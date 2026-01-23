【数量限定】飲んで応援！広島発スポーツドリンク「スポリカ」　広島ドラゴンフライズ コラボデザインで新発売

■スポリカとは

今年で発売４１年を迎える「スポリカ」は、発汗で失われた水分の補給に適したハイポトニック飲料です。１００mlあたり１５Kcalでカロリー控えめです。５種類のアミノ酸（バリン、ロイシン、イソロイシン、アルギニン、アスパラギン酸）配合です。熱中症対策や運動時に必要な塩分補給としても適しており、体内の水分・塩分バランスを効果的に保ちます。

●発汗時にハイポトニック飲料が適している理由

発汗時は体内の水分が失われ、体液の濃度バランスが変化します。ハイポトニック飲料は体液よりも浸透圧が低いため、体内へ水分が移動しやすく、素早い水分補給が求められる場面に適しています。そのため、スポリカはスポーツシーンや暑さの厳しい環境下での水分補給に適した設計となっています。

●日常でも取り入れやすいカロリー設計

スポーツドリンクは継続的に飲用されることが多いため、カロリー設計も重要なポイントです。スポリカは100mlあたり15kcalとカロリー控えめで、日常の水分補給から運動時まで、シーンを選ばず飲みやすいことが特長です。余分なエネルギー摂取を抑えながら、水分・塩分補給を行いたい方にも適しています。

※ハイポトニック飲料・アイソトニック飲料について

ハイポトニック飲料は、体液よりも低い浸透圧を持つ飲料です。浸透圧の原理により、水分は低濃度のハイポトニック飲料から高濃度の体液へと移動しやすくなります。特に運動による発汗で速やかな水分補給が必要な状態では、ハイポトニック飲料による水分補給がアイソトニック飲料（体液とほぼ等しい浸透圧の飲料）よりも効率的といわれています。そのため、運動中や運動後の水分補給にはハイポトニック飲料が推奨されています。

一方、運動前にはエネルギー補給が必要な場合が多いため、糖質を含む体液と同じ浸透圧を持つアイソトニック飲料を選ぶことで、水分、糖質、塩分をバランスよく吸収することが重要です。活動内容や体の状態に合わせて、適切な飲料を選択しましょう。

■ プラチナパートナー契約および商品コラボに至った背景

アシードグループは、広島に本社を構え、地域とともに歩みながら、自動販売機事業および飲料・酒類の製造販売を全国規模で展開する上場企業グループです。 同じ広島を拠点とする企業として、広島ドラゴンフライズが掲げる「広島に、バスケでつながる風景を。」というクラブスローガンのもと、スポーツを通じて人と街をつなぎ、地域に根差したクラブづくりに挑戦し続ける姿勢に深く共感し、B.LEAGUE２０２５-２６シーズンのプラチナパートナー契約を締結いたしました。

プラチナパートナーとして、チームの挑戦と成長をより身近に、そして継続的に支援していくため、アシードグループでは新たな取り組みを検討してまいりました。 その中で着目したのが、スポーツシーンはもちろん、日常の水分補給としても長年親しまれてきたロングセラースポーツドリンク「スポリカ」です。発売から４１年、多くの方々に支持されてきた「スポリカ」は、スポーツの力で人と地域をつなぐ広島ドラゴンフライズの活動と高い親和性があると考えました。 プラチナパートナーとしての支援を「見える形」で届けると同時に、ファンや地域の皆さまが参加できる応援の仕組みを創出したい--その想いから、今回のコラボスポーツドリンクの発売に至りました。 アシードグループは、スポリカを通じて、皆さまとともに広島ドラゴンフライズを応援し、スポーツ王国・広島を支えてまいります。

■アシードグループ冠試合について

２０２６年２月８日（日）、広島県福山市にて、アシードグループが協賛する広島ドラゴンフライズのホームゲームが開催されます。当日は、会場内にて来場者の皆さまに本商品およびオリジナルステッカーの配布を予定しており、ハーフタイムイベントも商品にちなんだ催しが行われます。スポーツ観戦の熱気とともに、スポリカを通じて広島ドラゴンフライズへの応援いただき、地域とのつながりを体感いただける機会を一緒に創出できればと考えています。

■商品概要

【オリジナルブランド商品ページ】

https://www.aseedbp.co.jp/product/(https://www.aseedbp.co.jp/product/)

