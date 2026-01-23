酒類業界最大の団体・日本酒造組合中央会「日本酒イベントカレンダー 2026年2月版」を発表！

日本酒造組合中央会日本酒イベントカレンダー 2026年2月版

全国約1,600の酒類メーカー(日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん) が加盟する、日本酒業界最大の団体である日本酒造組合中央会（以下、中央会）は、都内や各地方で開催される日本酒に関するイベントやトピックスを発信しております。



日本酒と触れ合う機会を多くの方に知っていただくことを目的とした「日本酒イベントカレンダー 2026年2月版」は、下記の通りです。

※詳細については、各イベントの主催者にお問い合わせください。

第12回酒屋角打ちフェス

【日時】2月6日（金）～8日（日）※6日11:00～19:00、7日10:00～19:00、8日10:00～19:00

【場所】上野恩賜公園 （東京都台東区上野公園）

【主催】東京小売酒販組合・東京酒販協同組合連合会・TOKYO酒屋魂実行委員会

【公式HP】https://kakufes.com/

【内容】東京を中心に、各地の酒屋が上野に集結！酒屋厳選のあらゆるお酒を「角打ちスタイル」で提供し、グルメとエンタメを一緒に楽しむことができるイベントです。このほかお酒の種類や原料の違いを気軽に学べる「きき酒体験コーナー」も。お酒を飲めない方でも楽しめるイベントです。酒・グルメ・エンタメが一度に楽しめる日本最大級の酒屋の祭典を開放的な空間でお楽しみください。

【メニュー名】500円（税込）※お酒を飲み比べて、お酒のタイプを当てる「きき酒体験」付き

【お問い合わせ】https://kakufes.com/contact/

【前売りチケット購入】※パスマーケット

https://kakufes.com/12th/ticket/

大山 酒蔵ふぇす

【日時】2月7日（土）※第1部11:00～12:50、第2部13:00～14:50、第3部15:00～16:50、第4部17:00～19:00

【場所】日本の酒情報館 （東京都港区西新橋１-６-15 日本酒酒造虎ノ門ビル１階）

【主催】大山 酒蔵ふぇす実行委員会

【公式HP】https://yamagata-tsuruoka-ooyama.peatix.com/view

【内容】江戸時代から明治にかけて発展してきた山形県鶴岡市大山地区は、全国有数の「酒どころ・銘酒の産地」としてその名を知られています。庄内ゆかりのおつまみとともに、各蔵一押しの新酒や、ここでしかの味わえない"こだわりの銘酒"を存分に楽しめるイベント。

当日は「やまがた特命観光つや姫大使 」、そして「鶴岡市ふるさと観光大使」でもある『歌舞伎役者 中村橋吾』（山形県鶴岡市出身）がパフォーマンスやMCで会場を盛り上げる予定です。

【料金】前売り：3500円（税込）、当日：4000円（税込） ※4部制、各回2時間入れ替え

【前売りチケット購入】peatixにて購入

https://yamagata-tsuruoka-ooyama.peatix.com/view

はりま一合一会 新酒の会

【日時】2月21日（土）※第1部13:00～15:00、第2部16:00～18:00

【場所】姫路商工会議所 2階大ホール・ロビー （兵庫県姫路市下寺町43）

【主催】播磨地区酒造組合/播磨地区小売酒販組合

【公式HP】https://seiko-club.com/shinshunokai/

【内容】日本酒のふるさと「はりま」の 酒造りの魅力を伝える「新酒の会」。

19の蔵元の地酒が楽しめるとあって 毎年、大勢のお客様で賑わいます。秋に穫れた新米を仕込み仕上がった新酒、自慢のお酒が出品されます。播磨地域の酒蔵が、兵庫県産山田錦のみを使って醸造し、 一定の基準を満たした品質の日本酒「世界ブランドGI指定はりま」の出品も注目。この機会に是非「日本酒のふるさとはりま」のフレッシュで瑞々しい味わいをお楽しみください。

【料金】予約価格：4500円（税込）、当日価格：5000円（税込）

※2部入れ替え制、官兵衛杯付、新酒と酒肴を引換えできるチケット

【お申込み】ネット予約（https://seiko-club.com/shinshunokai/）、電話予約 079-281-6800（清交倶楽部）

【お問い合わせ】TEL: 079-281-6800（清交倶楽部）

第27回 四国酒まつり

【日時】2月21日（土）※第1部10:00～12:30、第2部13:30～16:00

【場所】三好市池田総合体育館 メインアリーナ （徳島県三好市池田町マチ2551-1）

【主催】阿波池田商工会議所

【公式HP】https://www.shikoku-sakematuri.com/

【内容】「四国酒まつり」は歴史的・文化的にも優れた酒蔵の集積を地域復興に生かそうと四国の銘酒を一堂に集結した「地酒試飲会」と歴史を誇る地元酒蔵の「酒蔵解放」からなる広域交流イベントとして、平成12年2月に誕生しました。

地酒試飲会では、四国の銘酒の飲み比べが楽しめます。また、三好市内にある三つの酒蔵も解放され、蔵人しかのむことができない搾りたての新酒も堪能できます。酒好きにはたまらないイベント「四国酒まつり」、お酒の町「阿波池田」で四国各地の銘酒を楽しみませんか。

【料金】当日券：3,000円 前売券：2,500円

【前売チケット購入】セブンチケット、楽天チケット、イープラス

https://www.shikoku-sakematuri.com/ticket/

※二部制開催（時間帯で入れ替えがございます。時間帯を分けてチケットを販売いたしますのでご注意ください）

【お問い合わせ】TEL：0883-72-0143（阿波池田商工会議所）

愛知の酒 ポップアップストア in 東京

【日時】2月22日（日）11:00～17:00

【場所】恵比寿ガーデンプレイス 時計広場 YEBISU Marche内（渋谷区恵比寿4-20）

【主催】愛知県酒造組合

【公式HP】https://oishiisake.jp/blog/aichi-sake-popupstore2602/

【内容】恵比寿ガーデンプレイス 時計広場に愛知県7蔵が集い、試飲販売会『愛知の酒ポップアップストア in 東京』を開催します。 当日は「勲碧」「木曽三川」「我山」「國盛」「神杉」「奥」「四海王」の新酒や限定酒などが試飲でき、蔵人から直接話を聞きながら、気に入ったお酒をその場で購入できです。キッチンカーでは、愛知の酒の飲み比べセット、お酒に合う、えびせん・手羽先味つまみ、どて煮、味噌おでんを提供します。

会場は緑に囲まれた広場で、ベンチもあり、周辺住人の憩いの場所としても人気のスポットです。当日は「YEBISU Marche」が同時開催され、“オーガニック &ナチュラル”をテーマにした商品や新鮮な農産物が並び、常連客から観光客まで多くの人で賑わいます。

【料金】入場無料、有料試飲（60ml 400円～）

【お問い合わせ】TEL：052-451-8211 （愛知県酒造組合）