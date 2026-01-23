御嶽海関へ特別制作の着物を贈呈

株式会社たちばな御嶽海への着物贈呈の目録を読み上げる林部氏。

株式会社たちばな（本社：長野県長野市、代表取締役：松本亮治）は、長野市の染色作家・林部貢一氏と協力し、2025年12月27日、東京都内の出羽海部屋にて、上松町出身の大相撲力士・御嶽海関へ特別に制作した着物を贈呈しました。

この着物は、贈呈に先立ち善光寺大勧進本堂「万善堂」にて開眼供養を行ったほか、たちばな長野本店にて特別展示を実施しました。

贈呈されたきものを羽織った御嶽海とたちばな商品部 橘部長御嶽海関への贈呈を目的とした協働プロジェクト

本プロジェクトは、長年 御嶽海関を応援してきた林部貢一氏が、地元にゆかりのある素材を用いた着物を贈りたいと構想したことをきっかけに始まりました。

製作や実現に向けた課題も多い中で、林部氏から地元企業である株式会社たちばなへ相談が寄せられました。

林部氏の想いや相撲文化と きものの関係性に、株式会社たちばな代表取締役の松本亮治が共感し、本企画への協力を決定。

両者は、それぞれの得意分野を生かしながら、協働体制でプロジェクトを進めました。

オール長野できもの製作

長野県産繭から県内で糸をつくり、糸の染色は、御嶽海関の出身地である上松町（長野県）にゆかりのある木曽ヒノキを用いた草木染めを選定しました。木曽ヒノキでの染色は林部氏にとっても初めての試みであったため、葉・枝・樹皮などを用いた実験研究を重ね、樹皮色と決めて染め上げました。糸を反物へと織り上げる工程は、県内の手織り職人の手によって仕上げました。

特殊サイズの裏地の手配・仕立てをたちばなが担当し、無地の着物として仕上げることで、木曽ヒノキの色合いや風合いが際立つ一着へとなりました。

善光寺大勧進本堂「万善堂」にて開眼供養

開眼供養後に完成した着物のまえで語り合う、林部氏とたちばな 代表取締役社長 松本亮治。

完成した着物は贈呈に先立ち、善光寺大勧進本堂「万善堂」にて開眼供養が行われました。

当日は大勧進副住職による読経のもと、林部氏、株式会社たちばな代表取締役の松本亮治、関係者が参列し、御嶽海関の健康と今後の活躍を祈願しました。

たちばな長野本店にて特別展示

着物たちばな長野本店での特別展示

開眼供養後の完成した着物は、たちばな長野本店にて12月催事の期間中に特別展示を実施しました。

長野本店社員さんとの写真もきものと一緒に御嶽海に贈呈。

匠の館 花廼蔵にて展示

長野本店にて展示後、12月27日の贈呈までの期間、林部氏が運営していた、長野の手作りの品を展示販売するギャラリー「匠の館 花廼蔵」にて展示を実施しました。

数多くの作品が並ぶ中に御嶽海特設コーナーを新設。

オール長野ならではのメッセージをしたためたプレゼント

12月27日に行われた御嶽海関への着物贈呈に合わせ、着物と同じ生地で製作した巾着（きんちゃく）に、林部氏による直筆のメッセージを添えてプレゼントしました。

メッセージには、御嶽海関の四股名（しこな）の由来となった「御嶽山」が歌詞に登場する、長野県歌『信濃の国』の一節が記されています。

プレゼントされた手書きメッセージ入りの巾着

■染色家 林部貢一氏について

1942年京都市生まれ、京友禅師・林部壽峰（父）に師事、1972年独立。

「天然染料による手描友禅研究」で独自の草木染友禅を確立。

「セルロースへの草木染め研究」を重ね、木綿・麻・木工・和紙等植物繊維への、染着堅牢な加工技術を開発。



【主な受賞】

「長野県手描友禅新作展」友禅大賞、県知事賞

「信州染美展」染美展大賞、県知事賞

「全国染織作家協会展」新人賞

「全国繊維工芸技術展」全国繊維工業技術協会長賞

「全日本手工芸指導協会創立25周年記念展」内閣総理大臣賞

「第1回草木染めビエンナーレ国際公募展」グランプリ大賞

平成10年 長野県卓越技能者「信州の名工」に認定

平成21年 伝統工芸品産業振興会より 伝統的工芸品産業功労者として表彰

平成23年 長野県推進 長野県「ものづくりマイスター」認定

平成25年 厚生労働省推進 厚生労働省「ものづくりマイスター」認定

令和 5年 現代の名工 表彰

令和 7年 黄綬褒賞受賞



はやしべ草木染友禅工房（ふれ藍草木夢工房）

〒380-0802長野市上松1-1-6

TEL.026-233-1972 FAX.026-233-3993

URL：https://www.hureai-kusaki.com/

■株式会社たちばなについて

戦後の1959年に現在の長野市鬼無里にて、地域の役に立つために松屋洋品店を創業。

きものの持つ素晴らしさに魅せられた、２代目経営者（現会長）の松本秀幸により、呉服の商いを本格的に始め、現在の株式会社たちばなを1979年１月に設立。

お客様の要望の変化、また時代の変化にあわせて新たなサービスや事業を開始し、フォトスタジオやより一人で簡単にキレイに着やすく着くずれしにくい着付け教室をはじめ初のインショップの店舗事業部を立ち上げた現社長の松本亮治が経営を継ぎ、現在は呉服店２１店舗とフォトスタジオ１６店舗を運営する。また現在はフォトスタジオや振袖ショップなどのコンサルや支援事業も行う。

長野県：呉服店１４店舗、フォトスタジオ９店舗

東京都：呉服店２店舗

愛知県：呉服店１店舗、フォトスタジオ１店舗

北海道：呉服店１店舗

山形県：フォトスタジオ２店舗

新潟県：呉服店４店舗、フォトスタジオ２店舗

富山県：フォトスタジオ１店舗

大阪府にフランチャイズのフォトスタジオ１店舗の計３８店舗を運営。

【会社概要】

会社名：株式会社たちばな

所在地：長野県長野市鶴賀緑町2214

代表者：松本亮治

設立：1979年１月 （創業：1954年）

URL：https://www.tachibana-group.co.jp/

事業内容：呉服小売店・フォトスタジオ・障がい者グループホーム・フォトスタジオコンサル・フォトスタジオLabo事業