたシートカバーです。

ヴィーガン協会認定を取得した、信頼できるカーインテリア

サンディ ガレットは、Japan Vegan Society（日本ヴィーガン協会）によるヴィーガン認定を取得しています。

- 動物由来原料を使用していないこと- ヴィーガン基準に基づいた素材選定が行われていることを、第三者機関が客観的に認証している証です。

単なるイメージや自己申告ではなく、確かな基準に基づいたヴィーガン製品であることを明示できる点が、サンディ ガレットの大きな特長です。

上質さと扱いやすさを両立するヴィーガンレザー

素材には、認定基準を満たしたヴィーガンレザーを採用。

- 本革のような上質な質感- 水や汚れに強く、お手入れが簡単- 日常使いに適した耐久性

見た目の美しさだけでなく、実用性と価値観への配慮を両立した素材選択が、これからのカーインテリアの新しい基準を提示します。

Sandii Gallette サンディ ガレット エスプレッソブラウン国産車、外車にも“ちょうどいい”デザイン

サンディ ガレットは、車のブランドや個性を主張しすぎないデザイン。

国産車の車内には、清潔感と統一感

外車コンパクトの車内には、元のデザインを損なわない上質さ

国産・外車を問わず、「内装にもきちんとこだわりたい」大人のユーザーに選ばれる一枚です。

車種専用設計で、自然なフィット感

車種ごとに設計された専用モデルのため、

装着後も違和感がなく、純正シートのような自然なフィット感を実現。

初めてシートカバーを選ぶ方や、カー用品に詳しくない方でも安心して取り入れられます。

Sandii Gallette サンディ ガレット バニラアイボリー難燃証明書サンプル画像車検時に必要となる難燃証明対応

使用されているヴィーガンレザーは、第三者試験機関による難燃試験をクリア。

日常の安全性にも配慮した信頼の設計です

こんな方におすすめ

毎日使う車だからこそ、心地よさを

- 国産車の車内を、上品で落ち着いた空間にしたい方- 外車コンパクトのデザインを活かしたまま内装を整えたい方- ヴィーガンレザーなど、素材にもこだわりたい方- 汚れに強く、日常使いしやすいシートカバーを探している方- 派手すぎない、大人向けカーインテリアを求める方

サンディ ガレットは、

派手なドレスアップではなく、暮らしの質を少し高めるためのカーインテリアです。

コペンやS660、ムーヴキャンバスといった国産車や、MINIやフィアット500、カングーなどの輸入車にも、使い続けるほどに、「この車、なんだか落ち着く」そう感じられる空間をつくります。

【製品情報】

MINI 装着イメージ

商品名：Sandii Galette「サンディ ガレット」

対応車種：トヨタ、ホンダ、日産、マツダ、スズキ、ダイハツ、スバル 、アウディ、ベンツ、BMW、ルノーなど、国産車、輸入車と幅広く対応しております。

価格（税込）：

・2列車：79,800円

・3列車：112,800円

素材：ヴィーガンレザー

販売開始日：2026年1月22日より発売開始

販売チャネル

公式オンラインショップ「シートカバーの専門店 カーショップコネクト本店」

https://seatcover.jp/c/seatcovermaker/sandii/sandii-galette

カーショップコネクト本店の対応車種は450車種以上

軽自動車からミニバン、SUV、セダンまで、純正シートのラインに沿う立体パターン設計

後付け感がなく、内装に自然になじむ雰囲気重視派も納得のフィット感

REFINAD 《レフィナード》

洗練されたデザイン、正確なフィッティングが生み出す美しいシルエット。

シンプルデザインや肌触り、高い品質の素材を使用したシートカバーブランドです。

https://refinad.com/

Sandii ｟サンディ｠

なんだか楽しい、なんだか落ち着く。退屈だった車内をあなた色に変えていく。

そんな日常を変化させるかわいく、おしゃれ、時にはレトロな雰囲気、様々なシーンを演出できる高品質素材を使用したシートカバーブランドです。

https://sandii.net/

IXUS 《イクサス》

高品質な生地を使い、職人が丹精込めて、培ってきた技術によって美しくフィットし、車内をくつろぎの空間を提供するシートカバーブランドです。

https://ixus.life/

Dotty ｟ダティ｠

購入サイト

シートカバーの専門店カーショップコネクト本店

車のシートカバーの専門店。

車種別専用設計のシートカバーの取り扱い車種450以上。

取扱商品数は約15,000点以上！

国内最大級のシートカバーを取り揃えております。

https://seatcover.jp/

会社概要

企業名 ：株式会社CONNECT

設 立 ：2006 年 2 月

代表者 ：代表取締役社長 春山 克

本 社 ：〒810-0071福岡県福岡市中央区那の津2丁目6-4 九州産業東ビル3F

ＵＲＬ ： https://seatcover.jp/