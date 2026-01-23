「グローバルWiFi(R)」などWi-Fiレンタルサービスの累計ご利用者数が2,400万人を突破！

株式会社ビジョン

「人と人をつなぐ。」「世界をつなぐ。」をテーマに、グローバルWiFi事業、情報通信サービス事業、グランピング・ツーリズム事業を手がける株式会社ビジョン（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 COO：大田健司、以下、当社）が提供するWi-Fiルーターレンタルサービスにおけるグループ全体のご利用者数が、累計2,400万人を突破しました（※１）。

日本政府観光局（JNTO）の発表によると、2025年の累計訪日客数は過去最高を更新するとともに、初めて年間で4,000万人の大台を突破しました。また、出国日本人数についても2024年後半から続く回復傾向が継続しており、国内から海外への出張や旅行需要が着実に回復しています（※２）。このような訪日・出国需要の拡大を背景に、訪日外国人向けWi-Fiルーターレンタルサービス「NINJA WiFi(R)」の利用も堅調に推移しています。

また、海外用Wi-Fiレンタルサービス「グローバルWiFi(R)」では、無制限で利用可能なエリアを128の国と地域に、５Ｇの提供エリアを54の国と地域に拡大するなど、お客さまのニーズにお応えするべくサービスを拡充してまいりました。

さらに、利用可能エリアの拡充だけでなく、「キャンセル補償」「日本利用オプション」「【MagSafe対応】超薄型モバイルバッテリー」「別行動用プラス１台オプション」など、お客さまからのご要望に応じたさまざまなオプションも追加しました。

日本国内でWi-Fiレンタルサービスを提供する「WiFiレンタルどっとこむ(R)」においても、業界最多クラスの空港カウンターでの受取・返却など、お客さまの都合に合わせて選べる受取・返却方法を展開しており、国内Wi-Fiレンタル利用者数において８年連続 No.１（※３）を達成しています。

当社は今後も、お客さまに選ばれるサービスであるよう、ネットワーク品質の向上や接続可能エリア拡充に取り組み、世界中で快適なモバイルインターネット接続環境を提供してまいります。

※１ Wi-Fiルーターレンタルサービスにおけるグループ全体のご利用者数（2026年１月当社調べ）

※２ 出典：JNTO（日本政府観光局）インバウンド 訪日外国人動向、訪日外客数（2025年12月推計値）、出国日本人数の推移

※３ 2025年12月（株）東京商工リサーチ調べ 調査内容：国内用Wi-Fiレンタル「のべユーザー数」

■ Wi-Fiレンタルサービス一覧

・ グローバルWiFi(R)：https://townwifi.com/(https://townwifi.com/?utm_source=prtimes)

・ WiFiレンタルどっとこむ(R)：https://www.wifi-rental.com/(https://www.wifi-rental.com/?utm_source=prtimes)

・ NINJA WiFi(R)：https://www.ninjawifi.com/(https://www.ninjawifi.com/?utm_source=prtimes)

・ e-ca(R)（イーカ）：https://www.e-ca.jp/(https://www.e-ca.jp/?utm_source=prtimes)

・ WiFi-HIRE.com：https://www.wifi-hire.com/(https://www.wifi-hire.com/?utm_source=prtimes)

■株式会社ビジョン会社概要

「世の中の情報通信産業革命に貢献します。」を経営理念に掲げ、コーポレートスローガンである"More vision, More success."に沿い、より先見性のある選択で、お客さまにより多くの成功を得ていただくべく、情報通信分野における事業を主軸に、サービスを提供しています。

・商号：株式会社ビジョン

・東京証券取引所プライム市場 （証券コード：9416）

・代表者：代表取締役社長COO 大田健司（おおた けんじ）

・本社所在地：東京都新宿区新宿６丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア8階

・設立年月：2001年12月 （創業1995年６月）

・資本金：2,938,000,000円

・ホームページ：https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)

・IRライブラリ：https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)

・事業内容：

1. グローバルWiFi事業

海外事業／国内事業

2. 情報通信サービス事業

固定通信事業／移動体通信事業／ブロードバンド事業／OA機器販売事業／インターネットメディア事業

3. グランピング・ツーリズム事業

4. その他