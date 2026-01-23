【ウイスキーラバーズ名古屋2026出店】年に一度のウイスキーの祭典にBAR東京バーボンクラブ限定カクテルと、マスターオブウイスキー監修「咲グラスシリーズ」が登場！

株式会社ロイヤルマイル

株式会社ロイヤルマイル（本社：所在地）は、2026年1月25日（日）に名古屋吹上ホールにて開催される日本最大級のウイスキーイベント「WHISKY LOVERS NAGOYA 2026」に出店いたします。

本イベントは「ウイスキーを愛するすべての人々」を対象に、国内外のウイスキーやスピリッツ、フードが集結する国内有数の祭典です。ロイヤルマイルブースでは、2025年12月にオープンした新店舗「BAR東京バーボンクラブ」の看板メニューであるオリジナルカクテルを提供。バーボンの魅力を再発見できる、会場限定の特別な一杯をお楽しみいただけます。

さらに、マスターオブウイスキー静谷和典が監修し、プロ仕様の機能性を追求した「咲グラスシリーズ」の展示・販売を実施いたします。拭き上げに特化した新商品「咲グラスタオル」をはじめ、グラスの輝きを最大限に引き出す本シリーズを、飲食店関係者から一般のウイスキー愛好家まで、広くお手にとっていただける貴重な機会となります。

イベント概要

●日 時：2026年1月25日（日） 11:00 ～17:00（最終入場16:00）

※ご参加いただく時間の制限はございません

●場 所：

名古屋市中小企業振興会館1階 吹上ホール

〒464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目6-3

Google map: https://maps.app.goo.gl/mucLHZ3yumtZdyzn7

地下鉄桜通線「吹上駅」5番出口より徒歩約5分

咲グラスシリーズについて

イベント当日はウイスキーサロンオリジナルグラス「咲グラスシリーズ」の飲み比べを体験いただけます。気に入ったグラスは出典ブースにてお買い求めいただけます。

「咲グラスシリーズ」は、日本を代表するウイスキーのスペシャリスト、静谷和典（しずやかずのり）が開発したウイスキーの魅力を最大限に引き出すためのグラスです。ウイスキーをストレートで味わう楽しさを更に広めたいとの想いから最初に手掛けたのが、「咲テイスティンググラス」。今では、ハイボールや水割り、ロックなど、飲み方によってウイスキーの特徴を引き立てる新しいラインナップも登場し、高い評価を得ています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=S8IW4Wb_NYE ]

ロイヤルマイル代表 静谷 和典

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役、「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」のオーナーバーテンダー。2019年に当時最年少で第8代「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を取得し、現在は各種SNSやメディアへの出演、「咲グラスブランド」などを用いてウイスキー文化の普及に努めている。

オリジナルボトラーズブランド「Plinius」を立ち上げるなど、ウイスキー業界の新たな可能性を切り開いている。

2018年 BOLS AROUND THE WORLD Cocktail Competition Japan Winner

2021年 CT Spirits Japan Cocktail Challenge Glen Grant部門 日本チャンピオン

2023年 Hennessy My Way 世界Top 10 Bartenders

上記を始め、数々のカクテルコンペティションで輝かしい受賞歴を誇る。

現在は様々なコンペティションの審査員を務めるほか、日本バーテンダー協会東京支部技術指導副部長や日本ウイスキー文化復興協会評議員として、次世代のバーテンダー育成と業界の発展に尽力。

マスター・オブ・ウイスキーとして、全国で行われるウイスキーセミナーの講師を務める他、各種SNSでは「しずたにえん」として情報を発信、現在の総フォロワー数は270万人オーバー。BSフジにて放送中のドラマ「ウイスキペディア」ではウイスクテイルのメイキングやコメンテーターを担当。ウイスキー専門誌「Whisky Galore」での公式テイスターなども務めている。

そのバーテンダー、そのカクテルの為に足を運びたくなる「ディスティネーションバーテンダー」「ディスティネーションドリンク」創出を掲げ、それらの全国展開を目指し2025年8月に初のFC店舗である「Bar Roppongi Whisky Salon」をオープン。

