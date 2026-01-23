個人投資家様向け会社説明会開催のお知らせ（2月13日大阪開催）

ミガロホールディングス株式会社

　「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535) は、IR活動の一環として個人投資家様向け会社説明会を行いますのでお知らせいたします。



■開催情報


セミナー名：個人投資家向け会社説明会　


開催日時：2026年2月13日（金）　13:00～15:50（開場12:30）


登壇時間：13:00～13:50（質疑応答含む）


開催場所：オービック御堂筋ビル2階　オービックホール


開催形式：会場開催


主催：大和インベスター・リレーションズ



　ご参加には、お申し込みが必要となります。詳細は下記URLよりご確認ください。


https://www.daiwair.co.jp/individual/notice2.php?i=os260213






【ミガロホールディングス株式会社　会社概要】


所在地　　：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階


代表者　　：代表取締役社長　中西　聖


上場市場　：東京証券取引所プライム市場


事業内容　：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務


会社HP　 ： https://www.migalo.co.jp/