【ホテル日航アリビラ】豊かな沖縄滞在を叶える最大15の特典「アリビラ・プライム特典付き宿泊プラン」を2月16日より販売

ホテル日航アリビラ（沖縄県 読谷村/総支配人：中島 浩一）は、スイートルームを含む8タイプ・66室を対象に、滞在価値を高める新たなサービス「アリビラ・プライム特典」が付いた宿泊プランを、2026年2月16日（月）より販売します。本プランの宿泊期間は、3月1日（日）から4月25日（土）までとなり、旅の目的に合わせた滞在をお楽しみいただけます。

ラウンジ「アリアカラ」で提供する専用メニュー（イメージ）

沖縄を訪れる旅行者の滞在スタイルは近年大きく変化し、観光スポット巡りだけでなく、ホテルで過ごす時間そのものにも高い満足度が求められるようになっています。このようなニーズの高まりを受け、当ホテルでは、眺望や立地、客室の広さ、滞在スタイルなどから、旅の目的や滞在日数に合わせて過ごし方を選べる宿泊プラン「アリビラ・プライム特典付き宿泊プラン」をご用意しました。

本プランは、最上階ならではの見晴らしを楽しめる客室や、水平線が目の前に広がるオーシャンフロントの客室、開放感と広さを備えた角部屋が対象となり、これにスイートルームを加えた全8タイプ・66室よりお選びいただけます。

ご到着時には、沖縄ならではの食材を使用したプティフールでお迎えするほか、ホテル目の前に広がる希少な天然ビーチでマリンアクティビティを楽しめる割引券、館内ラウンジの利用などリゾート全体を満喫する特典を揃えることで、滞在への期待にお応えします。また、スキンケアアメニティには、沖縄のサンゴ保全に取り組むコーセーの活動に賛同し「雪肌精」をご用意します。

沖縄らしさと上質さを兼ね備えたリゾートとして、訪れるすべてのお客様に「またホテル日航アリビラへ帰ってきたい」と感じていただけるホテルづくりを、今後も推進してまいります。

「アリビラ・プライム特典付き宿泊プラン」 販売概要

・予約開始 ／ 2026年2月16日（月）

・宿泊期間 ／ 2026年3月1日（日）～4月25日（土）

・対象客室タイプ ／全8タイプ・66室（トップフロア・トップフロアオーシャンパティオ・オーシャンフロント・オーシャンフロントハイフロア・コーナーデラックス・コーナーラグジュアリー・アリビラスイート・ロイヤルスイート）

・特典内容 ／ ラウンジアクセス、ブランドアメニティ、プティフールなど最大15特典（特典内容は客室タイプおよびご予約経路により異なります）

・ご予約・お問い合わせ／宿泊予約課 TEL. 098-982-9612（10:00～17:00）

特典ページ：https://www.alivila.co.jp/information/special/25232/

公式サイト限定特典：https://www.alivila.co.jp/information/special/25657/

※「スイートルーム」タイプに限り、2026年1月25日（日）より先行してご予約を承ります。

※状況により、特典内容などを変更する場合があります。

「アリビラ・プライム特典」一例（ロイヤルスイートご利用の場合）

・ウェルカムフルーツ＆バーセット

当ホテルのシェフが選んだ季節のトロピカルフルーツとシャンパンをお部屋へご用意します。

・ルーム内ミニバー

厳選した沖縄ドリンク（アルコール類含む）をお部屋へご用意します。



・プティフール

沖縄黒糖や県産パイナップル、紅芋パウダーなど沖縄ならではの食材を練り込み焼き上げた、ころんと可愛らしいキューブケーキをご用意。客室でほっと一息つけるコーヒータイムのお供におすすめです。

＊内容が変更になる場合があります。

・スキンケアセット

当ホテルでは、沖縄のサンゴ保全に取り組む環境保全プロジェクト、雪肌精「SAVE the BLUE～Ocean Project～」に賛同し、「雪肌精」のスキンケアアメニティを2024年7月から導入。このたびの宿泊プラン特典に「雪肌精BLUE」をご用意しました。

＊内容が変更になる場合があります。

・マリンフィールド割引券

ホテルの目の前に広がるのは、2025年9月にウミガメの産卵・ふ化が確認された「ニライビーチ」。自然の地形を生かした希少な天然ビーチを舞台に、海の生き物を観察する「エデュテイメント」プログラムをはじめ、知的好奇心を満たしながら、アリビラブルーの海を満喫できる多彩なマリンスポーツやアクティビティを、マリンフィールド割引券でお得にお楽しみいただけます。

＜その他、全15特典＞

空港送迎、ルームチェックイン、ラウンジアクセス、客室内ミニバーフリー、朝食ルームサービス（ご希望に応じて）、フリーアクティビティ、駐車場無料*、プライムチケット（館内割引券）*、アクティビティプレミアムチケット（2泊以上）*、ご夕食1回無料（4泊以上/対象レストランで専用メニューを提供）*

*印は公式サイトからのご予約限定の特典です。

朝食ルームサービス（イメージ）リラクゼーションプール

ホテル日航アリビラ

ホテル日航アリビラは、異国情緒漂うスパニッシュコロニアル調の建物が特徴的なオンザビーチのリゾートホテルです。ホテルの目の前は「アリビラブルー」と称される沖縄本島屈指の透明度を誇る海が広がります。

厳選食材を駆使したこだわりの料理、多彩なマリンメニューやリラクゼーションなど、上質な安らぎが満ちる極上のステイをご堪能いただけます。



所在地：〒904-0393 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600

TEL：098-982-9111(代表） FAX：098-958-6620

URL：https://www.alivila.co.jp

アクセス：那覇空港より自動車で約70分、空港リムジンバスBエリアで約90分