『ペルソナ５: The Phantom X』Ver.3.1アップデートを実施！ 新都市「秋葉原」を解放　新★5怪盗「道玄坂 琉七（CV.高橋美佳子）」の登場も

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、Ver.3.1のアップデートを実施しました。

今回のアップデートでは新都市「秋葉原」が解放！都市生活で「メイド喫茶」に行けるようになるなど、遊びの幅が広がります。また、新たな★5怪盗として「道玄坂 琉七」が登場しました。「道玄坂 琉七」と新都市「秋葉原」を探索する特別なイベントや、期間限定のパズルゲームイベントも開催しますので、ぜひお楽しみください。

◆新都市「秋葉原」解放！

「秋葉原」では、新たなアルバイト先として「コンセプトカフェ」が登場するほか、都市生活にて訪問可能な「メイド喫茶」でイベントが楽しめます。

また、ゲームセンターではクレーンゲームがプレイ可能に！ 所持金を使用してチャレンジすると、期間限定で登場する「ジャックフロスト・ミニ」などを始めとした「ぬいぐるみ」が獲得できます。手に入れたぬいぐるみは、主人公の自宅で“ディスプレイ”に飾ることが可能です。

◆新たな★5怪盗「道玄坂 琉七」が登場！

新★5怪盗「道玄坂 琉七」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場します。専用武器は、“武器補給 無音の硝煙”で手に入ります。

【PICKUP怪ドル契約“わんわんるーな！”開催！】

開催期間：2026年2月13日（金）10:59まで

▼★5怪盗「道玄坂 琉七」（コードネーム：ハウラー）

敵の弱体化を得意としており、火炎、疾風、氷結、電撃属性や意識奏功の攻撃に対しては追加の弱体効果を得られる上、攻撃力も上昇する。

また、★5武器を装備することで弱体効果が強化されるほか、味方が火炎、疾風、氷結、電撃属性または意識奏功のスキルを使用した際にはさらに強化される。それらが得意な味方と組み合わせることで、弱体化能力が最大限に発揮され、味方の火力を大幅に引き上げることが可能。

◆イベント“秋葉原ミステリーマップ”開催！

「道玄坂 琉七」と「秋葉原」を探索して「謎解きシート」の全ミッションクリアを目指しましょう！ イベントでは、達成したミッションに応じて契約（ガチャ）などに使用可能な「自在結晶」や運試しコンテンツ“祈願”に使用できる「神楽鈴」、育成素材などが獲得できるほか、パズルを完成させるためのキーワードが獲得できます。キーワードを獲得していくと用意されたイベントストーリーが楽しめたり、全キーワードを集めてパズルを完成させると特別な主人公の衣装「手作りシチくんバッグ」が手に入ります。

また、期間中のイベントミッション達成で「自在結晶」などの報酬が獲得可能です。

【開催期間】2026年2月5日（木）10:59まで

※本イベントはプレイヤーランク15、かつ「道玄坂 琉七」のシナジー解放後にご参加いただけます。

※イベント期間終了後、“秋葉原ミステリーマップ”はサブミッションとなり、引き続きプレイ可能となります。

◆期間限定イベント“ロボティックチャレンジ”登場！

シャドウ「ベッサー」がMCを務める異世界の生放送番組“ロボティックチャレンジ”で2つのモード“パズロボ”“バトロボ”を攻略し、豪華報酬を手に入れましょう。

【パズロボ】

規定のターン内に「キングロボット」をハッキングポイントに導くとクリアとなるパズルゲームです。チャレンジ目標を達成してクリアすると、星評価を獲得できます。

獲得した星評価に応じて、「自在結晶」やイベント専用アイテム「ＴＶショーポイント」、“バトロボ”で使用するアイテム「ドローン戦闘機」や「戦術チップ」などを獲得可能です。

【バトロボ】

“パズロボ”で獲得したアイテムを装備して戦う、バトルステージです。「ドローン戦闘機」や「戦術チップ」など、装備したアイテムにより様々な特殊効果が発動します。

クリアした難易度に応じて、「自在結晶」や「ＴＶショーポイント」などの報酬を獲得できます。

獲得した「ＴＶショーポイント」は、「番組グッズショップ」にて「プラチナミリコイン」や「回帰の切り札」、「ゴールドチケット」などの豪華報酬と交換可能です。

また、“パズロボ”や“バトロボ”をクリアすると、オーディエンスからコメントが届く場合があり、閲覧すると報酬として「自在結晶」が獲得できます。

【開催期間】2026年2月5日（木）10:59まで

※本イベントはプレイヤーランク20よりかつ、ミッション“ロボティックチャレンジ”をクリア後にご参加いただけます。

◆Ver.3.1アップデート記念のログインボーナス＆プレゼントを実施！ さらに、公式放送「Persona X-Stream ver.3.1」関連プレゼントも

アップデートの実施を記念し、期間中に7日間ログインすると契約で使用可能な「プラチナチケット」×7が手に入る、ログインボーナスを開催中です。

また、上記に加えてアップデート記念として「自在結晶」×300をプレゼントするほか、Ver.3.1アップデートの情報をお伝えした公式放送「Persona X-Stream ver.3.1」ご視聴の感謝を込め、「自在結晶」×300をプレゼント！ 合計で「自在結晶」×600が手に入ります。

ログインボーナス開催期間：2026年2月5日（木）10:59まで

アップデート記念、公式放送プレゼント配布期間：2026年2月5日（木）10:59まで

◆『ペルソナ』シリーズ30周年記念特設サイトを公開中！

『ペルソナ』シリーズは、2026年に30周年を迎えます。これを記念し、30周年期間中には新グッズやイベントなど、様々なお楽しみ企画をご用意しています。

特設サイトでは、アトラスのデザイナー副島成記による描き下ろし「30周年記念キービジュアル」を公開しているほか、グッズやイベントの情報を掲載中ですので、ぜひアクセスしてご覧ください。

『ペルソナ』シリーズ30周年記念特設サイト

https://p-ch.jp/p30th/

◆『P5X』ハーフアニバーサリーの情報をまとめたスペシャルサイトも公開中！

ゲーム内のイベント情報はもちろん、リアルでのコラボレーション施策など、ハーフアニバーサリーに関する情報が網羅されたスペシャルサイトを公開中です。各施策の開催に合わせて今後も更新されていきますので、ぜひご覧ください！

『P5X』ハーフアニバーサリースペシャルサイト

https://p5x.jp/lp/(https://p5x.jp/lp/)

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。夜は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

▼『P5X』公式ストア

https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)

▼『P5X』公式サイト

https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称：ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日：2025年6月26日（木）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)

公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)

公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)

