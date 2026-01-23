今週もイベント盛りだくさん！オリパワン、集めるほど熱くなる「アイテムコンプリート企画」開幕へ

株式会社KECAK

オンラインオリパサイト「オリパワン」では、1月20日（火）～1月26日（月）の期間、今週最大級の注目イベントとなる「アイテムコンプリート企画」を開催予定です。

さらに期間中は、人気イベントが連日登場。毎日ワクワクが止まらないラインナップとなっています。

集めるほど有利！大人気「アイテムコンプリート企画」開催

1月20日（火）よりスタート予定の「アイテムコンプリート企画」では、日替わりで登場するアイテム入りガチャを引くことで、最大7種類のアイテムを集めることができます。

このイベントの最大の特徴は、集めたアイテムの“種類数”に応じて、後日解禁される「アド確定ガチャ」が進化すること。

・集めるほど還元率がアップ

・参加日数がそのまま有利さにつながる設計

・毎日引く楽しさ＋後日の一発勝負の高揚感

まさに、「参加すればするほど差がつく」オリパワンの大人気企画となっています。

来週も連日イベント開催！注目スケジュールはこちら

アイテムコンプリート企画と並行して、今週は以下のイベントを予定しています。

1月19日（月）：セット祭

1月20日（火）：アイテムコンプリート企画 開幕

1月21日（水）：還元祭

1月22日（木）：ブイズの日

1月23日（金）：123の日

1月24日（土）：リザードンの日

1月25日（日）：スーパーワン娘

1月26日（月）：アイテムコンプリート企画 最終日

定番の高還元イベントから、特定カード・テーマにフォーカスした人気企画まで勢ぞろい。どの日に参加してもチャンスがある1週間となっています。

※イベント内容・開催スケジュールは、予告なく変更となる場合がございます。

【ご案内】ケース欠品についてのお知らせ

現在、予想を上回る反響をいただいており、以下の発送用ケースが一時的に在庫切れとなっております。

30万コイン以上対象：虹ケース

75万コイン以上対象：黒ケース

150万コイン以上対象：金ケース

お客様にはご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。再入荷次第、順次通常通りの同封を再開予定です。

何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

オリパワンとは

オリパワンは、オンラインで手軽にガチャを楽しめるオリパ専門サービスです。

高還元率ガチャやアド確定企画、コラボイベントや期間限定キャンペーンなど、初心者から上級者まで楽しめる多彩なイベントを展開しています。

今後も、「引く楽しさ」と「当たるワクワク」を最大化する企画を続々と予定しています。

最新情報はこちらから

オリパワンの最新イベント情報や、ガチャの販売開始告知・緊急のお知らせなどは、公式SNSにて随時発信しています。

公式サイト

https://oripaone.jp

公式X（メイン）

https://twitter.com/oripaone

公式X（サブ／中の人）

https://twitter.com/oripaone_naka

イベントは販売開始直後に完売するケースも多いため、フォローして最新情報をチェックするのがおすすめです。

会社概要

会社名：株式会社KECAK

設立：2024年4月1日

代表者：代表取締役 原 徹也

所在地：

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号

VORT秋葉原IV 2F

資本金：1,000,000円

URL：https://kecak.jp/