東京駅で大分の焼酎を楽しむ！Sho-chu andoで大分焼酎×食材フェア開催

株式会社 サブコン焼酎ラインナップ(イメージです)

東京ミッドタウン八重洲・ヤエスパブリック内に誕生した焼酎バル『Sho-chu ando（焼酎あんど）』。

9月のオープン以来、「焼酎をもっと自由に、もっと気軽に」をテーマに、

クラフト焼酎や希少な蔵元直送の焼酎を通して「焼酎って楽しい！」という発見を届けています。

この度、2月1日(日)～2月28日(土)の1ヶ月間、大分県とコラボレーションした特別フェアを開催いたします。

期間中は、大分の食材を使用した特別メニューと、大分で作られた焼酎をお楽しみいただけます。

さらに、下記日程には大分の蔵元スタッフをお招きし、特別ペアリングコースをご提供いたします。

2/7 (土) 八鹿酒造

2/21(土) 藤居酒造

各三部入れ替え制(予約制)で、焼酎と食材の相性を楽しみながら、蔵元スタッフから直接お話を聞くことができる貴重なイベントです。

東京駅という立地で、大分県の豊かな味わいを体験できるこの機会に、ぜひお越しください。

ご予約は店頭またはお電話にて承ります。

＜コース内容＞

【2/7(土) 八鹿酒造】

● 銀座のすずめ(琥珀) × ソーダ：関鯖のフライ 大分味一ねぎのタルタルソース

● 夢鹿(むじか) × ロック：大分真鯛のりゅうきゅう

● 銀座のすずめ(黒麹) × お湯割り：柔らか豚煮 かぼす胡椒味噌

● デザート：カシスシャーベットのヨーグルトリキュール掛け

● お土産：かしわめしのミニおむすび

【2/21(土) 藤居酒造】

● かぼすサワーの素 × ソーダ：大分名物ぎょろっけ ごまだしのオーロラソース

● 時の旅人 洞窟甕囲い(15年) × ロック：大分真鯛のりゅうきゅう

● ふしぎ屋 常圧蒸留・氷点濾過 × お湯割り：柔らか豚煮 かぼす胡椒味噌

● デザート：サンヨーコーヒーとコラボしたコーヒーリキュール「モカ・フシギ」の豆腐ティラミス

● お土産：かしわめしのミニおむすび

< イベント概要 >

イベント名：大分フェア

開催日：2026年2月1日(日)～2月28日(土)

内容：

● 大分フェアメニュー（期間中）

期間中は、大分の食材を使用した特別料理と、大分焼酎がお楽しみいただけます。

また、月替わりの飲み比べセットも大分焼酎飲み比べでご用意。

大分の味と焼酎の魅力をお楽しみください。

● 蔵元来店スペシャルコース（限定日・要予約）

下記日程には、大分の蔵元スタッフをお招きし、特別ペアリングコースをご提供します。

2/7（土） 八鹿酒造

2/21（土） 藤居酒造

焼酎3種＋ペアリングおつまみ＋デザートのコース(お土産付)

料金：各 3,500円（税込）／お土産(かしわめしのミニおむすび)付き

定員：各回12名（予約制・三部制）

１. 15:00～16:30

２. 17:00～18:30

３. 19:00～20:30

< ご予約方法 >

店頭またはお電話にて受付。

※定員に達し次第、受付終了となります。

< 店名に込めた想い >

「Sho-chu ando（焼酎あんど）」の「ando」には、「安堵できる場所」という意味が込められています。

焼酎は本来、香りも味も自由で多彩。

それなのに「クセがあってちょっと難しそう」という固定観念がまだ残っています。

その壁を取り払って、もっとカジュアルに、もっと自分らしく焼酎を楽しんでもらいたい--

そんな想いから、この店は生まれました。

東京ミッドタウン八重洲 2階 ヤエスパブリック内＜Sho-chu ando（焼酎あんど）＞

焼酎初心者にもおすすめの「クラフト焼酎」や、「オリジナル焼酎カクテル」をはじめ、焼酎好きも楽しめる「本格焼酎」まで揃う焼酎バル。



ランチタイムはフリーエリアで出汁の効いたごろごろ具沢山豚汁と塩むすびの定食を。

夜はカウンターでサクッと串揚げと多彩な小皿料理でおもてなし。

気付けば深みにはまる、焼酎沼への入口は楽しい飲み比べセット。

これであなたも、焼酎の虜。

Sho-chu andoでは「焼酎をもっと気軽に、もっと楽しく」をコンセプトに今後もイベントを定期開催予定です。

今回の大分フェアも、焼酎に詳しくない方でも楽しめる内容となっており、大分のご当地料理や焼酎の奥深さと面白さを体感していただけます。



「焼酎って面白い」そんな余韻に浸ってほしい。

誰もがホッと安堵できる、大人のためのSho-chu andoです。

＜Sho-chu ando＞

店 名： Sho-chu ando（焼酎あんど）

住 所： 東京都中央区八重洲2丁目2-1 東京ミッドタウン八重洲 ヤエスパブリック内

ご 予 約： 03-4400-8093

営 業 時 間： 昼 11:00～15:00

夜 15:00～23:00

W E B： https://shochu-ando.studio.site/

Instagram： https://www.instagram.com/shochu_ando/

＜企業情報＞

会 社 名： 株式会社 サブコン

住 所： 東京都墨田区菊川2-6-16

代表取締役： 野田 洋行

事 業 内 容： 飲食店経営

電 話： 03-6260-6181

問い合わせ： お問い合わせはこちら(https://forms.gle/W14DGnSN8KuSEH1o7)

W E B： https://subcon2018.com/