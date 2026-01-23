【ホテルテラスザスクエア日立】　“Premium Chinese Dinner Viking”　本格中華×いちご＆チョコスイーツの贅沢ディナーバイキングを2月22日（日）に日立の駅近ホテルにて開催！

株式会社長寿荘

ホテルテラスザスクエア日立（茨城県日立市）の中華レストラン「TRAX」では、2026年2月22日（日）“猫の日”に、スイーツと中華の魅力を一度に味わえる「プレミアム中華ディナーバイキング」を開催いたします。

バレンタインの余韻が残るこの季節に合わせ、旬のいちごを使ったスイーツや、チョコレートをテーマにしたデザートが勢ぞろい。お子さまから大人まで楽しめる華やかなラインナップをご用意しました。お料理も県産の食材を使用し、茨城らしい中華料理が並びます。駅近ホテルで、家族や友人、恋人と特別な“おいしい夜”をお過ごしください。

■イベント概要

プレミアム中華ディナーバイキング（ソフトドリンクバー付き）

- 日程：2026年2月22日（日）

- 時間：17:00～21:00

（最終入店 20:00／料理補充終了 20:30）

- 料金：

・大人 6,000円（税込・サービス料込）

・小学生 2,500円（税込・サービス料込）

・未就学児 無料

季節限定スイーツと人気の中華メニューを、時間いっぱいお楽しみいただけます。

■メニュー一例

🥢 料理

- 茨城県産ローズポークのロースステーキ

- 茨城冬の味覚「鮟鱇」の唐揚げ

- 茨城県銘柄豚味麗豚の豚しゃぶ胡麻ソース

- ホテル特製 常陸牛入りビーフカレー

- メバルのオーブン焼き

- 炙り叉焼

- 海老の旨塩炒め

- 点心盛り合わせ

- 蟹爪クリームフライ、春巻など揚げ物盛り合わせ ほか

スイーツ

- いちごのショートケーキ

- いちごのゼリー

- チョコレートムース

- チョコロールケーキ

- テリーヌショコラ

- プラリネとマロンのチョコケーキ

- マロンショートケーキ

- 自家製プリン

- 自家製スコーン

- チョコレートシフォンケーキ ほか

※メニューは仕入れ状況により変更となる場合がございます。

■お申込み

お申込みはこちら(https://www.square-hitachi.jp/sweetsdv/)

■お問い合わせ

ホテルテラスザスクエア日立

中華料理 TRAX

TEL：0294-33-5412

■ ホテルテラスザスクエア日立について

■ JR常磐線日立駅から徒歩2分、日本のさくら名所百選地としても名高い「平和通り」「かみね公園」にも近い絶好のロケーション。「ナチュラル・コンテンポラリー」をテーマにした心やすらぐくつろぎ の空間を展開しております。 美しい山々と太平洋の海、日立の街並みを望む121室のゲストルームを有し、中華料理レストラン「TRAX」や高級鉄板焼き肉レストラン「美都伎」も併設しております。少人数様から300名様まで、人数や目的に合わせてご利用いただけ る大・中・小14室の宴会場もご用意しております。 日立でのビジネス、観光の拠点としてお客様の旅をサポートするホテルテラ ザスクエア日立ならではの贅沢なひとときをお楽しみください。～「Smile Experience」笑顔で過ごせる場所でありたい～



ホテルテラスザスクエア日立

住所: 〒317-0073 茨城県日立市幸町1-20-3 TEL：0294-22-5531（ホテル代表 ）

メール: reservation@square-hitachi.jp

ホテル公式サイト: https://www.square-hitachi.jp/

Facebook: https://www.facebook.com/hotel.square.hitachi

Instagram: https://www.instagram.com/hotel.square.hitachi/