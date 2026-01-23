エコマーク認定サービス施設が『moveco by NAVITIME』アプリで検索可能に

公益財団法人日本環境協会

エコマークを運営する公益財団法人日本環境協会（理事長：新美 育文、所在地：東京都千代田区）は、株式会社ナビタイムジャパンが運営するエコな移動をサポートするアプリ『moveco（ムブコ） by NAVITIME』にて、エコマーク認定を取得したサービス施設・店舗※1が検索できるようになったことをお知らせします。

※１ エコマークのサービス分野(https://www.ecomark.jp/service/)にて認定を取得した全国の飲食店、ホテル・旅館、小売店舗、電力プラン、商業施設、美容室、空港ラウンジ 計4,258件（2026年1月時点）。検索可能なサービス認定施設およびその数は、エコマーク認定状況により変動します。

『moveco（ムブコ） by NAVITIME』では、フリーワードや「エコマーク認定」タグから「エコマーク認定スポット（施設）」が検索でき、スポット詳細画面では、その施設が行っている独自のエコな取り組み内容について確認できます。

また、該当スポットに訪れた際には、エコスポットへの訪問を記録する「チェックイン」機能を利用して、マイル（エコ活動に応じて付与されるポイント）を取得することも可能です。

■エコな移動をサポートするエコ活アプリ『moveco by NAVITIME』について

『moveco by NAVITIME(https://www.navitime.co.jp/static/html/app/moveco/)』は、環境負荷の低い移動方法の選択や、エコスポットへの訪問、エコに関する記事閲覧などの行動を通じて、環境貢献への意識を高めるエコ活アプリです。移動に伴うCO2排出量を可視化する移動ログ機能や、エコ活に応じたマイル付与機能により、エコな移動をサポートするサービスです。

アプリダウンロード

- iOS(https://apps.apple.com/jp/app/id1645083794)- Android OS(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.moveco)

■エコマークについて

国際標準化機構の規格ISO14024に準拠する環境ラベルです。

1989年に創設され、公益財団法人日本環境協会が運営しています。環境への負荷が少ないなど、環境保全に役立つと認められる製品やサービスにつけられ、消費者が暮らしと環境の関係を考え、環境保全の面でより良い商品を選びやすくすることを目的としています。

2026年1月時点で、認定商品数（サービス分野での施設・店舗を含む）は約56,290点、認定取得企業は1,474社です。

エコマーク事務局ウェブサイト(https://www.ecomark.jp/)

＜本件に関するお問い合わせ＞

公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局 基準・認証課

お問い合わせフォーム(https://www.ecomark.jp/contact/form/)

Tel: 03-5829-6284

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル5F

※「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。

※「エコマーク」は、公益財団法人日本環境協会の登録商標です。