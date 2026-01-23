ギフトパッド、1/27開催「デジタルマーケティング・カンファレンス2026」に登壇

株式会社ギフトパッド

企業や自治体のDXを支援する株式会社ギフトパッド（本社：大阪府大阪市、代表取締役：園田 幸央、以下ギフトパッド）は、2026年1月27日（火）開催の株式会社宣伝会議（https://www.sendenkaigi.co.jp/company/outline）主催「デジタルマーケティング・カンファレンス2026」に登壇いたします。

本講演では、オリジナルのWebカタログギフト活用による顧客満足度の最大化とマーケティング施策をお伝えします。

講演概要

登壇タイトル：「顧客体験設計におけるデジタルギフトの可能性 -顧客とのリレーション強化に向けて求められる視点とは？

内容：講演では、オリジナルのWebカタログギフト活用による顧客満足度の最大化とマーケティング施策をお伝えします。 ギフトパッドのプラットフォームを活用し、企業のマーケティングとして活用しつつ、企業の持つストーリーを顧客に伝えた事例をご案内します。 住所を知らない相手に対してもEメールやSNSを通じて贈ることができる「デジタルギフト」のサービスは、必要以上に顧客データを取得し、漏洩リスクを抱えることを忌避する企業のリスク志向にも合致し、売上を拡張。2020年度から2025年度にかけて市場は倍増する見込みと言われています。 消費者向けプロモーションや社内の福利厚生など、多様な目的で法人向けにデジタルギフトサービスを提供するギフトパッドでは、同社の知見を活かし、贈って終わりではない、顧客とつながり続けるきっかけづくりとしてのデジタルギフト活用支援のコンサルテーションを展開。デジタルギフトを通じて、瞬間的なキャンペーンで終わるのではなく、企業の資産として顧客がストックしていく施策を事例をもとに解説していきます。

開催日：2026年1月27日（火）

時間：13：00～16：00

会場：宣伝会議セミナールーム

開催概要やお申込み詳細についてはWEBをご確認ください

https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/dmc2601/

登壇者プロフィール

株式会社ギフトパッド

執行役員 ソリューション本部長 渡邊 裕之

株式会社NTTドコモに新卒入社。NWエンジニアや新規事業開発に従事後、デロイトトーマツコンサルティング合同会社に転職。 TMTセクターの大企業を中心に事業戦略や新規事業開発支援に従事。2024年にギフトパッドへ参画。 執行役員ソリューション本部長としてマーケティングからカスタマーサクセスのビジネス面全般を担当。

デジタルマーケティング・カンファレンスについて

AIやデータ活用を含む最新のデジタル施策や成功事例を紹介し、実務のヒントを学べるカンファレンス

・受講形態 会場開催

・会場 宣伝会議セミナールーム

東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル8F（表参道駅より徒歩3分）

・参加費 参加費無料 （※事前登録制）

・主催 株式会社宣伝会議

【株式会社ギフトパッド 会社概要】

顧客とのリレーション構築やセールスプロモーション、地域活性化など様々な課題や用途に応じたソリューションサービスを数多くご用意しています。 お客様の本質的な課題に対して、最適なソリューションを提案するだけでなく、ソリューションサービス同士を組み合せることや、ソリューションサービス自体をお客様の課題に合わせて改良するなど、最適な仕組みをプロデュースします。

代表者：代表取締役 園田 幸央

所在地：大阪市西区南堀江3-9-13 堀江家具WESTビルディング4階

設立年月日：2011年12月

資本金： 125百万円（2025年５月末現在）

WEBサイト：https://giftpad.co.jp/