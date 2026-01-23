【導入事例公開】フルマネージドSASE「Verona」で少人数体制でも続けられるセキュアなネットワーク運用を実現（株式会社モリタ東京製作所様）

株式会社網屋

サイバーセキュリティサービスを提供する株式会社網屋（東京都中央区／以下、網屋／東証グロース：4258）は、株式会社モリタ東京製作所（埼玉県北足立郡／以下、モリタ東京製作所）に対し、フルマネージドSASE「Verona」を提供いたしました。これによりモリタ東京製作所は、ゼロトラストを見据えたSASE移行で、少人数体制でも続けられるセキュアなネットワーク運用を実現いたしました。

抱えていた問題

・ ネットワーク機器管理の属人化と少人数体制による運用負担の大きさから見直しが必要な状況だった

・ 昨今のサイバー攻撃の激化に伴い、セキュリティ強化の必要性を感じていた

・ クラウド利用が進む中、災害時のアクセス手段がなくBCP上のリスクとなっていた

導入の効果

・ フルマネージドサービスにより、機器管理の属人化が解消され、更新・保守にかかる運用工数も大幅に削減

・ ゼロトラストに基づくネットワーク環境を構築し、セキュリティ体制を強化

・ クラウドへの安定したアクセス経路が確立され、災害時の業務継続性が向上

導入成功事例詳細はこちら :https://www.amiya.co.jp/verona/news/22123/

導入背景

歯科用医療機器の製造・販売を中心に事業を展開し、人々の健康を支えるモリタ東京製作所。同社では、既存のVPNやファイアウォール機器の保守期限を迎えるにあたり、ネットワーク環境全体の見直しを検討していました。少人数体制での運用負荷に加え、昨今のサイバー攻撃の激化を背景に、セキュリティ対策の強化やBCPへの対応も課題となっていたといいます。

こうした複数の課題に対応する手段として、同社が着目したのがフルマネージドSASE「Verona」でした。導入・運用の両面でコストを抑えながら、少人数体制でも無理なく運用できる点と、必要なネットワーク・セキュリティ機能を一つのサービスでまとめて実現できる点が、導入の決め手になりました。

本導入事例では、モリタ東京製作所の「Verona」導入経緯や導入効果、活用方法などを、詳しくご紹介しています。

導入成功事例詳細はこちら :https://www.amiya.co.jp/verona/news/22123/

ご担当者様のコメント

「Veronaは、コストに対して機能が充実しているメリットが大きく、費用対効果の高いサービスだと実感しています。

移行のしやすさやサポートの手厚さも含めて、とても使いやすいと感じており、非常におすすめできるサービスです。」

「Verona」とは

Veronaは、ゼロトラストセキュリティを実現するフルマネージドSASEです。ネットワークセキュリティの包括管理により、ITシステムの運用負荷を軽減します。また、障害対応や設定変更など、日々の運用・管理をセキュリティのプロが代行するフルマネージドの運用サービス付き。運用効率の高さから、IT人材不足を課題としている法人企業をはじめとした5,900社以上（※）のお客様にご好評いただいております。

※導入実績の社数はVeronaを含む「Network All Cloud」シリーズ全体として記載しております。

Veronaについて :https://www.amiya.co.jp/verona/

株式会社網屋について

『自動化で、誰もが安全を享受できる社会へ』。網屋は、セキュリティ製品・サービスの企画から販売までをワンストップで手掛ける、日本で数少ないサイバーセキュリティ企業です。AIテクノロジーやクラウドネットワークなどの独自技術による「セキュリティの自動化」を軸に、コンサルティングや構築、運用、教育まで、組織のセキュリティ対策を包括的に支援。すべての人がサイバー攻撃のターゲットとなる時代に、すべての人が高水準のセキュリティを受けられる社会を実現します。

記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

会社ホームページ :https://www.amiya.co.jp/