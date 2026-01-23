コクヨマーケティング、「ワークプレイス改革EXPO【名古屋展】」に初出展

コクヨ株式会社

コクヨグループのコクヨマーケティング株式会社（本社：東京都千代田区／社長：石井 健一）は、

2026年2月25日(水)～27日(金)に「ポートメッセなごや」にて開催される「ワークプレイス改革EXPO【名古屋】」に初出展します。

1. 当社出展の概要

人材の確保と定着が経営課題となる今、その解決策の一つとして、社員が「ここで働きたい」と思える環境づくりが求められています。

コクヨマーケティングは、「人材定着を実現する心地よいオフィス空間」をテーマに出展いたします。展示ブースでは、快適性と社員満足度を高めるオフィス環境を通じて、一人ひとりが最高のパフォーマンスを発揮できる「もっと働きたくなる場所」をご提案します。

雲に包まれるような座り心地で深い集中を生む没入空間、ふとした会話が自然に生まれる交流の場など、集中とコミュニケーションを両立する空間デザインを実際にご体験いただけます。人が集まり、組織が成長する理想のオフィスづくりを、ぜひご体感ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

2. 開催概要

名称：第8回 [名古屋] 総務・人事・経理Week内「ワークプレイス改革EXPO」

会場：ポートメッセなごや

会期：2026年2月25日(水)～27日(金)10:00～17:00

ブース番号：5-86

主催：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp.html

来場登録：https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1552791853806839-PX5

※ご来場の際には事前登録が必要です。上記サイトよりご登録ください。

3. 主な出展商品の概要

「ingCloud(イングクラウド)」

本製品は、働く人の身体の自由な動きをサポートする「ing（イング）」シリーズの最新モデルで、新開発の「3Dウルトラオートフィット機構(※)」により、ワーカーの快適性と集中力のさらなる向上を実現した次世代のオフィスチェアーです。使用時に感じられる浮遊感や包まれ感が、個人環境の快適性を高め、より豊かなワークスタイルへと導きます。

※重力を利用して体圧を流動的に分散させ、あらゆる姿勢にフィットするコクヨ独自の機構

商品HP：https://www.kokuyo-furniture.co.jp/products/office/special/ing-series/ingcloud/

新感覚オフィスチェアー「ingCloud」



「Ascend(アセンド)」

本製品は、洗練されたデザインと使い心地を両立させた電動昇降デスクです。健康経営やオフィス改革が進む中、昇降デスクの需要は高まっていますが、価格が導入の大きな障壁でした。

この課題を解決するため、導入しやすい価格設定に徹底的にこだわりながらも、製品の完成度と上質さを追求しています。体格や好みに合わせて高さを変えられる電動昇降機能に加え、電源・配線周りの使い勝手にも配慮。豊富なバリエーションで、集中ワークからチーム交流まで多様なシーンに対応し、新しい働き方をサポートします。

発売予定：2026年4月

商品HP：https://www.kokuyo-furniture.co.jp/products/office/ascend/

さまざまなワークシーンに寄り添う昇降デスク「Ascend」



4. 出展社情報

会社名：コクヨマーケティング株式会社

代表者：石井 健一

本社所在地：〒100-6018 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング18階

設立：1970年10月

資本金： 530百万円

従業員数：925名 （2026年1月1日現在）

URL： https://www.kokuyo-marketing.co.jp/

事業内容：

・オフィス空間構築、オフィス移転に伴う家具の販売及び内装工事、設備工事サービス

・文具、事務用品、事務機器の販売及び購買システムのサポートサービス

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。