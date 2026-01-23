いよいよ今週末放送「風とロック芋煮会２０２５」！甲本ヒロト、氣志團、玉井詩織ほか豪華アーティストが集結！CSホームドラマチャンネル

風とロック芋煮会２０２５ IMONY IANRYOKO“KITASHIOBARAMURA” ホームドラマチャンネル特別版

CSホームドラマチャンネルで2026年1月25日(日)午後7:00～

ホームドラマチャンネル特別版をテレビ初放送！

観客は具、ミュージシャンは味噌、会場は大きな鍋。立場や思いがたとえ違っても、みんなが美味しく煮込まれる、愛とミラクルの二日間、福島にある、ここにしかない奇祭、風とロック芋煮会。

今年のテーマは、『IMONY IANRYOKO』美味しい鍋に浸る旅。風とロック芋煮会がスタートしてから15年。原点に返り、福島県北塩原村で開催。野外音楽イベントの模様をホームドラマチャンネル特別版ダイジェストでお届けします！

（※以下、イベントの出演者です。番組登場がないアーティストが含まれる可能性がございます）

四星球 / THE BACK HORN / 玉井詩織 / メガネツインズ / 打首獄門同好会 / 氣志團 / 甲本ヒロト / 成瀬瑛美 / TOSHI-LOW / LOW IQ 01 / 熊木杏里 / 奈良美智 / 高橋優 / 亀田誠治 / 怒髪天 / 私立恵比寿中学 / ドゥック・フック / ゴー・ラン・フォン / ガガガＳＰ / 岡崎体育 / 藤井敬之 / スネオヘアー/ Mummy-D / 渡辺俊美 / 箭内道彦

「風とロック芋煮会2025」本編映像より

