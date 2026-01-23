「グローバルWiFi(R)」が海外用Wi-Fiレンタル市場において９年連続利用者数No.１を達成。

株式会社ビジョン

「人と人をつなぐ。」「世界をつなぐ。」のテーマのもと、グローバルWiFi事業、情報通信サービス事業、グランピング・ツーリズム事業を展開する株式会社ビジョン（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 COO：大田健司）が手掛ける、海外用Wi-Fiルーターレンタルサービス「グローバルWiFi(R)」（ https://townwifi.com/(https://townwifi.com/?utm_source=prtimes) ）が、株式会社東京商工リサーチの調査により、海外用Wi-Fiレンタル市場において９年連続で利用者数No.１（※）を達成しました。

動画リリースはこちらから

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sQTHwLfRjew ]

■海外用Wi-Fiレンタル市場において９年連続で利用者数No.１（※）に

「グローバルWiFi(R)」は2012年２月のサービス開始以来、多くの旅行者やビジネスパーソンへ信頼できるインターネット環境を提供することを目標に掲げ、お客さまの声からニーズに寄り添ったサービスの拡充をしてまいりました。24時間365日体制のサポートや、利便性に優れた受け取り・返却方法の提供に加え、お客さまの多様なニーズに合わせて、１日あたりのデータ容量に応じた様々な料金プランを用意し、世界200以上の国と地域で、それぞれの海外渡航スタイルに最適なプランの提供をしています。

また、５Ｇプランの提供エリアを54の国と地域に拡大し、24時間受け取り可能なロッカー「スマートピックアップ」の設置によるタッチポイントの強化、通信品質の向上など、サービス品質の改善に努めてまいりました。2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）では、モバイルWi-Fiルーターやモバイルバッテリーの貸出しを行う会場で唯一となる店舗を出店し、通信・充電インフラの提供を通じて数多くの来場者の快適な万博体験をサポートいたしました。その結果として、競合他社を抑え海外用Wi-Fiレンタル市場において９年連続となる利用者数１位（※）を達成しました。

※「2016年～2024年海外用レンタルWi-Fiサービス(国内→海外)」のべユーザー数、売上高調査（東京商工リサーチ、2017年～2025年各年調査）

・ サービス提供エリア

「グローバルWiFi(R)」は、世界200以上の国と地域でサービスの提供をしています。

この幅広いサービスの提供により、お客さまは世界中の多くの国と地域で、インターネット接続を利用することが可能となります。

・ 機器の受け取り／返却方法

お客さまの利便性を考え、国内20空港、39拠点の様々な場所で「グローバルWiFi(R)」の受け取り・返却を可能にしています。空港カウンターをはじめ、宅配、コンビニでの受け取り（返却は除く）、さらにハワイ、韓国では現地での受け取りも可能です。お客さまの渡航スケジュールに合わせた受け取り・返却方法をお選びいただけます。

・ 24時間365日のサポート体制

海外にいるときも電話、メール、公式LINEを通じて日本語で24時間365日対応可能なサポート体制を整えています。

使い方の疑問やトラブルの解消など、どんな時でもお客さまをサポートし、安心して「グローバルWiFi(R)」をご利用いただける環境の提供に努めています。

・ 豊富な料金プラン

お客さまのご利用スタイルに合わせた料金プランの選択が可能です。

５Ｇ超高速プランやデータ容量無制限プランをはじめ、１日あたり300MBまでの安価なプランなど利用用途に合わせて幅広いニーズに応えるラインナップをご用意しているため、お客さまご自身の利用シーンに最適なプランを選択いただけます。

「グローバルWiFi(R)」は常にお客さまの満足を第一に考え、品質と利便性を追求し続けています。これからも「グローバルWiFi(R)」をご利用いただくすべてのお客さまへ価値のあるサービスを提供していきます。

■ グローバルWiFi(R) サービス概要

〇サービス内容：海外用Wi-Fiルーターレンタルサービス

〇料金：300円／日から

〇サービス提供エリア：世界200以上の国と地域

〇申込み方法 ： Webサイト（https://townwifi.com/(https://townwifi.com/?utm_source=prtimes)）、空港カウンター申込み、お電話でのお申込み

〇機器受け取り／返却方法 ： 空港（国内20空港）、施設、宅配、コンビニ（受け取りのみ）、海外での事業所受け取りが可能

〇提供事業者：株式会社ビジョン

〇受け渡し／返却対応空港カウンター

・当日申込：

成田空港〔*1〕、羽田空港、関西国際空港、伊丹空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港〔*1〕、大分空港〔*2〕、鹿児島空港〔*5〕、新千歳空港、静岡空港〔*6〕、広島空港〔*6〕、宮崎空港〔*8〕、仙台空港〔*6〕、熊本空港〔*6〕、北九州空港〔*6〕、みやこ下地島空港〔*6〕、小松空港〔*9〕、新潟空港〔*6〕

・受け渡し／返却：

成田空港〔*3〕、羽田空港、関西国際空港、伊丹空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港〔*4〕、大分空港〔*2〕、鹿児島空港〔*5〕、新千歳空港、静岡空港〔*6〕、広島空港〔*6〕、宮崎空港〔*8〕、仙台空港〔*6〕、熊本空港〔*6〕、北九州空港〔*6〕、みやこ下地島空港〔*6〕、小松空港〔*9〕、旭川空港〔*2〕、新潟空港〔*6〕

・施設：渋谷ちかみち〔*7〕、JR宮崎駅〔*6〕、東京モノレール羽田空港第３ターミナル駅〔*6〕、グランデュオ蒲田〔*6〕、博多港〔*6〕

・海外：（現地） ハワイ、韓国

〔*1〕「J WiFi & Mobile」でのご契約となります。

〔*2〕「総合案内」でのご対応となります。

〔*3〕「J WiFi & Mobile」でのご対応となります。

〔*4〕 国際線１階到着ロビー 総合案内横「J WiFi & Mobile」でのご対応となります。

〔*5〕「多機能サービスカウンター」でのご対応となります。

〔*6〕無人受け取りロッカー「スマートピックアップ」「返却ボックス」でのご対応となります。

〔*7〕受け渡しのみのご対応となります。

〔*8〕「手ぶら観光サービスカウンター」でのご対応となります。

〔*9〕「総合売店 宅配便受付カウンター」でのご対応となります。

■株式会社ビジョン会社概要

「世の中の情報通信産業革命に貢献します。」を経営理念に掲げ、コーポレートスローガンである"More vision, More success."に沿い、より先見性のある選択で、お客さまにより多くの成功を得ていただくべく、情報通信分野における事業を主軸に、サービスを提供しています。

・商号：株式会社ビジョン

・東京証券取引所プライム市場 （証券コード：9416）

・代表者：代表取締役社長COO 大田健司（おおた けんじ）

・本社所在地：東京都新宿区新宿６丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア8階

・設立年月：2001年12月 （創業1995年６月）

・資本金：2,938,000,000円

・ホームページ：https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)

・IRライブラリ：https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)

・事業内容：

1. グローバルWiFi事業

海外事業／国内事業

2. 情報通信サービス事業

固定通信事業／移動体通信事業／ブロードバンド事業／OA機器販売事業／インターネットメディア事業

3. グランピング・ツーリズム事業

4. その他