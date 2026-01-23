今週もイベント盛りだくさん！オリパワン、集めるほど熱くなる「アイテムコンプリート企画」開幕へ

オンラインオリパサイト「オリパワン」では、1月20日（火）～1月26日（月）の期間、今週最大級の注目イベントとなる「アイテムコンプリート企画」を開催予定です。



さらに期間中は、人気イベントが連日登場。毎日ワクワクが止まらないラインナップとなっています。



集めるほど有利！大人気「アイテムコンプリート企画」開催

1月20日（火）よりスタート予定の「アイテムコンプリート企画」では、日替わりで登場するアイテム入りガチャを引くことで、最大7種類のアイテムを集めることができます。



このイベントの最大の特徴は、集めたアイテムの“種類数”に応じて、後日解禁される「アド確定ガチャ」が進化すること。



・集めるほど還元率がアップ
・参加日数がそのまま有利さにつながる設計
・毎日引く楽しさ＋後日の一発勝負の高揚感



まさに、「参加すればするほど差がつく」オリパワンの大人気企画となっています。



来週も連日イベント開催！注目スケジュールはこちら

アイテムコンプリート企画と並行して、今週は以下のイベントを予定しています。



1月19日（月）：セット祭


1月20日（火）：アイテムコンプリート企画 開幕


1月21日（水）：還元祭


1月22日（木）：ブイズの日


1月23日（金）：123の日


1月24日（土）：リザードンの日


1月25日（日）：スーパーワン娘


1月26日（月）：アイテムコンプリート企画 最終日




定番の高還元イベントから、特定カード・テーマにフォーカスした人気企画まで勢ぞろい。どの日に参加してもチャンスがある1週間となっています。



※イベント内容・開催スケジュールは、予告なく変更となる場合がございます。



【ご案内】ケース欠品についてのお知らせ



現在、予想を上回る反響をいただいており、以下の発送用ケースが一時的に在庫切れとなっております。


30万コイン以上対象：虹ケース


75万コイン以上対象：黒ケース


150万コイン以上対象：金ケース




お客様にはご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。再入荷次第、順次通常通りの同封を再開予定です。



何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。



オリパワンとは




オリパワンは、オンラインで手軽にガチャを楽しめるオリパ専門サービスです。



高還元率ガチャやアド確定企画、コラボイベントや期間限定キャンペーンなど、初心者から上級者まで楽しめる多彩なイベントを展開しています。



今後も、「引く楽しさ」と「当たるワクワク」を最大化する企画を続々と予定しています。



最新情報はこちらから

オリパワンの最新イベント情報や、ガチャの販売開始告知・緊急のお知らせなどは、公式SNSにて随時発信しています。



公式サイト
https://oripaone.jp



公式X（メイン）
https://twitter.com/oripaone



公式X（サブ／中の人）
https://twitter.com/oripaone_naka



イベントは販売開始直後に完売するケースも多いため、フォローして最新情報をチェックするのがおすすめです。



