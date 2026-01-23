南房総の酪農を未来につなぐ新たな取り組み地域資源循環ブランド「みねおか工房」、4商品同時リリース

株式会社ちば南房総

江戸時代、徳川吉宗がインド産の白牛を嶺岡（みねおか）の地に放牧したことから始まった、日本の酪農。

その原点ともいえる南房総・嶺岡地区は現在、飼料価格の高騰や後継者不足など、全国の酪農地と共通する課題に直面しています。

こうした状況の中、「守る」だけでなく、産業として持続する形へと組み替える取り組みとして誕生したのが、新ブランド「日本酪農発祥の里 みねおか工房」です。

株式会社ちば南房総（本社：千葉県南房総市）は、地域の生乳や果実、加工技術、道の駅という流通拠点を活用し、みねおかアイスクリーム／みねおか焼きドーナツ／みねおかMILKラスク／BOSOラムケーキの4商品を、2026年1月23日（金）より南房総市内3つの道の駅で同時発売します。

背景｜「日本酪農発祥の里」を、未来につなぐために

嶺岡地区は、日本で初めて本格的な酪農が行われた地として知られています。

しかし現在、その歴史的価値は十分に商品や産業に反映されているとは言えません。

本プロジェクトでは、生乳や農産物を“原料”として消費するのではなく、

地域の物語・技術・流通を掛け合わせた高付加価値商品として再設計。

酪農家や生産者に適正な価値が還元される仕組みづくりを目指しています。

エシカル視点での商品開発｜理念を「循環」に変える

みねおか工房は、株式会社ちば南房総が参画する

「南房総エシカルプロジェクト」の考え方をベースに開発されています。

具体的には、以下の取り組みを、

道の駅を起点とした“実際に回る商品”として社会実装しています。

地産地消

・自社製造の生乳、房州びわ、南房総産レモン等の

地域資源を使った加工素材を優先活用

自社製造によるフードロス低減

・自社工場での製造管理により、原料の余剰や

ロスを最小化と規格外品の有効活用。

継続販売による適正な価値還元

・サトウキビの搾りかすを牛の飼料にする循環型農業、

酪農家・生産者を支える商品設計

商品ラインナップ｜用途で広がる、4つのアプローチ

■ みねおかアイスクリーム（3種）

生乳の価値を、最も素直に伝える一品

南房総市産生乳を使用し、濃厚なコクと後味の軽やかさを両立。

ミルク／房州びわ／南房総塩キャラメルの3種展開で、

観光中にも手に取りやすく、“一年中楽しめる商品”として位置づけています。

■ みねおか焼きドーナツ（5種）

南房総の素材を、日常に持ち帰る定番菓子

みねおかミルク、房州びわ、南房総レモン、南房総千倉の塩、びわ葉紅茶。

地域の「山・海・畑」の恵みを、油で揚げない製法で焼き上げ、

軽量・常温・日持ちを実現した主力土産です。

■ みねおかMILKラスク

“配れる土産”で、酪農の認知を広げる

「軽い・かさばらない・日持ちする」という観光土産の実用性を追求。

自社製造の牛乳をパウダー化して使用。

サクッと軽い食感とミルクの余韻を両立させました。

■ BOSOラムケーキ

産学連携×地域循環を、物語ごと味わう

南房総産サトウキビを原料に、千葉大学との共同研究により誕生したクラフトラム「BOSO Rhum（房総大井倉蒸溜所）のクラフトラム」を原料として使用。芳醇な香りを活かしつつ、幅広い層が楽しめる焼き菓子に仕上げました。

商品概要

・発売日：2026年1月23日（金） 販売場所：

・道の駅 とみうら 枇杷倶楽部

・道の駅 三芳村 鄙の里

・道の駅 ちくら・潮風王国 製造・販売：株式会社ちば南房総

・ブランド名：日本酪農発祥の里 みねおか工房

今後の展開｜道の駅から、全国へ

道の駅での先行販売後、自社ECサイト「南房総いいもの市場」での全国展開を予定。

観光土産から始まり、日常でも選ばれる地域ブランドへ。

みねおか工房は、段階的な展開を進めていきます。

企業概要

市内7つの道の駅を運営。地元農家100名以上から規格外のビワ等を仕入れ、自社工場で加工・製品化を行う。地産地消優良活動表彰を受賞するなど、観光と農業を繋ぐ「地域商社」の役割を担う。

